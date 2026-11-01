58金高變相機太有梗！金色雙龍躍上復古即可拍，限量300台只要1,080元，還能拍27張底片

58金高竟然變成復古相機！攜手SNAPPP推出金色雙龍即可拍，限量300台、售價1,080元。窩客島資深編輯李維唐指出，經典酒標結合底片攝影，讓品牌收藏多了實際拍照的樂趣。

58金高竟然變成復古相機！經典「58度金門高粱酒」這次不只出現在酒桌上，還攜手台灣底片攝影品牌SNAPPP，推出限量300台的「58度金門高粱酒×SNAPPP聯名即可拍」，把大家熟悉的金色雙龍圖騰直接搬上相機機身。白色機身搭配金色祥雲，復古又帶點時尚感，還內建27張彩色底片，讓人忍不住想帶出門拍照。這款聯名相機自11月5日起限量開賣，建議售價1,080元，除了SNAPPP實體門市與網路商店，11月還有另一款限定套組登場，喜歡復古相機、底片攝影或特色聯名收藏的人，可以留意這波新品。

▲底片迷又有新收藏目標！58金高與SNAPPP聯名即可拍，從金色雙龍機身到深色包裝盒都有專屬設計，建議售價1,080元，限量300台。11月5日起於SNAPPP指定門市與網路商店開賣，實際庫存依通路公告為準。圖／黑松提供；窩客島整理



58金高聯名SNAPPP，經典白金龍變復古相機

提到58度金門高粱酒，許多人第一個想到的就是經典酒瓶，以及酒標上辨識度極高的雙龍圖騰。這款1962年問世的台灣經典白酒，這次跨界合作的對象不是餐廳，也不是酒杯，而是以底片攝影文化聞名的台灣品牌SNAPPP。兩個看似不同領域的品牌，卻因為對經典與記憶的共同想法，讓熟悉的白金龍有了完全不同的新面貌。

對喜歡拍照的人來說，現在拿起手機就能連拍數十張照片，但底片相機反而多了一種慢慢拍的樂趣。每次按下快門，都得想想眼前的畫面值不值得留下，拍完還得等待沖洗才能看到成果。這次58金高與SNAPPP合作，就是把這份等待照片出現的期待，結合經典雙龍圖騰，讓原本屬於酒標的視覺記憶，變成能帶著走、也能實際拍照的生活小物。

▲走在街頭看到喜歡的畫面，就拿起相機記錄下來！58金高與SNAPPP聯名即可拍預先裝好27張彩色底片，還配有手動閃光燈。從旅行街景到朋友合照，都能透過底片特有的顆粒感與溫暖色調，留下不同於手機攝影的回憶。圖／黑松提供；窩客島整理

金色雙龍相機太吸睛，白色機身充滿收藏感

這台聯名即可拍最讓人注意的，就是整體外型。透明機殼包覆白色機身，原本出現在58金高酒標上的雙龍圖騰，改以金色線條呈現在相機表面，旁邊還搭配祥雲圖案。白色與金色的組合沒有過度複雜的裝飾，反而讓雙龍圖騰成為整台相機的視覺焦點，帶出復古又俐落的設計感。

從相機機身到外盒，都能看到這次聯名的設計巧思。比起一般純色即可拍，這款相機多了經典品牌的辨識度，放在桌面上可以當作收藏小物，出門旅行時拿在手上拍照，也能成為個人穿搭中的小配件。尤其喜歡白色系單品、復古相機或特殊聯名商品的人，這款金色雙龍相機確實有不同於一般即可拍的收藏特色。

▲誰說相機只能拿來拍照？58金高聯名即可拍以白色機身搭配金色祥雲，拿在手上就像一件復古時尚小物。內裝27張彩色底片，出門玩不只可以拍照，連相機本身都很有造型感。圖／黑松提供；窩客島整理



SNAPPP聯名即可拍內建27張底片，新手也能拍

這款相機並非只有外型好看，實際拍攝功能也沒有少。58金高與SNAPPP聯名即可拍內裝27張ISO400彩色底片，出廠時已經預先裝妥，拆封後就能開始拍照，不需要另外購買底片再自行安裝。相機還配有手動閃光燈，對第一次接觸底片攝影的人來說，也能直接體驗按下快門的樂趣。

底片攝影迷人的地方，就是照片沖洗後呈現的顆粒感與溫暖色調。無論是旅行時經過的城市街角、朋友聚餐留下的合照，或是平常散步遇見的日常畫面，都可以透過這27張底片慢慢記錄。不同於手機拍完就能立刻檢查照片，底片相機多了等待沖洗的過程，也讓每一張照片有了不同的期待感。對習慣數位攝影的人來說，換個方式記錄生活，也是一種有趣的拍照體驗。

▲近看更能感受到這次聯名的設計巧思！58金高經典雙龍圖騰以金色線條呈現在白色相機上，搭配透明機殼與祥雲裝飾，讓整台即可拍帶有低調的復古質感。比起一般素色相機，更有讓人想收藏的特色。圖／黑松提供；窩客島整理

58金高即可拍限量300台，售價1,080元

想把這台金色雙龍相機帶回家，最重要的就是留意販售數量與通路。這次「58度金門高粱酒×SNAPPP聯名即可拍」限量推出300台，建議售價1,080元，自2026年11月5日起於SNAPPP寫真私館松菸本店、中山赤店，以及SNAPPP網路商店販售。

由於這款聯名商品採限量販售，實際售價、剩餘庫存及購買方式，都以各通路最新公告為準。對喜歡收藏特殊相機的人來說，這次的吸引力除了金色雙龍設計，還包括相機本身可以實際拍攝27張照片，不是只能擺著欣賞的聯名周邊。無論想收藏完整外盒，還是直接拆封帶出門拍照，都有不同的入手理由。

▲帶著復古相機去咖啡廳，連拍照姿勢都多了點個性！58金高與SNAPPP聯名即可拍，透明外殼搭配金色雙龍設計，輕巧的外型拿在手上相當有特色。喜歡拍底片、逛咖啡廳的人，可以把它當成日常隨身的攝影小物。圖／黑松提供；窩客島整理



黑松酒覓限定套組，11月還有另一波收藏亮點

除了單獨販售的聯名即可拍，58金高也預告11月將於黑松酒覓板橋文化店，以及台北國際酒展期間推出限量「創世者即可拍限定套組」。對喜歡58金高品牌收藏，或是已經關注這次跨界合作的人來說，這也是另一項值得留意的商品資訊。

不過，原廠新聞稿目前沒有公布這款限定套組的詳細內容、售價、數量與確切販售日期，因此有興趣的人，仍需以品牌後續公告為準。從經典白金龍酒標，到能夠隨身攜帶的復古底片相機，58金高這次與SNAPPP的合作，讓熟悉的雙龍圖騰跳脫酒瓶，成為日常生活中可以使用、拍照與收藏的風格單品。

▲復古相機拿在手上就是時尚配件！58金高與SNAPPP聯名即可拍，白色機身搭配金色雙龍圖騰，無論是出門散步、旅行拍照，還是隨手記錄日常，都能為生活增添一點底片攝影的儀式感。圖／黑松提供；窩客島整理





58金高×SNAPPP聯名即可拍限量開賣

活動時間：2026年11月5日起，限量販售

58金高創世者即可拍限定套組

活動時間：2026年11月，確切日期依官方公告

購買注意事項

聯名即可拍總數限量300台，實際庫存與購買方式依各通路最新公告為準。

建議售價1,080元並非保證成交價格，實際價格以販售通路公告為準。

創世者即可拍限定套組尚未公布完整內容及價格，購買前應先確認官方資訊。

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