星巴克OWALA水壺要搶！耶誕必喝「太妃核果那堤」這天搶先喝，77款耶誕周邊售價一次看

編輯 鄭雅之 表示：又到了喝星巴克「太妃核果那堤」的浪漫日子了！沒喝到這杯別說有過耶誕啊～
星巴克鐵粉每年冬天必喝的「太妃核果風味那堤」即將強勢回歸，11月3日開放熟客會員搶先開喝，11月4日正式全台開賣。今年同步端出話題爆棚的「杜拜巧克力可頌」、萌翻天的烘焙盲盒與寵物圍裙，甚至首度跨界推出限定香氛蠟燭，滿滿節慶好物直接攻佔大家的生活日常。
星巴克太妃核果系列回歸搶先喝
星巴克鐵粉每年敲碗必喝的「太妃核果風味那堤」大杯售價165元，以現萃濃縮融合絲滑牛奶與堅果焦糖，擠滿鮮奶油並撒上爽脆蜜糖碎片超療癒。偏好爽口清涼感的咖啡控，大杯售價170元的「太妃核果風味冷萃咖啡」也是絕佳選擇，層次分明且甘醇順口，為冬日早晨注入滿滿活力。
星巴克耶誕限定紙杯有四款
每年耶誕節除了要喝到星巴克的「太妃核果風味那堤」之外，耶誕限定的造型紙杯也是星巴克鐵粉期待的打卡單品，今年以簡約聖誕樹、蝴蝶結為發想，推出四款耶誕限定紙杯，只要點飲料就可以隨機獲得，拿到手記得要先打卡、發限動。
杜拜巧克力可頌與輕食超欠吃
除了人氣飲品外，連甜點、輕食也推出耶誕限定口味，首推話題度居高不下的「杜拜巧克力可頌」，以層層酥脆的丹麥麵包夾入厚實開心果醬與卡達伊夫脆絲，咬下香濃酥脆。櫃上還有酸甜清爽的「莓果可麗露」、濃醇「栗子提拉米蘇蛋糕」，以及暖胃飽足的「紅酒慢燉牛肉生義大利麵」供老饕挑選。
雪人小狐狸杯款營造冬日氛圍
耶誕限定周邊今年同樣讓杯控失心瘋，星巴克特別以呆萌雪人、靈動小狐狸為視覺主題，打造出一整系列造型杯。例如設計搶眼的「紅帽雪人造型馬克杯」與「狐狸戲雪不鏽鋼杯」。這次更首度和超夯OWALA聯名推出「粉彈蓋不鏽鋼水壺」，外型吸睛且具備極佳實用機能，勢必會造成搶購熱潮。
烘焙熊店長盲盒與玩偶大集合
玩偶控絕對會尖叫，星巴克推出超療癒的「烘焙時刻小熊鑰匙圈」，將可頌、可麗露、貝果、化身可愛公仔，巧妙結合熊店長表情包。此外還有藏著咖啡組合的「耶誕VIA臘腸狗收納包」、換上節慶衣著的「耶誕紅帽熊寶寶」玩偶，連先前秒殺的熱門角色也推出全新造型「可頌裝扮熊寶寶」，超萌。
首發寵物周邊與限定商品
毛小孩爸媽荷包請準備，星巴克首度推出「毛孩圍兜帽組」，讓家裡的貓咪與狗狗戴上帽子、穿上綠圍裙化身最萌店員。至於散發英國梨與小蒼蘭香氣的「典藏香氛蠟燭」，以及全紅烤漆搭配俏皮立體結的「蝴蝶結不鏽鋼TOGO冷水杯」，則只在星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市專屬亮相。
星巴克耶誕 太妃核果風味飲料
- 太妃核果風味那堤：Tall 150元、Grande 165元、Venti 180元
- 太妃核果風味冷萃咖啡：Tall 150元、Grande 170元、Venti 190元
- 太妃核果風味氮氣冷萃咖啡：Tall 180元、Grande 200元、Venti 220元
- 特選西西里風氣泡美式咖啡：Grande 145元
星巴克耶誕限定 咖啡豆與禮盒新品
- 星巴克2026耶誕綜合深烘焙咖啡豆250G：580元
- 星巴克2026耶誕濃縮深烘焙咖啡豆250G：580元
- 星巴克2026耶誕黃金烘焙咖啡豆250G：580元
- 耶誕VIA臘腸狗收納包：880元
星巴克耶誕限定 輕食、甜點新品
- 杜拜巧克力可頌：99元
- 栗子提拉米蘇蛋糕：170元
- 莓果可麗露：70元
- 紅酒慢燉牛肉生義大利麵：220元
- 可可脆片奶油餅乾罐：390元
- 綜合威化捲咖啡車造型盒：460元
- 星巴克杏仁黑巧克力球：290元
- 歐式千層派收納罐：350元
- 星巴克精選小西餅組：390元
星巴克耶誕限定 Holiday系列限定門市新品
限定門市飯剩：星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、愿秀門市限定
品項：
- 典藏香氛蠟燭（星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市獨賣）：750元
- 雪人小熊棉花糖小包掛飾組：750元
- 歡慶小熊馬克杯：500元
- 3oz棉花糖杯盤組：700元
- 蝴蝶結不鏽鋼TOGO冷水杯：2100元
- 耶誕樹8OZ不鏽鋼杯：700元
- 歡慶小熊水球馬克杯：1080元
- 蝴蝶結吸管蓋TOGO冷水杯：650元
- 蝴蝶結歡慶小熊不銹鋼杯：1200元
- 耶誕樹不鏽鋼杯：1000元
星巴克耶誕限定 Holiday系列咖啡用品
- OWALA粉彈蓋不鏽鋼水壺：1680元
- 紅帽雪人造型馬克杯：640元
- 粉彩針織馬克杯：600元
- 暖藍針織馬克杯：600元
- 甜蜜耶誕馬克杯：920元
- 耶誕咖啡館杯匙組：980元
- 雪人拐杖糖把手杯：620元
- 耶誕紅KETTLE手沖壺：1280元
- 星夜森林馬克杯：620元
- 冰晶雪人冷變TOGO冷水杯：200元
- 冰晶雪人玻璃TOGO冷水杯：800元
- 紅色雪人吊飾不鏽鋼杯：1350元
- 狐狸派對不鏽鋼杯：1250元
- 紅緞帶不鏽鋼TOGO冷水杯：1100元
- 狐狸戲雪把手玻璃TOGO冷水杯：880元
- 粉漾耶誕不鏽鋼杯：1200元
- 粉兔隨行織繩不鏽鋼杯：1380元
- 雪人造型指扣TOGO冷水杯：800元
- 歡聚造景TOGO冷水杯：980元
- 雪人祝福不鏽鋼水瓶：1400元
- 雪人祝福不鏽鋼壺：1380元
- 雪人樂園不鏽鋼杯：1100元
- 狐狸戲雪不鏽鋼杯：980元
- 冰晶雪人不鏽鋼壺：1280元
- 狐狸戲雪不鏽鋼水瓶：1500元
- 狐狸戲雪不鏽鋼雙蓋冷水杯：1500元
- STANLEY紅40OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯：1850元
- 甜蜜耶誕不鏽鋼彈蓋杯：1200元
- 甜蜜耶誕雙飲不鏽鋼把手杯：1050元
- 甜蜜耶誕不鏽鋼杯：1050元
- 甜蜜耶誕不鏽鋼吸管杯：1580元
- STANLEY紅8OZ不鏽鋼杯：1050元
- 甜蜜耶誕彈蓋冷水壺：500元
- 紅女神皮套不鏽鋼杯：1100元
- STANLEY流金30OZ不鏽鋼吸管杯：1850元
- 550mlJPC黑雷雕女神隨身瓶：1780元
- 550mlJPC白雷雕女神隨身瓶：1780元
星巴克耶誕限定 Holiday系列休閒娛樂商品與包袋周邊
- 耶誕紅帽熊寶寶：1050元
- 耶誕紅帽MINI熊寶寶換裝組：850元
- 烘焙時刻MINI熊寶寶：650元
- 可頌裝扮熊寶寶：990元
- 烘焙時刻小熊鑰匙圈：490元
- 可頌造型餐具組：780元
- 綠立體繡花小禮袋提袋：850元
- 黑立體繡花中禮袋提袋：950元
- 藍斜紋女神提背袋：1280元
- 灰斜紋女神提背袋：1380元
- 黑色女神皮革提袋：1480元
- 毛孩圍兜帽組：580元
- 毛孩迷你後背包：650元
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