台中火鍋控吃到飽加一！首間雞湯大叔吃到飽，398元蔬菜吧、炊飯無限吃

首間雞湯大叔蔬菜吧吃到飽就在台中！編輯 鄭雅之 表示：台北人表示也想要～
近期台中火鍋控的口袋名單又該更新了，過往吃鍋總受限於固定菜盤，這次雞湯大叔選在台中文心秀泰推出全新升級店型，只要398元起就能享受高自由度的蔬食饗宴，成功打響台中火鍋吃到飽市場的新話題，讓大家用親民價格就能體驗澎湃無負擔的精緻鍋物饗宴。
彩虹蔬菜吧新鮮登場
這次團隊將色彩美學融合營養概念，把新鮮食材劃分為五大色系陳列，宛如把農場果園搬進餐廳，大家可以自由拿取「紅莧菜」、「南瓜」、「青江菜」、「紫洋蔥」與「高麗菜」等當季時蔬，當這些鮮甜食材投進滾燙的湯頭裡熬煮，能讓整體湯頭口感層次更加豐潤甘甜。
冰淇淋、炊飯無限吃
除了澎湃的鮮菜區之外，副食與甜點區更是吸睛，麵食區提供色彩亮麗的「火龍果麵」與香氣濃郁的「松露野菇炊飯」，麵條吸滿濃郁湯汁後滑順入味，飯後還能自製專屬的「冰淇淋」盛宴，搭配豐富配料隨心組合，讓整趟用餐過程充滿手作樂趣，完全滿足大朋友與小朋友的胃口。
親子友善聚餐新首選
過去帶小朋友出門吃火鍋總需要特別照顧飲食，這次新店型特別優化了家庭客群的用餐體驗，讓小朋友也能親自參與拿取「蔬菜」與「甜點」的過程，不僅大幅增加親子的桌邊互動感，也減輕了家長的備餐壓力，非常適合週末假期帶著全家大小一同前來享受放鬆的美食時光。
雞湯大叔蔬菜自助吧 文心秀泰店 店家資訊地址：臺中市南屯區豐樂里文心南路289號2樓電話：04 2473 6861
雞湯大叔蔬菜自助吧 文心秀泰店 開幕優惠
- 10月5日至10月31日 開幕加碼禮
消費即贈第二份半價回流券，限平日使用，效期至11月30日。
點選兒童餐並完成餐點合照，結帳時出示畫面即可兌換鮮乳坊保久乳乙瓶，數量有限送完為止。
- 10月5日至10月20日 親子限定優惠
於官方社群領取優惠券，即可以498元享用親子套餐，內含398元主餐與198元兒童餐，原價596元
備註：兒童餐限140公分以下同行兒童使用，10%服務費另計。
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