台北火鍋預約困難店再進化！二本松涮涮屋「海膽和牛饗宴」整盒北海道海膽入鍋超奢

編輯 鄭雅之 表示：偶爾也要奢侈一下吧！吃整盒北海道海膽，膽固醇爆量也要吃～

身為台北火鍋控一定都知道二本松涮涮屋這家預約困難店。原本以為他們家頂級和牛已經夠厲害，沒想到今年秋天竟然直接放大招。店家把整盒日本北海道海膽搬上桌，巧手打造七道超狂的海陸套餐。從開胃前菜、桌邊炙燒到濃郁的特製海膽鍋，每一口都是滿滿的鮮甜與油脂香，讓老饕們邊吃邊直呼過癮。



▲主菜「和牛佐雲丹月見祕醬」，近江和牛輕涮後搭配混和現磨海膽與生蛋黃的特製月見醬，展現細緻豐富風味。

▲二本松涮涮屋推出極上雲丹銘柄近江和牛宴雙人套餐，嚴選頂級日本和牛與北海道海膽打造七品奢華秋日海陸饗宴。





職人桌邊炙燒展現風味層次

這套秋季饗宴的前菜「秋梨海葡萄雲丹豆腐」超解膩。接著重頭戲登場，二本松涮涮屋安排專人直接在桌邊服務這道「剝皮辣椒F1和牛雲丹卷」，薄切和牛包進剝皮辣椒與海膽後現場炙燒，油脂香氣爆棚帶點微辣滋味口感絕妙。還有現炸的「紫蘇雲丹揚」外酥內嫩，紫蘇葉清香完美襯托海膽鮮味，沾一點昆布鹽就超美味。



▲專人桌邊炙燒「剝皮辣椒F1和牛雲丹卷」，薄切和牛包裹剝皮辣椒與北海道海膽，火焰炙燒後油脂香氣爆棚。





招牌豆乳鍋與銷魂拌飯一次滿足

饕客最期待的「北海道雲丹豆乳鍋．極上海鮮盛合」湯頭超滑順，二本松涮涮屋把現磨海膽融入豆乳白味噌，輕涮近江和牛再沾特製海膽月見醬，美味程度讓人印象深刻。壓軸登場的「近江牛胭脂蝦雲丹釜醋飯」更是被大家封為神級銷魂飯，和牛粒與胭脂蝦、海膽拌勻後每一口都超奢侈。最後再用鹹甜交融的「北海道鮮乳冰淇淋．雲丹海鹽最中」完美收尾。



▲壓軸登場被譽為銷魂飯的「近江牛胭脂蝦雲丹釜醋飯」，鋪滿和牛粒、醃漬胭脂蝦與北海道海膽，口感極具層次。





預約困難店背後的生活美學

能在競爭激烈的台北火鍋界長期佔據話題榜，二本松涮涮屋憑藉的是對食材與服務的極致堅持。品牌近年不僅跨足壽喜燒名店，還推出花藝美學品牌，把精緻飲食徹底融入生活風格中。版圖一路從台北擴展到府城台南，現在更搶先預告2027年第二季將推出全新品牌「青山招待所」，主打台灣牛與日式職人精神，實在太讓人期待了。



▲外酥內嫩的現炸熱菜「紫蘇雲丹揚」，鮮綠紫蘇包裹北海道海膽炸至金黃薄脆，沾昆布鹽提鮮更顯清雅層次。

▲開胃前菜「秋梨海葡萄雲丹豆腐」，滑嫩芙蓉豆腐搭配北海道海膽、海葡萄與脆甜秋梨，開啟清爽味覺體驗。





二本松涮涮屋 極上雲丹銘柄近江和牛宴雙人套餐 活動資訊

活動期間：2026年秋季期間限定推出。

套餐售價：9,880元加10%服務費。

套餐七品內容：秋梨海葡萄雲丹豆腐、剝皮辣椒F1和牛雲丹卷、紫蘇雲丹揚、北海道雲丹豆乳鍋極上海鮮盛合、和牛佐雲丹月見祕醬、近江牛胭脂蝦雲丹釜醋飯、北海道鮮乳冰淇淋雲丹海鹽最中。

品牌最新動態：集團預計於2027年第二季推出全新品牌青山招待所，主打台灣牛與日式職人料理風格。





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看更多二本松涮涮屋 極上雲丹銘柄近江和牛宴雙人套餐

▲二本松涮涮屋嚴選日本頂級銘柄近江和牛，精緻美麗的油花在海膽豆乳鍋中輕涮，鎖住肉質柔嫩鮮甜。

▲「北海道雲丹豆乳鍋」湯頭加入現磨北海道海膽與白味噌細火熬煮，口感溫潤滑順，呈現海味與豆香交織的極致湯底。

▲甜點「北海道鮮乳冰淇淋．雲丹海鹽最中」，濃郁鮮乳冰淇淋搭配海膽與海鹽，鹹甜交融交織出完美句點。