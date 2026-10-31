OPPO華山免費攝影展太好拍！3大極限攝影挑戰、照片免費帶回家，完成指定任務還能抽Find X10 Pro Max旗艦手機

OPPO華山免費攝影展登場，3大極限拍攝關卡開放挑戰，完成指定任務還能抽旗艦手機。資深編輯李維唐認為，結合攝影大師作品、實境體驗與照片列印，是這場展覽最值得關注的亮點。

想找台北週末免費展覽，又想試試手機拍照到底能有多厲害，這場可以直接排進行程。OPPO Find X10系列「極限攝影王：神機試煉場」10月30日至11月1日在華山1914文化創意產業園區免費登場，現場不只可以欣賞哈蘇攝影大師作品，還能親手拿起Find X10 Pro Max挑戰3大極限拍攝場景。完成試煉就能獲得金色證書，還能挑選自己拍的照片現場列印帶回家，完成官方指定任務更有機會抽中旗艦手機。週末還邀請國際攝影書獎得主蔡定邦、影像創作者崴攝力開講，從看展、拍照到學習攝影技巧，一次滿足喜歡拍照的朋友。

▲站在橘紅色光牆前，背後就是一顆超搶眼的巨大圓形光源，隨手取景都有強烈的視覺效果。OPPO Find X10 Pro Max「大逆光對比試煉」讓參觀者親自挑戰人物輪廓與明暗細節，看看逆光人像可以怎麼拍。圖／OPPO提供；窩客島整理



OPPO華山免費攝影展必看亮點

平常出門拍照，最常遇到的就是光線太暗、想拍的畫面距離太遠，或是逆光時人物變成一團黑影。這次OPPO把手機攝影常見的挑戰直接搬進展場，讓參觀者不必只看產品介紹，而是實際拿起Find X10 Pro Max，試試不同光線與距離下的拍攝表現。

展覽地點選在華山1914文化創意產業園區東2A館及東2B館，活動連續3天，每天10：30至20：00開放免費參觀。現場結合攝影作品展、實境拍攝體驗與創作者分享，對喜歡拍照、經營社群，或單純想找免費室內展覽的人來說，都能依照自己的興趣安排參觀內容。

▲遠遠的人物也想拍得有感覺，這一關就要考驗長焦功力。OPPO「超長焦望遠試煉」利用橘紅色長廊與遠方人物創造取景距離，讓參觀者拿起Find X10 Pro Max，試試遠距離構圖能玩出哪些變化。圖／OPPO提供；窩客島整理

哈蘇攝影大師作品華山展出

走進展場，迎接觀眾的是來自世界各地的攝影作品。OPPO與4位哈蘇攝影大師合作，邀請挪威攝影師Tina Signesdottir Hult、英國攝影師Tom Pitts、墨西哥攝影師Celia D. Luna，以及馬來西亞攝影師Nabil Rosman，透過各自國家與地區具有代表性的色彩，記錄生活中的人物、情緒與文化樣貌。

同樣是拍攝日常，每位攝影師選擇的色彩與觀察角度卻各有不同。展覽將色彩作為欣賞作品的線索，讓觀眾從不同國家的影像中，看見人物與環境之間的關係。喜歡旅遊攝影的人，也能藉此留意攝影師如何透過顏色安排畫面，以及一張照片如何呈現地方特色與生活情緒。

▲喜歡拍照的人，這一區真的值得多停留一下。OPPO華山攝影展集結不同風格的哈蘇攝影作品，從人物特寫到山巒風景，光是欣賞色彩與構圖，就能找到不少下次拍照可以參考的靈感。圖／OPPO提供；窩客島整理



蔡定邦攝影展首公開手機新作

這次展覽另一個值得停下腳步欣賞的亮點，就是攝影師蔡定邦的個人作品展區。蔡定邦曾以《本是同根生》獲得2024巴黎攝影節光圈攝影書獎「首本攝影書獎」，2025年再以《水噹噹的金雲阿姨》獲得哈蘇基金會國際攝影書獎。這回除了展出得獎攝影書作品，也首次公開使用OPPO Find X10 Pro Max拍攝的全新創作。

新作品以「翡翠綠」為主題，將層層交錯的茶園作為畫面主角，大片綠色之間穿插人物身上的紅色衣著，讓兩種顏色形成鮮明對比。陽光照在人物身上，輪廓、衣料細節與茶園的綠色層次成為觀看重點。沒有刻意追求複雜場景，而是透過色彩與光線，讓熟悉的日常風景呈現不同樣貌。

蔡定邦分享，這次使用Find X10 Pro Max拍攝，對現場色彩與光線的呈現相當細膩，長焦也能捕捉豐富細節，整體質感接近使用高規格相機拍攝的效果。搭配哈蘇大師模式與不同色彩風格，攝影創作者也能依照作品想傳達的情緒，選擇適合的影像表現方式。

▲一張張生活照，也能成為拿下國際攝影獎的動人作品。蔡定邦以《水噹噹的金雲阿姨》獲得2025哈蘇基金會國際攝影書獎，這次在OPPO華山攝影展也能欣賞相關作品，感受他如何把日常人物故事拍出獨特味道。圖／OPPO提供；窩客島整理

程偉豪用OPPO手機拍電影

手機除了拍風景、人物照，還能怎麼玩出電影感。金獎導演程偉豪這次首次以手機掌鏡，使用Find X10 Pro Max完成短片《FRAME YOUR EVERYDAY》，把「生活裡的每一刻，就像是電影裡的每一幕」作為創作主軸，透過日常場景呈現電影敘事的魅力。

對電影導演來說，光線往往決定畫面的情緒。程偉豪也特別提到，拍電影最在意的就是光，這次使用Find X10 Pro Max拍攝，即使面對明暗反差很大的場景，仍能保留亮部與暗部細節，讓創作者可以把更多心力放在說故事上。

短片也將在攝影展現場輪播，讓觀眾從實際影像作品感受手機攝影在逆光、明暗交錯與敘事畫面上的運用。對平常喜歡拍Reels、短影音或記錄旅遊生活的人來說，這也是觀察專業導演如何安排光線與畫面的一次機會。



OPPO三大攝影試煉免費挑戰

看完攝影大師的作品，接下來就輪到自己拿起手機拍。這次「極限攝影王：神機試煉場」設計3大實境拍攝關卡，參觀者可以使用Find X10 Pro Max，實際挑戰不同拍攝情境，感受光線、距離與構圖對照片的影響。

「光與暗的極限試煉」考驗抓拍能力，讓參觀者嘗試在不同明暗條件下掌握畫面。「超長焦望遠試煉」則把重點放在遠距離構圖，試試如何透過長焦鏡頭安排遠方的主體與細節。「大逆光對比試煉」則挑戰人物剪影、輪廓與明暗層次，讓逆光不只是拍照時需要避開的問題，也能成為創作的一部分。3種情境各有不同難度，也對應日常拍攝常見的問題。像是旅行途中想拍遠方風景，或是遇到陽光從人物背後照過來的場景，都能從這些關卡觀察不同拍攝方式帶來的畫面差異。

▲手機鏡頭從以前到現在有什麼不同，OPPO直接把歷代Find系列影像規格搬進展場。沿著展牆欣賞不同時期的攝影作品，也能認識品牌手機影像技術的演進，喜歡研究手機拍照功能的人可以仔細看看。圖／OPPO提供；窩客島整理



完成攝影挑戰還能抽旗艦手機

這場攝影展最有參與感的地方，就是拍完照片還能留下自己的作品。參觀者完成3大試煉後，可以獲得金色證書，並從拍攝成果中挑選1張最滿意的照片，直接在現場列印帶回家。除了紀念照片，OPPO還準備Find X10 Pro Max手機抽獎活動，只要完成官方指定任務，就有機會參加抽獎。要注意的是，完成攝影試煉與取得抽獎資格並不是完全相同的條件，想參加手機抽獎的民眾，仍須依照現場公布的指定任務辦法完成相關步驟。

展場中另設有「神機進化之路」，讓參觀者在挑戰攝影關卡之餘，也能認識Find X10 Pro Max的影像特色。從欣賞作品、實際拍攝到帶走照片，整個參觀過程也多了可以親手參與的內容。

蔡定邦崴攝力週末攝影講座

想知道專業攝影師平常怎麼觀察畫面，這次週末還安排2場哈蘇講堂攝影創作分享會。10月31日15：00至16：30，由蔡定邦帶來「遇見哈蘇色彩」，分享影像美學與攝影創作觀點。11月1日同一時段，則由社群影像創作者崴攝力接力，帶來「遇見哈蘇之眼」。

2場講座將從專業創作者的視角，分享構圖思考、畫面表現與拍攝經驗。對平常喜歡拍美食、街景、人物或旅遊照片的人來說，可以藉此認識攝影師如何觀察生活中的光線與色彩，以及如何決定一張照片真正想呈現的重點。不過，攝影展本身雖然免費自由入場，2場攝影講座卻採事先報名制，並非到場就能直接參加。想聽蔡定邦或崴攝力分享的民眾，記得先留意OPPO官方公告的報名資訊與參加辦法。

▲一大片綠油油的茶園裡，穿著紅色花衣、戴著斗笠的人物格外醒目。蔡定邦使用OPPO Find X10 Pro Max拍下這幅「翡翠綠」主題作品，紅綠色彩對比加上自然光線，讓日常茶園風景多了值得細看的畫面層次。圖／OPPO提供；窩客島整理

OPPO影像大賽金獎2萬美元

如果平常就喜歡用手機記錄生活，也別錯過OPPO同步舉辦的「OPPO 2026影像大賽」。這次大賽以「SUPER Every MOMENT」為主題，邀請手機攝影愛好者透過影像分享生活中值得記錄的時刻，投稿期限至2026年12月31日。

獎項方面，金獎設有1個名額，得主可獨得2萬美元，另外還有銀獎、銅獎及各類別榮譽獎。無論平常喜歡拍攝人物、旅行風景或生活片刻，都可以先了解官方競賽規則，再評估適合投稿的作品。完整參賽辦法與相關資訊可至OPPO影像大賽官方網站查詢。

OPPO華山攝影展時間地點

OPPO Find X10系列「極限攝影王：神機試煉場」從10月30日展出至11月1日，地點就在台北華山1914文化創意產業園區東2A館及東2B館，每天10：30至20：00開放，民眾可以免費自由入場。

想把週末安排成一趟攝影小旅行，可以先欣賞哈蘇攝影大師與蔡定邦的作品，再到3大試煉場實際拍照，完成挑戰後挑選喜歡的照片列印留念。想參加攝影講座或手機抽獎，則要另外確認報名與指定任務規則，才不會錯過活動資格。

▲週末想找免費展覽，OPPO華山攝影展可以排進行程。黑色展牆上集結世界各地的哈蘇攝影作品，從壯闊山景到人物生活紀錄都能慢慢欣賞，逛完還能接著挑戰3大極限攝影關卡，展覽只到11月1日。圖／OPPO提供；窩客島整理







OPPO Find X10系列「極限攝影王：神機試煉場」

活動日期：2026年10月30日至11月1日。

活動時間：10：30至20：00。

活動地點：華山1914文化創意產業園區東2A館及東2B館。

入場方式：免費自由入場。

除了OPPO華山免費攝影展，台北還有哪些不用門票就能逛的展覽與活動？

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