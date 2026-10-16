免門票華山展覽！超人氣「這還好吧!?」特展開玩，捷運開腿狂、菸蒂牆10大實境體驗

免門票華山展覽「這還好吧!?」開逛！編輯鄭亦庭表示：10大實境體驗邊逛邊玩，重現捷運開腿實境超有感。
免門票華山展覽邊逛邊玩！RE-THINK ×全家便利商店「這還好吧!?」生活環境觀察展將於10月16日至10月26日在華山園區中2館免費開放參觀，展覽把食物浪費、亂丟菸蒂與資源回收等議題，變成10大可以坐、可以玩、可以留言與投票的大型實境體驗，現場填寫問卷還能抽全家禮物卡、犀牛盾機能掛繩等好禮，週末快揪朋友來華山逛展覽。
華山免費展覽「這還好吧!?」大型實境體驗華山「這還好吧!?」生活環境觀察展把大家日常常覺得「這還好吧!?」的小壞習慣一個個搬出來討論，像是抽菸隨手亂丟、捷運開腿坐、垃圾沒分類，以及買太多食物吃不完等行為，展場透過52張廚餘攝影作品，真實呈現因為「先放冰箱、明天再吃」而累積的食物浪費，以及垃圾沒分類導致刺傷清潔人員，帶大家重新反思日常生活。
超震撼菸蒂牆呈現每分鐘17,100支菸蒂被丟棄華山展覽「這還好吧!?」必拍亮點「菸蒂牆」，將台灣每分鐘有17,100支菸蒂被隨手丟棄的事實，直接用17,100 實體菸蒂堆成巨牆震撼呈現，讓大家直觀感受那些「只是一下下」、「這還好吧!?」的心態其實一點都不還好，現場還加入全新「泡泡槍」體驗，讓民眾可以用吹泡泡的方式，正面反擊街頭二手煙情境。
捷運開腿實境體驗、AI假內容挑戰華山展覽除了環境垃圾，更關注讓人忍不住想問「這樣真的還好嗎？」的日常瑣事，現場把捷運座位搬進華山，重現「捷運開腿實境體驗」，讓大家親身體驗空間被擠壓的感受，還有「AI假內容翻牌挑戰」，考驗你的直覺能否抓出AI假圖，甚至還打造了實體「Threads(脆)」留言牆，整個展場打造10大情境，讓大家現場玩、現場留言。
還好投票站蓋章投票本次展覽也落實永續精神，使用全家Let’s Café牛奶空瓶、傳統市場汰換的菜籃，以及連鎖家具零售店的回收木桌作為展區分隔牆面與布置物，展期結束後可以再利用、回收，展場最後「還好投票站」大家可以蓋章、投票，覺得哪些事情覺得「還好」、「好像不太好」，讓大家在展覽以遊戲方式重新思考生活態度。
華山「這還好吧！？」生活環境觀察展 展覽資訊展覽時間：2026/10/16(五)– 2026/10/26(一)10:00 - 20:00
展覽地點：華山 1914 文創產業園區 中2館(臺北市中正區八德路一段1號)
展覽網頁：https://recycletogether.rethinktw.org/
參與方式：免費入場
- 本展覽由全家便利商店零錢捐計劃支持，即日起至11月10日，到全台「全家」店舖投下零錢或透過「全家」 FamiPort、會員 APP 捐款支持 RE-THINK 推動 #全民回收新運動 計畫
- 「怪奇事物所 X RE-THINK：所長的重新思考」2026年度公益貼圖販售至2026年12月16日：https://lin.ee/RLmNGoB
免費入場台北快閃店、台北展覽清單
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