漢來海港買1送1每天限量250張！雙11吃貨節8大品牌開搶，11元加購人氣港點再送666元美食金

雙11連吃到飽都能買1送1！漢來美食集結8大品牌推出限時優惠。窩客島資深編輯李維唐提醒，漢來海港每日限量250張優惠券，想省聚餐預算，記得掌握10點開搶時間。

雙11優惠不只有購物折扣，連吃到飽、港式點心都能趁機省一波！漢來美食推出「雙11吃貨節」，集結漢來海港、漢來上海湯包等8大餐飲品牌，11月11日、12日連續2天開放會員搶優惠，其中最受矚目的就是漢來海港平日下午餐買1送1，每日限量250張，還有小籠湯包、蜜汁叉燒酥等11元加購好康。想要再多省一點，現在加入「來美食PLUS」會員，還能一次領取總價值666元的餐飲抵用券，從吃到飽聚餐到港點下午茶，都有機會用更划算的價格享受。

▲吃到飽控準備搶優惠！漢來海港豐富的自助餐檯，從海鮮料理到各式熟食都讓人想多拿幾盤。這次雙11推出平日下午餐買1送1優惠券，11月11日、12日每天限量250張，想揪朋友聚餐可別錯過。圖／漢來美食提供；窩客島整理



漢來海港買一送一每日250張

說到漢來美食這波雙11優惠，最值得先設提醒的就是「漢來海港平日下午餐買1送1」。對於喜歡吃到飽的民眾來說，平常想約朋友吃頓豐盛的下午餐，總要先考慮預算，這次剛好能趁著雙11活動，把原本想安排的聚餐提上日程。

漢來海港這次推出的買1送1優惠券，11月11日、12日每天各限量250張，開放會員透過「來美食PLUS」領取。特別要注意，這次優惠鎖定的是平日下午餐，並非所有餐期都適用，實際使用日期、方式與限制仍須依優惠券說明為準。想搶到這波優惠，建議提前確認會員資格，避免開放領券時才忙著註冊。

漢來上海湯包11元加購優惠

除了吃到飽，喜歡港式點心的民眾也有好康可以搶。漢來美食這次同步推出小籠湯包、蜜汁叉燒酥等11元加購優惠，讓平常就愛吃中式料理、港點的民眾，多了一個安排聚餐的理由。想像熱騰騰的小籠湯包端上桌，輕輕夾起一顆，搭配薑絲與醋一起入口，就是不少人吃中式點心時最期待的滋味。而帶著金黃酥皮的蜜汁叉燒酥，則是港點控熟悉的人氣選擇。這次能用11元加購指定品項，對原本就打算前往用餐的民眾來說相當有吸引力。不過，11元屬於加購優惠，並非單點售價，詳細適用品牌、加購門檻及使用規則，仍要以實際券面內容為準。

漢來美食8大品牌一起搶優惠

這次「雙11吃貨節」並不是只有漢來海港參加，而是一次集結旗下8大餐飲品牌，包括「漢來海港」、「漢來上海湯包」、「漢來蔬食」、「樂蔬」、「福園台菜」、「上菜片皮鴨專賣店」、「漢來軒」及「HI-LAI CAFÉ」，從吃到飽、中式料理、蔬食餐飲到咖啡輕食，都被納入這次會員優惠活動。

對於平常喜歡約朋友聚餐、家庭聚會，或是週末想找間餐廳好好吃飯的民眾來說，這波活動的選擇相當多元。想吃台菜可以留意福園台菜，偏愛烤鴨料理可以關注上菜片皮鴨專賣店，平常喜歡蔬食餐點的民眾，也能看看漢來蔬食與樂蔬推出哪些限定好康。各品牌實際優惠品項與領取條件，則以會員平台公告為準。

▲福園台菜的苦茶油香雞，金黃油亮的雞肉搭配酥香配料，光看就讓人食指大動。這次漢來美食雙11吃貨節還推出111元加購券，喜歡台菜料理的吃貨可以把握11月11日、12日限時領券機會。圖／漢來美食提供；窩客島整理

雙11優惠券每天10點開搶

這次8大品牌的限量優惠券，統一在11月11日及12日開放領取，每天上午10點開始，一直到當天23點59分，會員都可以進入「來美食PLUS」平台的「期間限定優惠」專區查看與領券。

要注意的是，活動雖然連續開放2天，但漢來海港買1送1等指定優惠都有每日限量，並不代表只要在當天23點59分前登入，就一定能領到。尤其是每日僅250張的漢來海港優惠券，想搶的民眾最好提前完成會員綁定，並在開放時間留意領取狀況。這次新舊會員都能參與雙日限量搶券，已經是會員的人也別錯過。

來美食PLUS入會送666元

如果還不是漢來美食會員，這次雙11活動也準備了入會好康。即日起至11月30日，只要在活動期間完成「來美食PLUS」會員綁定註冊，就能獲得總價值666元的漢來美食餐飲抵用券，一共包含6張面額111元的抵用券。

比起單純領取一張折價券，這次入會禮直接提供6張抵用券，讓新會員之後安排用餐時，多了可以搭配使用的優惠選擇。不過，666元是6張抵用券的面額合計，並不等於可以在單筆消費直接折抵666元，每張券的適用條件、使用期限及消費限制，都必須依券面規定確認。

▲一邊吃海鮮大餐，一邊用手機查看會員好康，這才是吃貨最期待的聚餐日常！漢來美食將會員服務整合進LINE，透過來美食PLUS就能查看優惠券與會員活動，這次雙11更集結8大品牌推出限時餐飲優惠，不必另外下載APP就能參與。圖／漢來美食提供；窩客島整理



LINE加入會員不用下載APP

對於不想為了領優惠，又得另外下載一個APP的民眾來說，漢來美食這次的會員平台也比較方便。品牌將會員服務整合至LINE官方帳號，推出「來美食PLUS」，只要透過平常使用的LINE，就能完成會員綁定、查看品牌資訊、領取優惠券及參與會員活動。

像是這次雙11吃貨節，會員就可以直接進入平台的「期間限定優惠」專區，查看8大品牌推出的餐飲優惠，不必另外安裝獨立APP。對經常在漢來美食旗下餐廳聚餐的民眾來說，未來想確認會員活動或領取專屬優惠，也能直接從LINE進入。

漢來美食雙11優惠到11月30日

漢來美食這次把雙11優惠分成2種不同的參與方式，一種是11月11日、12日限定的8大品牌搶券活動，另一種則是持續至11月30日的新會員入會禮。想搶漢來海港買1送1，必須留意雙日開放領券時間；如果主要是想領666元餐飲抵用券，則可以把握11月底前的會員註冊活動。

需要提醒的是，領到優惠券不代表當天就必須用完，但也不代表所有券都能使用到11月30日。各項優惠的實際使用期限、適用餐期、加購限制與消費條件，均以券面說明為準。建議領券後立即確認規則，再安排適合的聚餐日期，才能真正把這次雙11美食優惠用得划算。





漢來美食雙11吃貨節優惠活動整理

漢來海港買1送1限量優惠

活動時間：2026年11月11日至11月12日，每日10：00至23：59。

漢來海港平日下午餐：買1送1優惠券，每日限量250張。

領取資格：來美食PLUS新舊會員皆可參加。

領取方式：進入來美食PLUS「期間限定優惠」專區領取。

注意事項：優惠限定平日下午餐，實際使用期限與條件依券面說明為準。

漢來美食8大品牌11元加購優惠

活動時間：2026年11月11日至11月12日，每日10：00至23：59。

小籠湯包：指定品項11元加購優惠。

蜜汁叉燒酥：指定品項11元加購優惠。

堅果燕麥飲：指定品項11元加購優惠。

其他人氣料理：8大品牌同步推出多款限定餐飲優惠。

參與品牌：漢來海港、漢來上海湯包、漢來蔬食、樂蔬、福園台菜、上菜片皮鴨專賣店、漢來軒、HI-LAI CAFÉ。

注意事項：11元為指定品項加購優惠，實際適用品牌、加購門檻與使用期限依券面說明為準。

來美食PLUS新會員送666元

活動時間：即日起至2026年11月30日。

新會員入會禮：完成來美食PLUS會員綁定註冊，即可獲得總價值666元餐飲抵用券。

抵用券內容：共6張，每張面額111元。

參加方式：透過漢來美食LINE官方帳號完成會員綁定註冊。

注意事項：666元為6張抵用券面額合計，各券使用期限及折抵條件依券面說明為準。

漢來美食雙11優惠券領取方式

活動時間：2026年11月11日至11月12日，每日10：00至23：59。

．注意事項：雙日搶券與新會員入會禮為不同活動，優惠券領取條件、數量及使用期限依官方公告為準。

想知道其他餐飲品牌有哪些買1送1、會員折價與限時加購優惠，聚餐前可以先把省錢攻略看一輪

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