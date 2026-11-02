星巴克OWALA水壺要搶！耶誕必喝「太妃核果那堤」這天搶先喝，77款耶誕周邊售價一次看

編輯 鄭雅之 表示：又到了喝星巴克「太妃核果那堤」的浪漫日子了！沒喝到這杯別說有過耶誕啊～

星巴克鐵粉每年冬天必喝的「太妃核果風味那堤」即將強勢回歸，11月3日開放熟客會員搶先開喝，11月4日正式全台開賣。今年同步端出話題爆棚的「杜拜巧克力可頌」、萌翻天的烘焙盲盒與寵物圍裙，甚至首度跨界推出限定香氛蠟燭，滿滿節慶好物直接攻佔大家的生活日常。



▲星巴克經典太妃核果風味那堤換上全新耶誕限定紅綠節慶紙杯，綿密鮮奶油灑上香甜太妃蜜糖碎片，預告全台咖啡迷最期待的冬日慶典正式展開。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克第二波耶誕限定新品驚喜端出迷你復古造型夾娃娃機，經典紅白色系搭配操作搖桿，為歲末派對增添無限歡樂互動。(攝影：鄭雅之)





星巴克太妃核果系列回歸搶先喝

星巴克鐵粉每年敲碗必喝的「太妃核果風味那堤」大杯售價165元，以現萃濃縮融合絲滑牛奶與堅果焦糖，擠滿鮮奶油並撒上爽脆蜜糖碎片超療癒。偏好爽口清涼感的咖啡控，大杯售價170元的「太妃核果風味冷萃咖啡」也是絕佳選擇，層次分明且甘醇順口，為冬日早晨注入滿滿活力。



▲星巴克鐵粉敲碗期待的太妃核果風味那堤冷熱飲同步登場，細緻鮮奶油撒滿太妃蜜糖碎片，搭配全新節慶主題外帶紙杯與透明隨行杯，甜潤滋味直接拉滿冬日耶誕儀式感。(攝影：鄭雅之)





星巴克耶誕限定紙杯有四款

每年耶誕節除了要喝到星巴克的「太妃核果風味那堤」之外，耶誕限定的造型紙杯也是星巴克鐵粉期待的打卡單品，今年以簡約聖誕樹、蝴蝶結為發想，推出四款耶誕限定紙杯，只要點飲料就可以隨機獲得，拿到手記得要先打卡、發限動。



▲星巴克耶誕限定紙杯換上紅白綠三款經典節慶新裝，四款手拿杯齊聚一堂，宣告全台咖啡迷最愛的太妃核果季節正式登場。(攝影：鄭雅之)





杜拜巧克力可頌與輕食超欠吃

除了人氣飲品外，連甜點、輕食也推出耶誕限定口味，首推話題度居高不下的「杜拜巧克力可頌」，以層層酥脆的丹麥麵包夾入厚實開心果醬與卡達伊夫脆絲，咬下香濃酥脆。櫃上還有酸甜清爽的「莓果可麗露」、濃醇「栗子提拉米蘇蛋糕」，以及暖胃飽足的「紅酒慢燉牛肉生義大利麵」供老饕挑選。



▲星巴克鐵粉冬季必喝的經典太妃核果風味那堤，搭配話題新品杜拜巧克力可頌，酥脆丹麥外皮包覆濃郁開心果醬與卡達伊夫絲，開啟甜蜜耶誕下午茶時光。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克耶誕限定甜點栗子提拉米蘇蛋糕，將濃郁栗子泥、栗子丁與整顆甘栗融入經典提拉米蘇，堆疊出豐富細緻的冬日口感。(攝影：鄭雅之)





雪人小狐狸杯款營造冬日氛圍

耶誕限定周邊今年同樣讓杯控失心瘋，星巴克特別以呆萌雪人、靈動小狐狸為視覺主題，打造出一整系列造型杯。例如設計搶眼的「紅帽雪人造型馬克杯」與「狐狸戲雪不鏽鋼杯」。這次更首度和超夯OWALA聯名推出「粉彈蓋不鏽鋼水壺」，外型吸睛且具備極佳實用機能，勢必會造成搶購熱潮。



▲以雪人與小狐狸為主題的星巴克耶誕杯款，包含粉兔隨行織繩不鏽鋼杯、雪人祝福不鏽鋼水瓶與歡聚造景TOGO冷水杯，兼具童趣設計與保溫保冷實用性。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克年末話題聯名商品OWALA粉彈蓋不鏽鋼水壺，夢幻撞色杯身具備專利吸管與雙飲機能，兼具時髦外型與隨行實用性。(攝影：鄭雅之)





烘焙熊店長盲盒與玩偶大集合

玩偶控絕對會尖叫，星巴克推出超療癒的「烘焙時刻小熊鑰匙圈」，將可頌、可麗露、貝果、化身可愛公仔，巧妙結合熊店長表情包。此外還有藏著咖啡組合的「耶誕VIA臘腸狗收納包」、換上節慶衣著的「耶誕紅帽熊寶寶」玩偶，連先前秒殺的熱門角色也推出全新造型「可頌裝扮熊寶寶」，超萌。



▲星巴克超人氣烘焙時刻小熊鑰匙圈盲盒，將貝果、可麗露與肉桂捲巧妙結合Bearista熊店長表情包，療癒感十足。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克超萌話題新品耶誕VIA臘腸狗收納包，慵懶無奈的玩偶表情包內藏經典即溶咖啡，兼具趣味收藏與隨身攜帶機能。(攝影：鄭雅之)





首發寵物周邊與限定商品

毛小孩爸媽荷包請準備，星巴克首度推出「毛孩圍兜帽組」，讓家裡的貓咪與狗狗戴上帽子、穿上綠圍裙化身最萌店員。至於散發英國梨與小蒼蘭香氣的「典藏香氛蠟燭」，以及全紅烤漆搭配俏皮立體結的「蝴蝶結不鏽鋼TOGO冷水杯」，則只在星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市專屬亮相。



▲星巴克首度跨界推出超萌毛孩圍兜帽組，讓家裡的貓咪與狗狗戴上帽子、穿上品牌綠圍裙化身最可愛的毛孩星巴克店員。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市獨家開賣的典藏香氛蠟燭，散發優雅迷人的英國梨與小蒼蘭細緻香氣，讓冬日節慶的美好氛圍延伸至居家日常。(攝影：鄭雅之)

星巴克耶誕 太妃核果風味飲料

太妃核果風味那堤：Tall 150元、Grande 165元、Venti 180元

太妃核果風味冷萃咖啡：Tall 150元、Grande 170元、Venti 190元

太妃核果風味氮氣冷萃咖啡：Tall 180元、Grande 200元、Venti 220元

特選西西里風氣泡美式咖啡：Grande 145元





星巴克耶誕限定 咖啡豆與禮盒新品

星巴克2026耶誕綜合深烘焙咖啡豆250G：580元

星巴克2026耶誕濃縮深烘焙咖啡豆250G：580元

星巴克2026耶誕黃金烘焙咖啡豆250G：580元

耶誕VIA臘腸狗收納包：880元





星巴克耶誕限定 輕食、甜點新品

杜拜巧克力可頌：99元

栗子提拉米蘇蛋糕：170元

莓果可麗露：70元

紅酒慢燉牛肉生義大利麵：220元

可可脆片奶油餅乾罐：390元

綜合威化捲咖啡車造型盒：460元

星巴克杏仁黑巧克力球：290元

歐式千層派收納罐：350元

星巴克精選小西餅組：390元





星巴克耶誕限定 Holiday系列限定門市新品

限定門市飯剩：星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、愿秀門市限定

品項：

典藏香氛蠟燭（星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市獨賣）：750元

雪人小熊棉花糖小包掛飾組：750元

歡慶小熊馬克杯：500元

3oz棉花糖杯盤組：700元

蝴蝶結不鏽鋼TOGO冷水杯：2100元

耶誕樹8OZ不鏽鋼杯：700元

歡慶小熊水球馬克杯：1080元

蝴蝶結吸管蓋TOGO冷水杯：650元

蝴蝶結歡慶小熊不銹鋼杯：1200元

耶誕樹不鏽鋼杯：1000元





星巴克耶誕限定 Holiday系列咖啡用品

OWALA粉彈蓋不鏽鋼水壺：1680元

紅帽雪人造型馬克杯：640元

粉彩針織馬克杯：600元

暖藍針織馬克杯：600元

甜蜜耶誕馬克杯：920元

耶誕咖啡館杯匙組：980元

雪人拐杖糖把手杯：620元

耶誕紅KETTLE手沖壺：1280元

星夜森林馬克杯：620元

冰晶雪人冷變TOGO冷水杯：200元

冰晶雪人玻璃TOGO冷水杯：800元

紅色雪人吊飾不鏽鋼杯：1350元

狐狸派對不鏽鋼杯：1250元

紅緞帶不鏽鋼TOGO冷水杯：1100元

狐狸戲雪把手玻璃TOGO冷水杯：880元

粉漾耶誕不鏽鋼杯：1200元

粉兔隨行織繩不鏽鋼杯：1380元

雪人造型指扣TOGO冷水杯：800元

歡聚造景TOGO冷水杯：980元

雪人祝福不鏽鋼水瓶：1400元

雪人祝福不鏽鋼壺：1380元

雪人樂園不鏽鋼杯：1100元

狐狸戲雪不鏽鋼杯：980元

冰晶雪人不鏽鋼壺：1280元

狐狸戲雪不鏽鋼水瓶：1500元

狐狸戲雪不鏽鋼雙蓋冷水杯：1500元

STANLEY紅40OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯：1850元

甜蜜耶誕不鏽鋼彈蓋杯：1200元

甜蜜耶誕雙飲不鏽鋼把手杯：1050元

甜蜜耶誕不鏽鋼杯：1050元

甜蜜耶誕不鏽鋼吸管杯：1580元

STANLEY紅8OZ不鏽鋼杯：1050元

甜蜜耶誕彈蓋冷水壺：500元

紅女神皮套不鏽鋼杯：1100元

STANLEY流金30OZ不鏽鋼吸管杯：1850元

550mlJPC黑雷雕女神隨身瓶：1780元

550mlJPC白雷雕女神隨身瓶：1780元





星巴克耶誕限定 Holiday系列休閒娛樂商品與包袋周邊

耶誕紅帽熊寶寶：1050元

耶誕紅帽MINI熊寶寶換裝組：850元

烘焙時刻MINI熊寶寶：650元

可頌裝扮熊寶寶：990元

烘焙時刻小熊鑰匙圈：490元

可頌造型餐具組：780元

綠立體繡花小禮袋提袋：850元

黑立體繡花中禮袋提袋：950元

藍斜紋女神提背袋：1280元

灰斜紋女神提背袋：1380元

黑色女神皮革提袋：1480元

毛孩圍兜帽組：580元

毛孩迷你後背包：650元





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▲星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市與愿秀門市限定開賣的歡慶小熊水球馬克杯，頂層透明水晶球藏著可愛熊店長，收藏價值滿分。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克話題周邊可頌裝扮熊寶寶全新亮相，結合烘焙時刻MINI熊寶寶吊飾、盲盒與可頌造型靠枕，化身今年年末交換禮物最具人氣的療癒收藏。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克節慶送禮首選，集結綜合威化捲咖啡車造型盒、歐式千層派收納罐、杏仁黑巧克力球與精選小西餅組等多款耶誕限定精緻鐵盒餅乾。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市與愿秀門市限定推出的蝴蝶結吸管蓋TOGO冷水杯與耶誕樹不鏽鋼杯，以立體蝴蝶結搭配節慶色調打造專屬送禮選擇。(攝影：鄭雅之)

▲吸睛度破表的星巴克紅帽雪人造型馬克杯，杯身帶有夢幻炫彩效果，搭配立體紅色帽子杯蓋與拐杖糖把手造型杯款，為冬日居家生活增添滿滿耶誕儀式感。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克耶誕系列推出紅色蝴蝶結杯蓋耶誕樹馬克杯與透明雙層吸管隨行杯，搭配拐杖糖吸管設計營造滿滿節慶儀式感。(攝影：鄭雅之)