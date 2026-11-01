崔始源粉絲注意！噶瑪蘭6,600元聯名威士忌開賣，簽名酒標、家族徽章木盒還送專屬形象小卡

崔始源粉絲有新收藏目標！噶瑪蘭推出6,600元聯名威士忌，附贈形象小卡。窩客島資深編輯李維唐認為，簽名酒標與家族徽章木盒，是這次聯名最值得關注的設計亮點。

韓星崔始源的粉絲這次有全新收藏目標了！台灣威士忌品牌「噶瑪蘭KAVALAN」迎接20週年，首度邀請韓國演員兼歌手崔始源擔任品牌大使，更直接推出「崔始源聯名特選版」FINO雪莉桶威士忌，建議售價6,600元，11月5日起正式開賣。這次聯名可不只是把男神名字印上酒瓶，從崔始源簽名酒標、融入家族徽章的精緻木盒，到每組附贈的聯名形象小卡，都讓整瓶威士忌多了值得細看的收藏亮點。對喜歡崔始源的粉絲，以及偏愛精緻酒款包裝的收藏者來說，這次合作最有意思的地方，就是把韓星的紳士形象與台灣威士忌工藝放在同一件作品裡。

▲噶瑪蘭攜手崔始源推出FINO雪莉桶聯名威士忌，建議售價6,600元，從印有崔始源簽名的酒標，到融入家族徽章的精緻木盒，每個細節都帶著沉穩紳士風格，連外盒都值得仔細欣賞。圖／金車噶瑪蘭提供；窩客島整理 ▲打開木盒更能感受到這次聯名的收藏巧思！酒瓶穩穩放在專屬內襯中，木質紋理搭配金黃色與深藍色設計，從外盒到酒標都相當講究，讓崔始源的個人風格與噶瑪蘭威士忌巧妙結合。圖／金車噶瑪蘭提供；窩客島整理

崔始源首度代言噶瑪蘭威士忌

提到崔始源，不少人對他的印象就是俐落西裝、沉穩氣質，以及帶點成熟魅力的紳士形象。這次噶瑪蘭迎來品牌20週年，選擇與崔始源合作，以「時間淬煉經典」為主題，將威士忌需要時間熟成的特性，連結到個人風格隨著歲月累積而逐漸鮮明的概念。對品牌而言，這也是首度邀請崔始源擔任品牌大使，讓原本以釀酒工藝與風味聞名的台灣威士忌，多了跨界合作的新話題。

崔始源也在品牌公布的合作內容中分享，自己相當欣賞威士忌在香氣與風味之間展現的細膩層次，每一次品飲都能感受到不同風味交織的驚喜。他認為真正的經典不只停留在第一印象，而是在細細品味之後，仍能感受到深度與魅力。這樣的想法，也呼應此次聯名酒款希望傳達的成熟風格與時間價值。

▲崔始源換上深棕色條紋西裝，手拿噶瑪蘭威士忌酒杯，熟悉的紳士魅力直接拉滿！這次首度擔任噶瑪蘭品牌大使，也讓台灣威士忌與韓星的跨界合作多了新的話題。圖／金車噶瑪蘭提供；窩客島整理



噶瑪蘭FINO雪莉桶聯名酒登場

這次推出的完整酒款名稱為「崔始源聯名特選版：噶瑪蘭經典獨奏FINO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」，採用FINO雪莉桶，並以相關酒款獲得2025年IWC世界冠軍的榮耀作為合作背景。聯名酒款容量為700ml，採原酒強度呈現，建議售價6,600元，從酒液本身到外觀設計，都延續噶瑪蘭對威士忌風味與收藏質感的重視。

酒液帶著深邃的暗琥珀色，光是色澤就讓人聯想到成熟威士忌特有的溫潤氛圍。依照品牌提供的品飲資料，這款FINO雪莉桶原酒以濃郁雪莉香氣為主軸，接著帶出奶油太妃糖、乳脂軟糖與絲滑牛奶巧克力的香甜調性。比起單純強調酒精濃度，這款酒更值得注意的是甜香與果香之間的層次安排，讓喜歡雪莉桶風味的人，可以從不同香氣線索認識這款聯名作品。

奶油太妃糖與熱帶果香交織

喜歡甜潤系威士忌的人，可以特別留意這款酒的風味描述。品牌指出，入口後能感受到乳脂軟糖般的柔和香甜，與奶油太妃糖、牛奶巧克力的氣息相互呼應，接著逐漸浮現多層次的熱帶水果香氣。這些風味並非單純堆疊甜味，而是讓不同香氣在口中交錯，形成較有變化的品飲輪廓。

到了尾韻，果香之中還帶有一絲木質調氣息，讓整體風味從前段的香甜，慢慢轉向悠長而溫潤的收尾。對平常會留意雪莉桶威士忌香氣變化的人來說，這款酒所呈現的太妃糖、巧克力、熱帶水果與木質調性，正是品牌希望傳達的風味特色。上述口感與香氣均依據官方品飲資料整理，並非實際試飲心得。

▲暗琥珀色酒液搭配金色瓶蓋，光是擺在桌上就很有質感！這款噶瑪蘭FINO雪莉桶聯名威士忌，以奶油太妃糖、牛奶巧克力與熱帶水果香氣為特色，尾韻還帶著淡淡木質調性，展現豐富的雪莉桶風味層次。圖／金車噶瑪蘭提供；窩客島整理

崔始源簽名酒標藏紳士細節

如果說酒液是威士忌愛好者關注的重點，那麼這次聯名的外觀設計，就是崔始源粉絲最值得仔細看的部分。噶瑪蘭特別將酒標設計成紅棕色與深藍色交融的視覺風格，其中深藍色象徵崔始源的紳士形象，再透過漸層暈染與金屬質感，呈現成熟、低調又帶有精緻感的包裝。

最讓粉絲在意的細節，則是每瓶聯名威士忌的酒標都印有崔始源簽名。這個設計讓酒瓶除了原本的品牌識別，也多了一份與偶像直接連結的紀念意義。從酒液的暗琥珀色，到酒標上的紅棕、深藍與金屬色澤，整體搭配並沒有走過度華麗的路線，而是以沉穩色彩呈現崔始源一貫的紳士風格。

家族徽章木盒與聯名小卡必看

這次聯名的收藏巧思還延伸到外盒。噶瑪蘭在精緻木盒的袖套設計中，特別融入崔始源家族徽章，讓原本作為保護酒瓶的包裝，也成為整組商品值得保留的細節。對於平常喜歡收藏明星聯名商品的人來說，這樣的設計不只是品牌與藝人的名字並列，更把崔始源個人特色放進了包裝之中。

而且每組「崔始源聯名特選版」還會附贈一張「噶瑪蘭X崔始源」形象小卡。比起單純購買一瓶威士忌，這次從簽名酒標、家族徽章木盒，到隨組附贈的形象小卡，都讓整組商品具有完整的聯名收藏概念。不過，官方資料並未公布小卡是否有不同版本，也沒有說明是否採隨機款式，因此購買前不需要預設有多款可以蒐集。

噶瑪蘭20週年走出台灣威士忌新篇章

這次與崔始源合作，也讓人重新注意到噶瑪蘭在台灣威士忌產業的發展歷程。金車噶瑪蘭於2005年正式建廠，2008年推出台灣首瓶自釀威士忌「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」，並在2016年擴廠。根據品牌提供的資料，擴廠後年產量達到1,000萬瓶，產品已銷往全球30多個國家及地區。

從台灣本土酒廠發展到國際市場，噶瑪蘭累積超過1,000面國際賽事金牌，這次再透過崔始源的跨界合作，讓品牌工藝與明星個人風格有了新的結合方式。對喜歡威士忌的人而言，可以從FINO雪莉桶風味認識這款作品。對崔始源粉絲來說，則能從酒標、木盒與形象小卡，看見品牌如何把偶像的個人特色融入商品設計。

崔始源聯名威士忌6,600元開賣

想收藏這款聯名酒的消費者，最重要的就是掌握販售資訊。「崔始源聯名特選版」已於2026年11月5日起，在全台噶瑪蘭展售中心及噶瑪蘭酒堡門市正式販售，建議售價6,600元，並將陸續於指定酒類專賣店及指定量販通路上架。

由於不同通路的實際上市時間與供貨情形可能有所差異，建議先透過官方聯名特選版洽詢網站確認，再前往門市。對於想收藏完整聯名包裝的粉絲，也可以在購買時確認酒標、木盒袖套與隨組附贈的形象小卡是否齊全，避免錯過這次合作最具代表性的設計細節。

▲崔始源穿上淺棕色西裝，身旁就是這次推出的FINO雪莉桶聯名威士忌，從沉穩的形象照到酒瓶上的簽名設計，都呼應這次「時間淬煉經典」的合作主題。聯名酒款已於11月5日開賣，建議售價6,600元。圖／金車噶瑪蘭提供；窩客島整理











噶瑪蘭X崔始源聯名威士忌販售資訊

活動時間：2026年11月5日起正式販售

聯名酒款：崔始源聯名特選版「噶瑪蘭經典獨奏FINO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」。

建議售價：每瓶6,600元。

商品容量：700ml，採原酒強度，實際酒精濃度未於新聞稿標示。

酒款特色：FINO雪莉桶原酒，帶有奶油太妃糖、乳脂軟糖、牛奶巧克力及熱帶水果香氣。

簽名酒標：每瓶酒標皆印有崔始源簽名，搭配紅棕色、深藍色及金屬質感設計。

家族徽章木盒：精緻木盒袖套融入崔始源家族徽章，呈現紳士風格與收藏特色。

聯名形象小卡：每組附贈1張「噶瑪蘭X崔始源」形象小卡，官方未公布其他款式。

實體販售通路：全台噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭酒堡門市。

其他販售通路：陸續於指定酒類專賣店及指定量販通路上架。

購買注意事項：各通路實際上市日期與供貨情形，以門市現場資訊為準。

聯名特選版洽詢網址：https://kvl.tw/wi02py6Br

官方販售資訊：https://kvl.tw/wi02DYvii