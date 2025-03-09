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牛肉麵當早餐吃！瑞芳車站美食「福哥牛肉麵」在地人公認吃這間，牛肉大塊超過癮。

福哥牛肉麵 瑞芳車站 瑞芳美食 新北美食 more
2025-03-09 21:04:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

早上9點就能吃到牛肉麵！瑞芳車站美食「福哥牛肉麵」在地人公認吃這間；店面隱身在轉角、沒有明顯招牌的小店，憑藉著濃郁湯頭與平實價格，在當地累積了不少忠實顧客。不論是準備前往九份、猴硐，還是剛結束旅程，來這邊吃上一碗熱騰騰的牛肉麵，無疑是最好的選擇。
▲瑞芳車站美食「福哥牛肉麵」推薦菜單：牛肉麵(小碗) $120 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲瑞芳車站美食「福哥牛肉麵」推薦菜單：牛肉麵(小碗) $120 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲瑞芳車站美食「福哥牛肉麵」早上9點就能吃到牛肉麵 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲瑞芳車站美食「福哥牛肉麵」早上9點就能吃到牛肉麵 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



「福哥牛肉麵」位在瑞芳市場附近，地理位置相當方便，距離瑞芳火車站步行只需幾分鐘。儘管外觀低調，甚至店內沒有華麗裝潢，但每到用餐時間，騎樓與店內總是擠滿了排隊的人潮。因為鄰近市場，這家店從早上九點就開始營業，特別適合早起或想吃早午餐的客人。

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▲「福哥牛肉麵」位在瑞芳市場附近，地理位置相當方便 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲「福哥牛肉麵」位在瑞芳市場附近，地理位置相當方便 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

店裡湯頭採用紅燒風味，入口時帶著濃厚的牛肉香氣，還能感受到淡淡的中藥味，但不會過於厚重或死鹹，喝起來相當順口。如果是特別注重湯頭的人，這碗絕對值得一試。牛肉給的份量不算少，燉煮得軟嫩，搭配湯頭非常美味。如果想要純粹品嚐湯頭與麵條的美好滋味，也可以選擇牛肉湯麵，價格更為親民。
▲瑞芳車站美食「福哥牛肉麵」推薦菜單：牛肉麵(小碗) $120 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲瑞芳車站美食「福哥牛肉麵」推薦菜單：牛肉麵(小碗) $120 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


此外，小菜也是店內一大亮點，尤其是豆乾，醬油調味不會過鹹，口感扎實又入味，搭配牛肉麵一起享用，讓整頓餐點更加豐富。下次來到瑞芳車站，不妨繞過美食廣場，走進這間沒有華麗裝潢、但卻擁有扎實口味的「福哥牛肉麵」，嚐一碗在地人也大推的經典牛肉麵吧。
▲瑞芳車站美食「福哥牛肉麵」推薦菜單：豆乾 $20 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲瑞芳車站美食「福哥牛肉麵」推薦菜單：豆乾 $20 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
 

瑞芳車站美食 福哥牛肉麵

地址：新北市瑞芳區民生街21號
營業時間：09:00–21:00

 

 

 

 

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福哥牛肉麵

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place新北市瑞芳區民生街21號
3.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
3.63
裝潢氣氛
3.38
CP值
4.00
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