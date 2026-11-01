58金高變相機太有梗！金色雙龍躍上復古即可拍，限量300台只要1,080元，還能拍27張底片

58金高竟然變成復古相機！攜手SNAPPP推出金色雙龍即可拍，限量300台、售價1,080元。窩客島資深編輯李維唐指出，經典酒標結合底片攝影，讓品牌收藏多了實際拍照的樂趣。
58金高竟然變成復古相機！經典「58度金門高粱酒」這次不只出現在酒桌上，還攜手台灣底片攝影品牌SNAPPP，推出限量300台的「58度金門高粱酒×SNAPPP聯名即可拍」，把大家熟悉的金色雙龍圖騰直接搬上相機機身。白色機身搭配金色祥雲，復古又帶點時尚感，還內建27張彩色底片，讓人忍不住想帶出門拍照。這款聯名相機自11月5日起限量開賣，建議售價1,080元，除了SNAPPP實體門市與網路商店，11月還有另一款限定套組登場，喜歡復古相機、底片攝影或特色聯名收藏的人，可以留意這波新品。
58金高聯名SNAPPP，經典白金龍變復古相機
提到58度金門高粱酒，許多人第一個想到的就是經典酒瓶，以及酒標上辨識度極高的雙龍圖騰。這款1962年問世的台灣經典白酒，這次跨界合作的對象不是餐廳，也不是酒杯，而是以底片攝影文化聞名的台灣品牌SNAPPP。兩個看似不同領域的品牌，卻因為對經典與記憶的共同想法，讓熟悉的白金龍有了完全不同的新面貌。
對喜歡拍照的人來說，現在拿起手機就能連拍數十張照片，但底片相機反而多了一種慢慢拍的樂趣。每次按下快門，都得想想眼前的畫面值不值得留下，拍完還得等待沖洗才能看到成果。這次58金高與SNAPPP合作，就是把這份等待照片出現的期待，結合經典雙龍圖騰，讓原本屬於酒標的視覺記憶，變成能帶著走、也能實際拍照的生活小物。
金色雙龍相機太吸睛，白色機身充滿收藏感
這台聯名即可拍最讓人注意的，就是整體外型。透明機殼包覆白色機身，原本出現在58金高酒標上的雙龍圖騰，改以金色線條呈現在相機表面，旁邊還搭配祥雲圖案。白色與金色的組合沒有過度複雜的裝飾，反而讓雙龍圖騰成為整台相機的視覺焦點，帶出復古又俐落的設計感。
從相機機身到外盒，都能看到這次聯名的設計巧思。比起一般純色即可拍，這款相機多了經典品牌的辨識度，放在桌面上可以當作收藏小物，出門旅行時拿在手上拍照，也能成為個人穿搭中的小配件。尤其喜歡白色系單品、復古相機或特殊聯名商品的人，這款金色雙龍相機確實有不同於一般即可拍的收藏特色。
SNAPPP聯名即可拍內建27張底片，新手也能拍
這款相機並非只有外型好看，實際拍攝功能也沒有少。58金高與SNAPPP聯名即可拍內裝27張ISO400彩色底片，出廠時已經預先裝妥，拆封後就能開始拍照，不需要另外購買底片再自行安裝。相機還配有手動閃光燈，對第一次接觸底片攝影的人來說，也能直接體驗按下快門的樂趣。
底片攝影迷人的地方，就是照片沖洗後呈現的顆粒感與溫暖色調。無論是旅行時經過的城市街角、朋友聚餐留下的合照，或是平常散步遇見的日常畫面，都可以透過這27張底片慢慢記錄。不同於手機拍完就能立刻檢查照片，底片相機多了等待沖洗的過程，也讓每一張照片有了不同的期待感。對習慣數位攝影的人來說，換個方式記錄生活，也是一種有趣的拍照體驗。
58金高即可拍限量300台，售價1,080元
想把這台金色雙龍相機帶回家，最重要的就是留意販售數量與通路。這次「58度金門高粱酒×SNAPPP聯名即可拍」限量推出300台，建議售價1,080元，自2026年11月5日起於SNAPPP寫真私館松菸本店、中山赤店，以及SNAPPP網路商店販售。
由於這款聯名商品採限量販售，實際售價、剩餘庫存及購買方式，都以各通路最新公告為準。對喜歡收藏特殊相機的人來說，這次的吸引力除了金色雙龍設計，還包括相機本身可以實際拍攝27張照片，不是只能擺著欣賞的聯名周邊。無論想收藏完整外盒，還是直接拆封帶出門拍照，都有不同的入手理由。
黑松酒覓限定套組，11月還有另一波收藏亮點
除了單獨販售的聯名即可拍，58金高也預告11月將於黑松酒覓板橋文化店，以及台北國際酒展期間推出限量「創世者即可拍限定套組」。對喜歡58金高品牌收藏，或是已經關注這次跨界合作的人來說，這也是另一項值得留意的商品資訊。
不過，原廠新聞稿目前沒有公布這款限定套組的詳細內容、售價、數量與確切販售日期，因此有興趣的人，仍需以品牌後續公告為準。從經典白金龍酒標，到能夠隨身攜帶的復古底片相機，58金高這次與SNAPPP的合作，讓熟悉的雙龍圖騰跳脫酒瓶，成為日常生活中可以使用、拍照與收藏的風格單品。
58金高×SNAPPP聯名即可拍限量開賣
活動時間：2026年11月5日起，限量販售
- 聯名商品：58度金門高粱酒×SNAPPP聯名即可拍。
- 限量數量：全通路限量300台，售完為止。
- 建議售價：每台1,080元，實際售價依販售通路公告為準。
- 相機設計：透明機殼搭配白色機身，以金色雙龍與祥雲圖騰呈現經典白金龍特色。
- 底片規格：內裝27張ISO400彩色底片，預先裝妥，拆封即可拍攝。
- 拍攝功能：配備手動閃光燈，適合底片攝影新手與攝影愛好者。
- 實體通路：SNAPPP寫真私館松菸本店、中山赤店。
- 線上通路：SNAPPP網路商店。
- 官方帳號：SNAPPP寫真私館官方Instagram
58金高創世者即可拍限定套組
活動時間：2026年11月，確切日期依官方公告
- 限定商品：創世者即可拍限定套組，於指定通路限量推出。
- 販售地點：黑松酒覓板橋文化店。
- 展場通路：台北國際酒展期間同步推出限定套組。
- 套組價格：原廠新聞稿尚未公布，實際售價依官方公告為準。
- 套組內容：詳細組合、販售數量與購買限制尚未公布。
- 官方資訊：58度金門高粱酒官方粉絲專頁
購買注意事項
- 聯名即可拍總數限量300台，實際庫存與購買方式依各通路最新公告為準。
- 建議售價1,080元並非保證成交價格，實際價格以販售通路公告為準。
- 創世者即可拍限定套組尚未公布完整內容及價格，購買前應先確認官方資訊。
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