臺北洲際真的來了！大巨蛋奢華飯店開箱347間景觀房與公寓式套房，直火牛排與日韓名廚料理引爆美食話題

台北洲際酒店今日於台北大巨蛋園區核心盛大開幕，引進 347 間客房與 7 大餐飲品牌。「資深編輯 李維唐 表示：台北洲際酒店補齊了大巨蛋商圈關鍵的國際旅宿拼圖，將賽事娛樂與奢華餐飲體驗完美結合。」

臺北大巨蛋旁的新飯店正式開門！臺北洲際酒店InterContinental Taipei於10月8日進駐臺北大巨蛋園區核心，一口氣帶來347間客房與套房、7大餐飲品牌，位置串聯信義商圈、松山文創園區與臺北大巨蛋。準備進場看演唱會，可以先到NTD Eatery外帶To Go Pizza，想住一晚，部分房型還能望向臺北101與信義區天際線，從看表演、吃飯到住宿，都能留在同一個生活圈。

▲台北大巨蛋全新奢華地標開幕，台北洲際酒店開箱搶先看。圖 / 編輯 李維唐 攝 ▲逸匯Yi Social，以國際風味與臺灣滋味為主軸，提供全日自助百匯吃到飽。圖 / 編輯 李維唐 攝

水晶雨滴藏著一句「我們要巨蛋」，30多年城市記憶搬進臺北洲際酒店

一走進臺北洲際酒店大廳，視線很難不被錯落垂墜的水晶雨滴吸引，但這件裝置真正有意思的地方，是背後藏著一段臺北人等了30多年的城市記憶。故事回到1991年，一場職棒總冠軍賽因雨延期，萬千球迷喊出「我們要巨蛋」，多年後臺北大巨蛋終於成為城市地標，這段記憶也被飯店帶進空間。

裝置以水晶雨滴呼應臺北多雨的城市印象，再從巨蛋的流線形體取得靈感，轉化成象徵城市共同願望的「願望之殼」。中央嵌入圓形動態螢幕，流動光影交織臺北101跨年煙火等城市意象。現在站在大巨蛋旁回頭看這段故事，從當年的一句「我們要巨蛋」，一路走到真正能住進大巨蛋園區的飯店，城市的過去與現在也在這裡接了起來。

▲踏入酒店大廳，抬頭就能看見錯落垂墜的水晶雨滴與流線型態的願望之殼巨型裝置藝術。圖 / 編輯 李維唐 攝



老臺北鐵窗花變身質感屏風，從宴會廳到行政酒廊都有城市彩蛋

飯店裡值得慢慢看的，不只有大廳裝置。臺北洲際酒店以「In Taipei, For Taipei在臺北，為臺北」為品牌精神，把老城建築與當代都會風貌重新拆解，再藏進不同空間細節。走進Thea Lounge初卉，就能看到老臺北民居熟悉的鐵窗花，被重新轉譯成屏風，原本屬於街屋與住宅的城市記憶，換上一種更當代的表情。

宴會空間則從幾代人的華語音樂記憶取得靈感，把音符、琴鍵與聲浪轉換成空間線條。水晶藝術取意臺北雨夜燈火，天花曲線如旋律延伸，壁燈則化為抽象音符。行政酒廊再把窗格、陶磚與金屬構件帶進空間，搭配臺北天際景致，從大廳一路走到酒廊，都能找到屬於這座城市的設計線索。

▲行政酒廊則以陶磚、金屬與窗格重現老城記憶，展現滿滿時尚質感細節。圖 / 編輯 李維唐 攝

▲台北洲際酒店宴會空間將音符與聲浪化為優雅線條。圖 / 編輯 李維唐 攝

11.5坪起住進信義區天際線，部分房型直接望向臺北101

對準備到臺北大巨蛋看演唱會，或想在信義區安排一趟城市小旅行的人來說，住宿本身也是這次開幕的重點。臺北洲際酒店共規劃347間客房與套房，涵蓋商務、休閒、家庭旅行與長期停留等不同需求，經典客房自11.5坪起，在城市核心保留相對寬敞的住宿尺度。

最有畫面的當然還是窗外。部分房型坐擁臺北101與信義區天際線景觀，白天是熟悉的臺北城市輪廓，到了夜晚則換成另一種都會風景。飯店把「住在臺北」作為旅宿概念的一部分，讓旅客離開街頭回到房間後，視線裡依然延續著這座城市。

▲館內規劃 347 間奢華客房與套房，從房內就可以看到101。圖 / 編輯 李維唐 攝

▲經典客房自11.5坪起，在城市核心保留相對寬敞的住宿尺度。圖 / 編輯 李維唐 攝

23坪起公寓式套房連洗衣機都有，長住臺北直接把日常搬進飯店

如果不是只住1晚，臺北洲際酒店還規劃了更貼近日常生活的公寓式套房。房型自23坪起，直接配置完整廚房、用餐區與套房內洗衣設備，設定對象涵蓋長期商務駐點、家庭旅居，以及希望在臺北停留更久的旅客。

這類房型最大的差異，不只是空間變大，而是把吃飯、洗衣等長住時真正會遇到的生活需求直接放進房間。從短期旅行的11.5坪起經典客房，到23坪起的公寓式套房，旅客可以依照停留時間選擇不同住宿方式，也讓「住在臺北」不只是住進飯店，而是更接近一段城市生活。

▲客房空間充滿從容的奢華質感，經典房型自 11.5 坪起跳，窗外就是台北大巨蛋。圖 / 編輯 李維唐 攝

▲豪華經典房型，以大面窗景把城市拉進室內，房間以寬敞空間搭配都會景觀。圖 / 編輯 李維唐 攝

演唱會前先帶一份Pizza進行程，臺北洲際7大餐飲瞄準大巨蛋生活圈

不住宿也有理由走進臺北洲際酒店。飯店共規劃7大餐飲品牌，從白天喝茶、義式料理、直火牛排、自助百匯一路延伸到夜間調酒，其中最貼近臺北大巨蛋生活情境的，就是NTD Eatery。

NTD Eatery緊鄰臺北大巨蛋，以臺灣在地食材演繹義大利家常味，除了全天候用餐，更直接規劃演唱會前的To Go Pizza。準備看表演，不一定要正式坐下來吃完一頓飯，外帶Pizza也能成為進場前的用餐選擇，把飯店餐飲直接接進演唱會行程。

▲緊鄰臺北大巨蛋的NTD Eatery走義式小酒館路線，以臺灣在地食材演繹義大利家常味。圖 / 編輯 李維唐 攝

▲NTD Eatery緊鄰臺北大巨蛋，以臺灣在地食材演繹義大利家常味，除了全天候用餐，更直接規劃演唱會前的To Go Pizza。圖 / 編輯 李維唐 攝

想吃牛排就鎖定Rough Cuts，白天喝茶到晚上爵士酒吧都能待在這裡

想把聚餐安排得更完整，Rough Cuts以烤爐炙燒與熟成工藝呈現原肉魅力，定位為直火牛排餐廳。Thea Lounge初卉則以「日茶夜酒」串起全天候交流時光，白天與夜晚對應不同的城市社交節奏。

晚上還可以把下一站留給Simple Sips，以經典調酒與臺灣風味交會，打造當代爵士酒吧。多人聚餐則有逸匯Yi Social，以國際風味與臺灣滋味為主軸，提供全日自助百匯。從演唱會前快速用餐、朋友聚會到晚上喝一杯，首波開幕的5個餐飲品牌就涵蓋不同使用情境。

▲喜歡肉料理的人則可以鎖定Rough Cuts。餐廳以烤爐炙燒與熟成工藝呈現原肉特色，定位為直火牛排餐廳。圖 / 編輯 李維唐 攝

▲想把聚會時間拉到晚上，Simple Sips以經典調酒與臺灣風味交會為設定，打造當代爵士酒吧。圖 / 編輯 李維唐 攝

Akira Back、Dosa by Akira Back接力，11月後7大餐飲陣容逐步到齊

另外2個餐飲品牌則預計11月之後陸續開幕。Akira Back融合現代日料、韓國靈魂與世界風味，定位為國際名廚餐廳。Dosa by Akira Back則採限席Omakase形式，以韓國根源與季節風土為主軸呈現Fine Dining。

等到2間餐廳陸續加入，臺北洲際酒店規劃的7大餐飲品牌也將逐步完整。從義式小酒館、直火牛排、自助百匯、Lounge、爵士酒吧，再到國際名廚餐廳與限席Omakase，飯店希望讓「到飯店吃飯」不再只是慶祝特殊節日，而能進入商務午餐、週末聚餐與夜間社交等不同生活場景。

▲多人聚餐有逸匯Yi Social，主打國際風味與臺灣滋味交會的全日自助百匯吃到飽。圖 / 編輯 李維唐 攝

▲多人聚餐有逸匯Yi Social，主打國際風味與臺灣滋味交會的全日自助百匯吃到飽。圖 / 編輯 李維唐 攝

臺北大巨蛋商圈再補一塊拼圖，看表演、吃飯到住宿串成一條線

臺北洲際酒店開幕，真正改變的不只是臺北多了347間客房。飯店所在位置直接串聯臺北大巨蛋、信義商圈與松山文創園區，原本已經集結演唱會、大型賽事、購物與休閒娛樂的大巨蛋生活圈，現在又補進國際旅宿與餐飲。

對外地旅客來說，看完演唱會後可以直接把住宿留在大巨蛋旁。對臺北人而言，即使不住飯店，也能為了一頓牛排、朋友聚餐、爵士酒吧、婚禮或商務活動走進這裡。從1991年球迷在雨中喊出的「我們要巨蛋」，到今天大巨蛋旁真正出現一間把這段故事寫進空間的飯店，臺北洲際酒店也用自己的方式，把住宿、餐飲與城市記憶接進同一個生活場景。

▲泳池位於飯店 4 樓，天花板採用充滿波浪與星光質感的奢華裝飾設計，銀色波浪與精緻燈具交織出流暢的線條，水面倒映著波光粼粼的精緻光影，營造出極具奢華氛圍的度假感。圖 / 編輯 李維唐 攝

▲健身中心設有整面大片落地窗，白天自然光線充沛明亮，運動時還能直接俯瞰大巨蛋周邊與城市美景，帶來無壓力的運動體驗。圖 / 編輯 李維唐 攝





臺北洲際酒店（InterContinental Taipei）

開幕日期：2026年10月8日

地理位置：座落於臺北大巨蛋園區核心位置（臺北市信義區忠孝東路四段535號），緊鄰臺北大巨蛋、信義商圈與松山文創園區。

品牌定位：IHG 洲際酒店集團旗下奢華品牌，以「In Taipei, For Taipei 在臺北，為臺北」為品牌精神與旗艦之姿進駐。

空間與客房亮點

客房總數：規劃 347 間客房與套房。



經典客房：空間自 11.5 坪起跳，部分房型可俯瞰臺北 101 與信義區天際線。

公寓式套房：主打「住在臺北」長住概念，23 坪起寬敞空間，配置完整廚房、用餐區與套房內洗衣設備。

設施規劃：設有洲際行政俱樂部（Club InterContinental）、宴會空間、高空泳池與健身房等設施。

空間設計與藝術意象

大廳裝置藝術：靈感取自 1991 年職棒總冠軍賽球迷喊出的「我們要巨蛋！」，以錯落垂墜的水晶雨滴與「願望之殼」流線造型呈現，內嵌圓形動態螢幕展現臺北 101 煙火等光影。

在地文化轉譯：Thea Lounge 初卉：將老臺北民居「鐵窗花」轉譯為屏風。

宴會空間：汲取華語音樂記憶，將音符、琴鍵與聲浪化為空間線條與水晶燈飾。

行政酒廊：結合窗格、陶磚與金屬構件，以當代美學演繹老城記憶。

7 大餐飲品牌陣容

即日起開幕營運

Thea Lounge 初卉：以日茶夜酒串起全天候交流時光的當代 Lounge。

NTD Eatery：緊鄰大巨蛋的義式小酒館，以臺灣在地食材演繹義大利家常味，並提供演唱會前的 To-Go Pizza 外帶服務。

Rough Cuts：主打烤爐炙燒與熟成工藝的直火牛排餐廳。

Simple Sips：結合經典調酒與臺灣風味的當代爵士酒吧。

逸匯 Yi Social：匯聚國際風味與臺灣滋味的精緻全日自助百匯。

預計 11 月之後陸續開幕

Akira Back：融合現代日料、韓國靈魂與世界風味的國際名廚餐廳。

Dosa by Akira Back：限席 Omakase，演繹韓國根源與季節風土的 Fine Dining。

看完台北洲際酒店 7 大餐飲陣容，還想掌握信義區與大巨蛋周邊最新的頂級吃到飽與美食餐廳優惠攻略嗎？

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