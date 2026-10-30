確定不停賣了！I’m donut？台灣脆皮鮮奶轉常態，3款新品搶爆、人氣蜜柑優格驚喜回歸

編輯 鄭雅之 表示：限定款台灣脆皮鮮奶確定要繼續賣了！上次錯過不用哭～

來自日本東京的超人氣生甜甜圈品牌I’m donut？再次引爆台北東區話題。這家位於敦化南路上的熱門地標宣布將於11月1日推出全新系列商品。這次特別整理出三大亮點，包含深受在地饕客喜愛的台灣專屬口味正式留任，以及兩款兼具果香與濃郁層次的新品，讓甜甜圈控能享受極致的療癒滋味。



▲台北東區必吃「台灣脆皮鮮奶」售價78元，以台式經典脆皮甜甜圈為靈感研發，金黃酥脆外層裹上細緻糖粉，成為人氣日常散步甜點。

▲人氣回歸款「蜜柑優格」內餡大爆漿，自製優格奶油夾入鮮甜飽滿的蜜柑果肉，搭配蜂蜜奶油玉米脆片，營造豐富酸甜爽脆口感。





在地經典鹹甜外酥內軟超驚豔

深受台灣消費者喜愛的I’m donut？「台灣脆皮鮮奶」這次終於轉為常態販售。研發團隊將台式傳統甜甜圈的香脆金黃外皮，完美結合品牌招牌的極致濕潤生麵體。一口咬下能感受到外層糖粉與酥脆口感，隨之而來的是滿滿的濃郁鮮奶香氣與綿密口感，一上市就成為台北街頭最受歡迎的日常散步甜食。



▲I’m donut？台灣限定「台灣脆皮鮮奶」正式轉為常態販售，招牌生甜甜圈麵體濕潤綿密，搭配金黃酥脆外皮與糖粉奶香，一口咬下外酥內軟。





輕盈優格果香交織水果清爽感

敲碗回歸的I’m donut？「蜜柑優格」則是果香控絕不能錯過的經典美味。選用蓬鬆柔軟的布里歐麵糰作為核心基底，內餡填滿自家特製的優格奶油與鮮甜蜜柑果肉。頂層再特別綴以拌入蜂蜜與奶油的玉米脆片，酸甜果香與輕盈奶香在口中完美交融，交織出極具空氣感且層次豐富的卡滋驚喜。



▲粉絲敲碗回歸的I’m donut？「蜜柑優格」售價118元，柔軟布里歐麵糰填入自製優格奶油與新鮮蜜柑果肉，清爽解膩超適合當下午茶。





大人的奢華微苦焦糖水果饗宴

本季壓軸登場的I’m donut？「葡萄焦糖乳酪鮮奶油」則展現出極高的調味工藝。選用香濃的可可布里歐麵糰，搭配帶有微微苦甜風味的自製焦糖乳酪鮮奶油與多汁鮮葡萄。表面撒上焦糖堅果與可可碎粒增添口感，滑順乳酪與水果酸甜交織出奢華風味，完美詮釋出成熟大人的頂級法式甜點質感。



▲季節限定新品「葡萄焦糖乳酪鮮奶油」售價118元，可可布里歐生甜甜圈包裹新鮮多汁葡萄與特製焦糖乳酪鮮奶油，酸甜中帶有微苦高級層次。

▲I’m donut？秋冬限定「葡萄焦糖乳酪鮮奶油」，頂層撒上香脆焦糖堅果與可可碎粒，搭配滑順乳酪鮮奶油，呈現成熟大人感法式風味。

I’m donut？新品資訊

新品上市日期：2026年11月1日同步開賣

販售地點：I’m donut？ Taipei Dunhua

店面地址：台北市大安區敦化南路一段188號1樓

營業時間：10：00–20：00（每日限量製作，售完為止）

新品品項與價格：

台灣脆皮鮮奶：NT$78（台灣限定，轉為常態販售）

蜜柑優格：NT$118（人氣回歸）

葡萄焦糖乳酪鮮奶油：NT$118（季節限定新品）





甜甜圈控一定要吃到！

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