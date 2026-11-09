韓爆紅麻糬起司蛋糕！台北才有「MAISON KAYSER」也推無花果麻糬起司蛋糕，出爐時間、限購攻略看

編輯 鄭雅之 表示：繼杜拜巧克力之後，韓國又爆紅一個新甜點「麻糬起司蛋糕」！台北也能吃到～

來自巴黎的頂級烘焙名店「MAISON KAYSER」近期話題不斷，直接把韓國最新流行且讓西洋巨星小賈斯汀一吃爆紅的甜點搬進台灣，全新推出軟糯系「無花果麻糬起司蛋糕」。現場更同步打造注入台灣與地中海元素的創意酸種麵包，把微酸麥香與異國食材融為一體，為台北的美食老饕送上視覺與味蕾雙重滿足的全新驚喜。



▲MAISON KAYSER每日下午2點30分出爐的無花果麻糬起司蛋糕，跟上小賈斯汀甜點話題，每人每日限購2份售完為止。





小賈斯汀加持韓國最新流行甜點

掀起社群瘋狂轉發的「無花果麻糬起司蛋糕」，正是席捲韓國最新流行的夢幻逸品，更因為小賈斯汀一吃爆紅引起極大關注。主廚跳脫傳統烘焙框架，挑選Q勁十足的手作外皮，把綿密醇厚的西班牙巴斯克乳酪、芳醇香草卡士達與多汁清甜的無花果實緊緊鎖在內餡裡。一口咬下牽絲又爆汁，在濃郁與清爽之間取得完美平衡。



▲小賈斯汀爆紅同款「無花果麻糬起司蛋糕」於微風廣場與微風南京限量開賣，牽絲軟糯外皮超欠吃，每人每日限購2份。





微風雙據點午後限量開賣快卡位

想要親自體驗這波社群洗版風潮的甜點控可得提早出發，主打的「無花果麻糬起司蛋糕」目前已在微風廣場與微風南京兩處門市正式亮相。為了維持手作甜點的絕佳品質，每天都在下午2點30分新鮮登場，而且現場規定每人每天只能限購2份，每日庫存售完為止，想搶先拍照打卡或是下午茶嘗鮮的朋友，建議準時抵達才不會撲空。



▲MAISON KAYSER推出韓國最新流行「無花果麻糬起司蛋糕」，融合巴斯克乳酪、香草卡士達與多汁果肉，打造話題下午茶甜點。





酸種麵包新口味也要吃

除了甜食話題滿載，品牌對於經典發酵工藝的詮釋同樣讓人眼睛一亮。這回烘焙團隊玩轉各地風土，一口氣獻上三種前所未見的天然酸種系列，包含融入台灣在地微辣風味的「剝皮辣椒起士酸種麵包」、散發義式濃郁羅勒香的「羅勒青醬番茄酸種麵包」，以及甜蜜療癒的「糖漬栗子奶油乳酪酸種麵包」，單顆售價均為400元。



▲秋季療癒系法式麵包「糖漬栗子奶油乳酪酸種麵包」，在麥香中交織濃郁奶香與香甜栗子粒，台北門市推薦價400元。

MAISON KAYSER無花果麻糬起司蛋糕 販售資訊

販售地點：MAISON KAYSER微風廣場店、微風南京店

開賣時間：即日起每日下午2點30分出爐

購買規定：每人每日限購2份，數量有限，售完為止





MAISON KAYSER 特色酸種麵包系列推薦

剝皮辣椒起士酸種麵包：推薦價400元

羅勒青醬番茄酸種麵包：推薦價400元

糖漬栗子奶油乳酪酸種麵包：推薦價400元





MAISON KAYSER 門市資訊

微風廣場店：台北市松山區復興南路一段39號B2，預購電話02-6600-8888分機7507

微風南京店：台北市松山區南京東路三段337號1樓，預購電話02-6606-0508





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