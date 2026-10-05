台中火鍋控吃到飽加一！首間雞湯大叔吃到飽，398元蔬菜吧、炊飯無限吃

首間雞湯大叔蔬菜吧吃到飽就在台中！編輯 鄭雅之 表示：台北人表示也想要～

近期台中火鍋控的口袋名單又該更新了，過往吃鍋總受限於固定菜盤，這次雞湯大叔選在台中文心秀泰推出全新升級店型，只要398元起就能享受高自由度的蔬食饗宴，成功打響台中火鍋吃到飽市場的新話題，讓大家用親民價格就能體驗澎湃無負擔的精緻鍋物饗宴。



▲雞湯大叔台中文心秀泰店首發登場的大叔小菜園，將蔬菜依五大色系分區陳列，提供全家人自由挑選的澎湃蔬食火鍋體驗。

▲鮮美香醇的雞湯湯頭涮入優質肉品與五色蔬菜，帶給顧客滋味豐富且極具層次的雞湯大叔台中文心秀泰精緻鍋物饗宴。





彩虹蔬菜吧新鮮登場

這次團隊將色彩美學融合營養概念，把新鮮食材劃分為五大色系陳列，宛如把農場果園搬進餐廳，大家可以自由拿取「紅莧菜」、「南瓜」、「青江菜」、「紫洋蔥」與「高麗菜」等當季時蔬，當這些鮮甜食材投進滾燙的湯頭裡熬煮，能讓整體湯頭口感層次更加豐潤甘甜。



▲雞湯大叔首間吃到飽，低溫保鮮的蔬菜吧陳列當季尚青的無負擔食材，讓喜愛健康蔬食的台中火鍋控能隨心夾取心儀的彩虹蔬菜。





冰淇淋、炊飯無限吃

除了澎湃的鮮菜區之外，副食與甜點區更是吸睛，麵食區提供色彩亮麗的「火龍果麵」與香氣濃郁的「松露野菇炊飯」，麵條吸滿濃郁湯汁後滑順入味，飯後還能自製專屬的「冰淇淋」盛宴，搭配豐富配料隨心組合，讓整趟用餐過程充滿手作樂趣，完全滿足大朋友與小朋友的胃口。



▲餐後不可錯過的冰淇淋甜點區，多款特選口味可隨心加入配料，為台中美食之旅劃下完美的甜美句點。





親子友善聚餐新首選

過去帶小朋友出門吃火鍋總需要特別照顧飲食，這次新店型特別優化了家庭客群的用餐體驗，讓小朋友也能親自參與拿取「蔬菜」與「甜點」的過程，不僅大幅增加親子的桌邊互動感，也減輕了家長的備餐壓力，非常適合週末假期帶著全家大小一同前來享受放鬆的美食時光。



▲自助區提供四色彩虹麵、松露野菇炊飯與多款特選冰淇淋，多種副食與手作甜點讓台中親子火鍋聚餐更添樂趣。



▲雞湯大叔全新升級的五色彩虹蔬菜吧，嚴選紅莧菜、南瓜與紫洋蔥等多款當季時蔬，打造營養滿分的台中火鍋吃到飽饗宴。

雞湯大叔蔬菜自助吧 文心秀泰店 店家資訊

地址：臺中市南屯區豐樂里文心南路289號2樓電話：04 2473 6861

雞湯大叔蔬菜自助吧 文心秀泰店 開幕優惠

10月5日至10月31日 開幕加碼禮

消費即贈第二份半價回流券，限平日使用，效期至11月30日。

點選兒童餐並完成餐點合照，結帳時出示畫面即可兌換鮮乳坊保久乳乙瓶，數量有限送完為止。





消費即贈第二份半價回流券，限平日使用，效期至11月30日。 點選兒童餐並完成餐點合照，結帳時出示畫面即可兌換鮮乳坊保久乳乙瓶，數量有限送完為止。 10月5日至10月20日 親子限定優惠

於官方社群領取優惠券，即可以498元享用親子套餐，內含398元主餐與198元兒童餐，原價596元

備註：兒童餐限140公分以下同行兒童使用，10%服務費另計。





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