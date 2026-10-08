DQ台北連開2間新店！珍珠奶茶直接變暴風雪，焙茶紅玉雙口味加碼99元開吃

美國冰淇淋品牌 Dairy Queen 正式進駐西門誠品與台北京站，不僅推出台灣限定「珍珠奶茶系列暴風雪」與萬聖節獨享蛋糕，更祭出雙十連假 99 元與通勤 5 折優惠。「資深編輯 李維唐 表示：DQ 結合台灣在地茶香與交通樞紐串聯，完美示範了美式甜點在地化的精緻體驗。」

DQ冰淇淋控在台北又多2個新據點可以衝了。美國冰淇淋品牌Dairy Queen「DQ」持續擴大大台北版圖，DQ西門誠品店10月8日率先開幕，DQ台北京站店則在10月13日接力登場，這次還把台灣人熟悉的珍珠奶茶直接變成暴風雪，推出台灣限定「珍珠奶茶系列暴風雪」，一次帶來台灣焙茶、紅玉紅茶2種茶香風味。萬聖節期間還有2.5吋「調皮鬼精靈」獨享冰淇淋蛋糕，加上西門誠品小杯暴風雪99元、台北京站指定珍珠奶茶暴風雪5折優惠，從逛西門町到台北車站通勤轉乘，都多了一站甜點補給。

▲整杯滿滿的 Q 彈珍珠直接鋪在綿密冰淇淋上，搭配濃郁茶香與醇厚奶香，光看就讓人忍不住流口水。圖／Dairy Queen提供；窩客島整理



DQ西門誠品、台北京站接力開幕，大台北一次增加2間新店

想吃DQ不用只為了冰淇淋特別繞路，這波展店直接瞄準大家原本就會經過的生活動線。西門誠品店進駐誠品生活西門，從西門町逛街、看電影到朋友聚會，途中就能順手來一杯暴風雪。台北京站店則落腳京站時尚廣場B3F食樂大道，對每天往返台北車站、搭台鐵、高鐵或捷運的通勤族來說，也多了一個可以快速補充甜點的選擇。

台灣斯福比餐飲管理股份有限公司總經理蔣淑芬表示，DQ於2026下半年正式啟動大台北展店布局，持續鎖定高人流核心商圈，希望透過不同生活場景與消費者建立更緊密的連結。從逛街、通勤到日常聚會，品牌期待讓DQ成為更多消費者生活中的甜點選擇，也將「Feel the Fun」品牌精神帶進日常。

▲明亮清爽的藍白招牌在西門町商圈超顯眼，開闊的外帶櫃檯讓人逛街經過就想直接點一杯暴風雪來解饞。圖／Dairy Queen提供；窩客島整理

DQ珍珠奶茶暴風雪台灣限定登場，台灣焙茶、紅玉紅茶2種茶香一次選

這次最有台灣味的新品，就是把大家熟悉的珍珠奶茶從飲料杯搬進暴風雪。DQ推出台灣限定「珍珠奶茶系列暴風雪」，用茶香、珍珠與綿密冰淇淋奶漿重新組合珍奶熟悉的味道，一次推出台灣焙茶與紅玉紅茶2款風味，想吃濃厚茶感或偏清爽茶香都能找到不同選擇。

台灣焙茶口味走的是溫潤濃厚路線，焙煎茶香裡帶著焦香與醇厚尾韻，搭配冰涼綿密的冰淇淋奶漿，入口先是奶香與茶香交疊，接著還有Q彈珍珠加入咀嚼感。原本熟悉的珍奶組合換成冰品之後，喝珍奶時吸到珍珠的口感，也變成一匙一匙挖著吃的層次。

紅玉紅茶口味則以馥郁紅茶香氣為主角，整體風味較為清爽順口，同樣加入Q彈珍珠與DQ綿密冰淇淋奶漿。冰涼奶香、紅茶香氣與珍珠在嘴裡輪流出現，讓珍珠奶茶不再只有飲料一種吃法，喜歡茶系冰品的人也能直接鎖定。

▲整杯滿滿的 Q 彈珍珠直接鋪在綿密冰淇淋上，搭配濃郁茶香與醇厚奶香，光看就讓人忍不住流口水。圖／Dairy Queen提供；窩客島整理



DQ萬聖節限定「調皮鬼精靈」，2.5吋尺寸一個人也能吃

10月少不了萬聖節甜點，DQ同步推出2.5吋獨享冰淇淋蛋糕「調皮鬼精靈」。白色鬼精靈搭配南瓜、蝙蝠等萬聖節元素，把原本帶點搞怪氣氛的節日變成可愛路線，小巧尺寸也讓萬聖節蛋糕不一定得等到一大群人聚會才有理由買。

朋友約吃飯時可以當作餐後應景甜點，一個人想過節也能直接帶上一顆。尤其萬聖節甜點少不了拍照環節，「調皮鬼精靈」把白色萌鬼與節慶元素集中在小蛋糕上，端上桌就有明確的萬聖節氣氛，也替10月聚會多了一個應景選擇。

▲純白小精靈造型上面還戴著精緻的小南瓜，2.5 吋大小剛剛好，一個人獨享也能感受滿滿的節慶儀式感。圖／Dairy Queen提供；窩客島整理

DQ西門誠品開幕優惠，小杯暴風雪雙十連假99元

新店開幕當然少不了優惠。DQ西門誠品店10月8日至10月14日推出開幕首周活動，只要購買任一大杯暴風雪，就贈送50元消費券1張，可於下次到店消費時使用。剛好碰上雙十連假，10月8日至10月11日還有另一波優惠，購買小杯暴風雪享99元歡慶價。準備到西門町逛街、聚餐或安排連假行程的人，可以直接把DQ排進途中甜點站，逛累時順手帶上一杯冰涼暴風雪。

DQ台北京站珍珠奶茶暴風雪5折，台鐵、高鐵與通勤族都有優惠

台北京站店則把優惠直接對準台北車站通勤族。10月13日至10月23日平日晚間17：00至20：00推出「DQ轉運補給站」，購買大杯「台灣限定珍珠奶茶暴風雪」，並出示當日台鐵、高鐵車票或電子乘車紀錄，以及有效TPASS或捷運通勤月票，即可享5折優惠。

活動每人每日限購1杯，每日限量30杯，售完為止。對下班後準備搭車回家，或剛結束一整天行程準備轉乘的人來說，不需要另外安排甜點行程，經過京站就能順路帶上一杯。

▲呆萌的鬼精靈蛋糕擺在桌上實在太療癒，萬聖節聚會帶著它亮相肯定秒殺大家的底片。圖／Dairy Queen提供；窩客島整理







DQ（Dairy Queen）台北雙店開幕活動及優惠

DQ 西門誠品店

開幕日期：2026 年 10 月 8 日

門市地點：誠品生活西門（台北市萬華區峨眉街 52 號）

營業時間：週一至週日 11:30–22:00

DQ 台北京站店

開幕日期：2026 年 10 月 13 日

門市地點：京站時尚廣場 B3F 食樂大道 41 號櫃位（台北市大同區承德路一段 1 號）

營業時間：週日至週四 11:00–21:15；週五與週六 11:00–21:45

限定新品推出

台灣限定「珍珠奶茶系列暴風雪」



特色：結合 Q 彈珍珠與 DQ 綿密冰淇淋奶漿

台灣焙茶口味：具備溫潤濃厚的焙煎茶香、焦香與醇厚尾韻

紅玉紅茶口味：帶有馥郁紅茶香氣，風味清爽順口

萬聖節限定甜點

調皮鬼精靈：2.5 吋獨享冰淇淋蛋糕，以萌趣白色鬼精靈為主角，搭配南瓜與蝙蝠元素設計

開幕好康優惠

西門誠品店開幕優惠

滿額贈券：10 月 8 日至 10 月 14 日，購買任一大杯暴風雪，即贈 50 元消費券 1 張（限下次到店使用）。

雙十連假歡慶價：10 月 8 日至 10 月 11 日，購買小杯暴風雪享歡慶價 99 元。

台北京站店開幕優惠（DQ 轉運補給站）

活動時間：10 月 13 日至 10 月 23 日，平日晚間 17:00–20:00

優惠內容：購買大杯「台灣限定珍珠奶茶暴風雪」，並出示當日台鐵／高鐵車票、電子乘車紀錄，或有效 TPASS／捷運通勤月票，即享 5 折優惠。

限制條件：每人每日限購 1 杯、每日限量 30 杯（售完為止）。

剛品嚐完 DQ 濃郁茶香的珍奶暴風雪，還想看看近期其他人氣甜點品牌又推出了哪些令人驚豔的跨界聯名新品嗎？

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