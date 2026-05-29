2026信義區打卡熱點！三得利196限時打造巨型冰箱與街頭DJ派對，全新無糖雙果實調酒免費試飲攻略。

隨著初夏熱浪席捲全台，都市男女對於下班後的微醺舒壓需求大增 。對此，資深編輯李維唐表示，新世代消費者不僅看重調酒的無糖健康機能，更願意為具備感官震撼的沉浸式街頭互動體驗買單，這正是當前酒類生活美學的全新趨勢 。

下班想找地方放鬆、跟朋友聚聚嗎？那下禮拜絕對不能錯過信義區這個超好玩的活動！日本超人氣罐裝調酒品牌三得利196，最近剛推出全新的無糖葡萄柚柳橙口味，馬上又要在6月5日到6月7日這三天，把台北信義區香堤大道變成一座限時限地的REAL Playground果敢街區 。這次他們直接把品牌超厲害的196度C瞬凍炸裂製法搬到街頭，設計成一整組超好玩的沉浸式遊戲 ，就是要讓每天壓力超大的上班族跟潮流穿搭客，一起到現場感受真果實爆炸的爽快滋味。



走到現場絕對會被驚艷到，整個街區用亮眼的黃黑色調打造，視覺衝擊感滿分 。除了有超巨大的品牌Logo，還把這次新上市的無糖葡萄柚柳橙7%瓶身等比例放大，旁邊更堆滿了巨大的葡萄柚和柳橙真果實模型 。這種超現實的巨型裝置真的超好拍，隨手一拍都是時尚大片，空氣中彷彿還飄著酸甜的果香，完美呼應了Dare to be Real果敢真實的玩樂態度，絕對會刷爆大家的社群限動 。



▲日本罐裝調酒領導品牌「三得利-196」將整個遊樂場概念搬進台北信義區香堤大道，打造限時三天的「REAL Playground」果敢街區，以指標性的黃黑色系視覺搭配巨型罐身與真果實元素，成為初夏街頭最吸睛的潮流打卡新地標 。 圖／台灣三得利提供；窩客島編輯李維唐整理

好玩又好拍！獨家製法直接變身三大互動遊戲區

進到這個遊樂場，不只是拍拍照而已，品牌直接把調酒的生產過程變成超好玩的實體遊戲，拆成三大主題區讓大家一關關體驗 。第一站會來到整顆果實區，這邊牆上擺滿了三得利196全系列的產品，還有一台Fruit Challenge玩絕配遊戲機 。工作人員會隨機指定一種口味並開始30秒倒數，你必須根據聽到的口味提示，動手翻轉現場的巨型方塊、拼出正確的關鍵字 。手忙腳亂的過程超刺激，但也讓人一眼看懂品牌是怎麼把整顆真果實的精華完整封存起來的 。



過關之後走進瞬間凍結區，這裡直接被布置成一個超級大冰箱 ！裡面展示了全系列的調酒陣容，搭配牆上一直播、非常有速度感的瞬凍製程影片 。頂著大太陽逛街的民眾一走進來，視覺跟體感瞬間一陣清涼，消暑指數百分百 。最後一關則是熱血指數爆表的果敢炸裂區，這邊要挑戰WFCI Shoot玩炸裂投球 。一樣有30秒的緊迫時間，你得把球精準投進代表Whole、Freeze、Crush、Infused的洞口裡 。這四個英文字代表的就是整顆果實被瞬凍、炸裂到浸漬的完美製程，只要挑戰成功，就能直接把限定的品牌周邊帶回家 。



▲「FREEZE ZONE（瞬間凍結區）」特別以充滿未來感的超大型冰箱概念打造產品展示空間，除了整齊陳列品牌全系列調酒陣容，更搭配循環播放的沁涼體感視覺影片，完美強化「-196°C 瞬凍炸裂製法」的消暑品牌記憶點 。 圖／台灣三得利提供；窩客島編輯李維唐整理

晚上變身露天夜店！免費試飲配上極品DJ秀

玩累了，旁邊還貼心準備了超有質感的街頭調酒吧REAL Dare Bar，絕對是初夏跟朋友小酌聊天的絕佳去處 。而且好康真的拿不完，活動期間只要現場動動手指，追蹤三得利196的官方Instagram帳號，就能免費換到一杯冰涼的調酒試飲 。如果按照現場指示拍照打卡分享，或是大方跑去玩互動遊戲，還有機會拿到限量的品牌周邊好禮，搶先品嚐新口味調酒那種俐落又過癮的酒感。



最讓人期待的是週末夜晚的重頭戲 。在6月5日跟6月6日的晚上20點到22點30分，現場特別請來知名音樂人DJ Ken Lin林軒駐場放歌 。當超有節奏感的電子音樂在信義區街頭響起，搭配充滿爆發力的街舞互動，整座廣場瞬間變成露天的夏日派對 。不管是剛下班、腦袋昏昏沉沉的商務人士，還是熱愛潮流文化的年輕人，都能在音樂與微醺的催化下徹底解壓，一路從下午High到看星星 ！



▲整座「三得利-196世界」限時降臨城市中心，巨大的弧形外觀直接轉化為全新上市的「-196無糖－葡萄柚柳橙 7%」巨型罐身，透過三大互動展區的串聯，邀請具備果敢靈魂的民眾近距離感受獨家工藝帶來的夏日暢快魅力 。 圖／台灣三得利提供；窩客島編輯李維唐整理

街頭揪團水果連線！大聲公喊出真心話拿好酒

為了讓路過的人也能一起同樂，舞台區在活動期間還準備了兩款超熱鬧的街頭小遊戲 。第一個是196水果連線，主持人在台上會隨機抓3個路人上台挑戰 。每個人手裡會拿到不同的產品罐或水果道具，大家要聽著主持人的口號同時舉起來 。如果3個人默契大爆發、剛好舉起一模一樣的水果口味，就算連線成功 ！這時候3個人都能開心地當場帶走一罐350ml的指定口味調酒，台下圍觀的人也常常跟著一起歡呼，氣氛超歡樂 。



另一個超釋壓的活動是196真敢挑戰，非常適合平時憋太久、想要好好宣洩一下的都市人 。主持人每輪會邀請5位現場民眾上台，每個人手裡拿著特製的196大聲公，深吸一口氣、用盡全身力氣對著信義商圈大喊我愛三得利196 。只要你敢喊、順利完成這個膽量挑戰，二話不說直接送你一罐350ml的調酒試飲 。這遊戲不只呼應了品牌鼓勵大家展現真實自我的精神，玩起來更是舒爽過癮 。

零糖質、超果感！全新雙果實調酒四大超商都買得到

講了這麼多，這次活動的大主角就是這款在網路上討論度超高的新品 。這款全新研發的無糖葡萄柚柳橙7%調酒，入口的風味層次真的非常厲害 。一開罐就會先聞到葡萄柚特有的清爽酸甜和天然果皮香，接著柳橙多汁、厚實的甜味會在嘴裡蔓延開來，兩種柑橘風味撞擊在一起，層次感滿分 。雖然主打無糖、零負擔，但因為採用獨家製法，濃郁的真果實香氣從頭到尾都非常濃郁，配上剛剛好的7%酒精濃度，喝起來超級俐落爽快，完美符合現在人想要微醺又不想攝取太多糖分的健康取向 。



不只有新口味，全系列的經典包裝也換上新衣服亮麗登場 。像是果香濃郁的雙重葡萄、經典不敗的雙重葡萄柚、酸爽過癮的雙重檸檬，還有充滿海島風情的沖繩檸檬，每一款都維持著無糖、雙重果實感與7%濃度的黃金比例 。不管是一個人下班想喝的350ml隨手罐，還是朋友聚會要喝過癮的500ml大容量，全台各大實體通路通通買得到 。包含7-ELEVEn、全家、萊爾富、OK等四大超商，還有全聯、美廉社、唐吉訶德、Lopia、家樂福和愛買等量販超市 。不管是想要下班犒賞自己，還是週末夜想跟朋友暢快開趴，隨時隨地都能來上一罐，感受初夏最真實的真果實魅力。



▲走進「WHOLE ZONE（整顆果實區）」，現場規劃了趣味十足的「Fruit Challenge」玩絕配遊戲，消費者必須在限時30秒內依提示翻轉巨型果實方塊、拼出正確關鍵字，親身感受整顆果實封存製程的直接衝擊 。 圖／台灣三得利提供；窩客島編輯李維唐整理





三得利196 REAL Playground果敢街區

活動時間：2026年6月5日（五）至6月7日（日）

活動內容：

全日現場試飲：追蹤官方Instagram「@minus196.taiwan」，即可免費獲得試飲乙杯，現場拍照打卡或參與互動更有機會獲得限量週邊與新品試飲 。

三大沉浸式體驗區：包含WHOLE ZONE翻轉方塊限時挑戰、FREEZE ZONE大型冰箱沁涼空間打卡，以及CRUSH ZONE限時30秒投球挑戰，過關皆可獲得品牌週邊 。

街頭舞台挑戰：現場參與「196水果連線」或「196真敢挑戰」大聲公互動，完成指定任務即可獲得350ml「三得利196」調酒試飲 。

週末限定DJ Party：6月5日與6月6日20:00至22:30，由知名DJ Ken Lin林軒親自駐場放歌，引爆夏日夜生活氛圍 。

除了親自到信義區街頭感受這場充滿爆發力的夏日派對，您或許也會想了解還有哪些不容錯過的微醺活動。

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