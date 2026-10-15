湊湊火鍋變身Disney+古裝劇拍照現場！巨型戲劇場景超吸睛，雙人套餐現省1,050元再送299元調飲

湊湊火鍋攜手Disney+打造古裝劇應援快閃店，雙人套餐2,999元起，打卡再送299元調飲。資深編輯李維唐認為，戲劇場景結合餐飲優惠，是這次活動值得關注的亮點。

湊湊火鍋這次讓追劇迷連吃飯都能「入戲太深」！湊湊火鍋攜手Disney+，即日起至11月15日在台北大巨蛋店打造古裝劇主題應援快閃店，現場集結巨型戲劇場景、角色人形立牌與劇照布置，讓粉絲吃火鍋也能拍出滿滿追劇回憶。秋季同步推出豪華版「魷魚螺肉蒜鍋」，加入鮑魚、透抽升級經典台味，還有和牛、海鮮組合的雙人、四人及八人限定套餐，其中雙人套餐優惠價2,999元起，直接現省1,050元。活動期間完成指定Instagram分享，還能免費獲得價值299元的「花漾入戲」鮮果調飲，從拍照、吃鍋到舉杯打卡，一次安排好。

▲湊湊火鍋把經典酒家菜變得更豪華了！秋季限定「魷魚螺肉蒜鍋」以濃郁蒜香搭配魷魚、螺肉慢熬，再加入當季透抽與鮑魚，讓醇厚湯頭多了海鮮清甜。金色鍋具搭配滿滿海味食材，光看就讓人想趕快開鍋。圖／呷哺呷哺餐飲集團提供；窩客島整理 ▲吃和牛還有火焰秀可以看！湊湊火鍋「火焰清酒和牛」把細緻油花的和牛堆疊成小山，搭配躍動火光與點綴的花瓣，整道料理瞬間成為餐桌焦點。從肉片的粉嫩色澤到上桌時的火焰效果，讓好友聚餐多了滿滿儀式感。圖／呷哺呷哺餐飲集團提供；窩客島整理

湊湊火鍋Disney+快閃店登場，巨型古裝劇場景讓劇迷拍不停

平常追劇只能隔著螢幕欣賞喜歡的角色，這次湊湊火鍋直接把古裝劇氛圍搬進餐廳。台北大巨蛋店化身Disney+劇迷限定應援快閃店，以「入戲太深」為主題，集結《百花殺》、《御廷謠》及《蘭香如故》等古裝劇元素，從店門口一路延伸到用餐空間，讓原本只是約朋友吃火鍋的行程，多了可以一起拍照、聊劇情的樂趣。

其中最吸睛的，就是設置在店門口的《蘭香如故》巨型戲劇場景裝置，搭配角色人形立牌，讓劇迷還沒走進餐廳，就能先停下腳步拍照留念。店內也以戲劇劇照與主題布置呼應快閃活動，從入店合影到圍桌吃鍋，都能感受到這次合作的古裝劇氛圍。快閃店預計在10月中下旬進行新劇場景轉換，喜歡追劇、收藏戲劇周邊的粉絲，可以留意後續布置更新。



魷魚螺肉蒜鍋豪華升級，桌邊爆炒加入鮑魚透抽更有看頭

除了Disney+主題快閃店，這次湊湊火鍋的秋季新菜也很值得關注。主打的豪華版「魷魚螺肉蒜鍋」，以台灣經典酒家菜為靈感，保留魷魚、螺肉與蒜香慢熬的傳統風味，再加入當季透抽與鮑魚，讓原本帶有濃厚台式風味的湯底，多了海鮮的清甜與食材層次。

這鍋最有看頭的地方，還有正式開鍋前的桌邊爆炒。食材在鍋中翻炒時，伴隨滋滋作響的聲音，魷魚與蒜香也隨著熱氣慢慢散開，還沒開始涮肉，就先感受到料理的香氣。隨著透抽、鮑魚與原本的魷魚螺肉蒜湯底結合，讓這道熟悉的台味料理，變成適合多人圍桌分享的豪華鍋物。

東方美人燕窩茶湯鍋同步登場，草本與金華火腿熬出清甜湯頭

喜歡清爽湯底的人，這次還有另一款秋季選擇「東方美人燕窩茶湯鍋」。不同於魷魚螺肉蒜鍋的濃郁台味，這款湯底以燕窩搭配草本配方，再加入金華火腿提鮮，呈現溫潤清甜的風味，讓秋季吃鍋多了另一種選擇。

2款新湯底各有特色，想吃經典台式鮮香，可以選擇加入透抽與鮑魚的魷魚螺肉蒜鍋；偏好溫潤清甜風味，則能留意東方美人燕窩茶湯鍋。從濃郁到清爽，讓不同口味喜好的朋友相約吃鍋時，也能找到適合自己的秋季新菜。

湊湊火鍋雙人套餐2,999元起，鹿兒島和牛三拼與火焰清酒和牛成亮點

秋天想約另一半吃鍋，或是找朋友一起聚餐，湊湊火鍋這次準備雙人、四人及八人主題套餐。其中雙人套餐原價4,049元，優惠價2,999元起，現省1,050元，另加收一成服務費。不同人數的套餐搭配特色菜色，讓小型約會、好友聚餐到多人聚會，都能依照需求選擇。

餐點亮點還包括「皇牌鹿兒島和牛三拼」，以金色摺扇襯托豐盛肉盤，和牛細緻的油花搭配華麗擺盤，端上桌就很有存在感。另一款「火焰清酒和牛」則以火焰呈現上桌儀式，躍動火光搭配和牛油花，讓吃火鍋多了視覺驚喜。喜歡海鮮的人，也能留意套餐中的「龍宮珍饈六寶」，讓整桌料理從肉品到海鮮都有不同選擇，適合想趁聚餐一次品嚐多款特色菜色的消費者。

▲和牛控看到這盤真的很難不心動！湊湊火鍋「皇牌鹿兒島和牛三拼」把不同油花紋理的和牛整齊排開，後方還有超吸睛的金色摺扇，粉嫩肉色搭配細緻雪花油脂，整盤擺上桌就很有氣勢，聚餐絕對要先拍一張。圖／呷哺呷哺餐飲集團提供；窩客島整理



Instagram打卡免費送299元調飲，花漾入戲鮮果飲3選1

吃完火鍋還能順便領免費飲料！湊湊火鍋從10月15日至11月15日推出「這一杯，我有戲」活動，只要活動期間到店用餐，拍攝包含金秋限定套餐餐點或專屬調飲的照片、短片，發布至Instagram貼文或短片，並標註湊湊火鍋官方帳號，就能獲得價值299元的「花漾入戲」專屬調飲。

這次準備3款不同色澤的鮮果調飲，讓餐桌上除了熱騰騰的火鍋、和牛與海鮮，也多了適合舉杯合照的繽紛亮點。完成分享後，只要出示當日發布畫面，經服務人員確認，即可從3款調飲中任選1杯，每人限領1杯。對喜歡記錄美食、拍攝聚餐短影音的人來說，原本就會拍下的餐點與聚餐畫面，這次還能換成一杯限定飲品。

▲吃火鍋打卡還能免費喝調飲！湊湊火鍋推出3款「花漾入戲」鮮果調飲，粉嫩紅色、清爽黃色與漸層橘色搭配花瓣點綴，光擺在一起就超適合拍照。10月15日至11月15日用餐完成指定Instagram分享，即可免費任選1杯價值299元的調飲，每人限領1杯。圖／呷哺呷哺餐飲集團提供；窩客島整理

Disney+限量劇照小卡有機會帶回家，10月中下旬還有新場景

除了店內的古裝劇拍照布置，這次Disney+劇迷應援快閃店也安排現場分享活動。消費者參與活動，就有機會獲得Disney+提供的限量劇照小卡，對喜歡收藏角色周邊、戲劇紀念品的粉絲來說，又多了一個值得留意的活動亮點。

快閃店將持續至11月15日，並預計於10月中下旬進行新劇場景轉換，讓不同時間到訪的劇迷有機會看到更新後的布置。品牌也提到，後續將延續「入戲太深」主題，關注《尚公主》等新劇帶來的話題，未來也希望探索韓劇等不同類型作品的快閃合作。不過目前已確認的活動內容，仍以這次台北大巨蛋店的Disney+古裝劇應援快閃為主。

湊湊火鍋台北大巨蛋店，Live Music結合火鍋打造聚餐新體驗

對想在台北大巨蛋周邊找地方聚餐的人來說，湊湊火鍋這次把吃鍋、追劇與拍照打卡結合在同一個空間。品牌原本就以火鍋搭配Live Music現場駐唱為特色，並設有歡唱包廂，讓聚餐不只是坐下來吃一頓飯，也能搭配音樂、聊天與不同的娛樂體驗。

這次加入Disney+古裝劇快閃店後，無論是和朋友相約吃秋季新鍋、想拍攝戲劇主題場景，還是準備參加Instagram分享換調飲活動，都可以安排在同一次聚餐行程中。想趁活動期間前往的消費者，記得留意11月15日的活動截止日期，以及指定分享條件，才不會錯過這次的限定內容。

▲追劇迷吃火鍋也能順便拍美照！湊湊火鍋台北大巨蛋店變身Disney+古裝劇應援快閃店，門口直接搬來《蘭香如故》巨型戲劇場景，搭配角色人形立牌，讓粉絲不用隔著螢幕，也能和喜歡的戲劇角色留下合照。圖／呷哺呷哺餐飲集團提供；窩客島整理







湊湊火鍋 x Disney+ 劇迷限定應援快閃店「入戲太深」沉浸式火鍋體驗

活動期間： 即日起至 11 月 15 日止

活動地點： 湊湊火鍋 台北大巨蛋店

餐點與套餐優惠

新鍋底登場： 推出當日現熬豪華版「魷魚螺肉蒜鍋」（現場桌邊爆炒，含魷魚、螺肉、蒜、透抽與鮑魚）及「東方美人燕窩茶湯鍋」。

金秋主題套餐優惠

雙人套餐： 原價 4,049 元，優惠價 2,999 元起（立省 1,050 元）。

多元套餐選擇： 提供雙人、四人及八人主題套餐，搭配「皇牌鹿兒島和牛三拼」、「火焰清酒和牛」與「龍宮珍饈六寶」等特色菜色。

打卡贈獎活動：「這一杯，我有戲」】

活動期間： 10 月 15 日至 11 月 15 日全餐期

參加方式： 用餐時拍攝金秋限定套餐餐點或專屬調飲的照片/短片，發布至 Instagram 貼文或短片並標註湊湊火鍋官方帳號，經服務人員確認當日畫面。

活動獎勵： 免費贈送價值 299 元的「花漾入戲」專屬調飲三選一（每人限領乙杯）。

Disney+ 快閃店亮點

造景與展示： 現場集結《百花殺》、《御廷謠》及年度古裝劇王《蘭香如故》劇照，包含大門口的巨型戲劇場景裝置、角色人形立牌與內部用餐空間布置。

場景轉換預告： 預計於 10 月中下旬進行新劇場景轉換（含新劇《尚公主》相關主題）。

限定贈品： 參與現場分享活動，有機會獲得 Disney+ 提供的限量劇照小卡。

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