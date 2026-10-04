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嘉義火鍋控要吃！聰明鍋Ｘ鮮乳坊「牛奶起司鍋、麻奶鍋」光喝湯就滿足，再送炸物拼盤

聰明鍋鮮乳坊聯名牛奶鍋
2026-10-04 08:00文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:聰明鍋
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：麻奶鍋還是鮮乳坊聯名，為了吃衝嘉義也沒關係啊～

嘉義爆紅個人鍋「聰明鍋」這個秋冬再推話題新呠！這次找來超高人氣的鮮乳坊強勢聯名，把滿滿優質國產鮮乳直接倒進火鍋湯底裡，強勢推出「聰明牛奶起司鍋」與「聰明麻奶起司鍋」兩款邪惡新品，要讓火鍋控獨自一人也能爽快享用奶香爆棚的暖心滋味，搭配APP限定好康還能免費爽吃炸物拼盤。

▲嘉義聰明鍋攜手鮮乳坊發表「聰明牛奶起司鍋」與「聰明麻奶起司鍋」兩款聯名新品，將在地鮮乳融入豐富配料，打造秋冬熱門個人鍋物。
▲嘉義聰明鍋攜手鮮乳坊發表「聰明牛奶起司鍋」與「聰明麻奶起司鍋」兩款聯名新品，將在地鮮乳融入豐富配料，打造秋冬熱門個人鍋物。
▲重口味饕客最愛的「聰明麻奶起司鍋」，結合鮮乳坊國產鮮乳與椒麻香氣，搭配澎湃火鍋配料，呈現層次豐富且滑順的麻奶風味。
▲重口味饕客最愛的「聰明麻奶起司鍋」，結合鮮乳坊國產鮮乳與椒麻香氣，搭配澎湃火鍋配料，呈現層次豐富且滑順的麻奶風味。

聰明鍋Ｘ鮮乳坊麻奶鍋香濃涮嘴

這次直接把鮮乳坊的極致濃醇融入湯頭，每一口都超滑順，「聰明牛奶起司鍋」隨著滾燙煮開散發滿滿起司香，奶香控絕對會一秒愛上，而重口味必點的「聰明麻奶起司鍋」更是神級組合，入口先迎來微辣椒麻香，隨後被鮮乳與起司的圓潤感溫柔包覆，整體辣度變得溫和好入口，湯頭層次豐富到讓人一口接一口停不下來。

▲溫潤香醇的「聰明牛奶起司鍋」選用鮮乳坊在地鮮乳，融合濃郁起司與多樣新鮮食材，煮出滑順甘甜的暖心湯底。
▲溫潤香醇的「聰明牛奶起司鍋」選用鮮乳坊在地鮮乳，融合濃郁起司與多樣新鮮食材，煮出滑順甘甜的暖心湯底。

在地優質鮮乳走進火鍋料理的美味新企劃

這波聯名特別響應國產鮮乳火鍋季，希望透過超吸睛的特色鍋物，把在地酪農用心生產的優質鮮乳無縫帶入大家的生活圈，讓饕客在開心涮肉喝湯之餘，也能驚艷於台灣鮮乳在料理上的多元魅力，期許未來能吸引更多餐飲品牌共襄盛舉，一起把台灣特有的牛奶火鍋文化發揚光大，成為外國遊客來台灣旅遊時指名必吃的特色美食。

▲聰明鍋創辦人林佳慧出席2026國產鮮乳火鍋季，現場展示鮮乳坊聯名火鍋，推廣台灣國產鮮乳融入火鍋美食的餐飲應用。
▲聰明鍋創辦人林佳慧出席2026國產鮮乳火鍋季，現場展示鮮乳坊聯名火鍋，推廣台灣國產鮮乳融入火鍋美食的餐飲應用。


嘉義聰明鍋 Smart Hot Pot 店家資訊

地址：嘉義市大雅路一段730號之1
營業時間：11:30–14:00／16:30–20:00
公休日：每週一、二

食在力量APP限定優惠

活動期間：2026年10月1日至11月30日
活動內容：下載食在力量APP，憑200點可兌換聰明鍋指定優惠券，四人同行且每人消費乙鍋，即可免費獲得炸物拼盤乙份（限量20張，兌完為止）。


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