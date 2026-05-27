雙北室內景點推薦9選！銅板價看台北恐龍化石、新北隱藏版美術館，編輯鄭亦庭表示：天氣熱衝雙北室內景點，吹冷氣開玩。

雙北室內景點推薦9選清單！夏天大太陽、下大雨衝雙北室內景點開玩，不用在外曬太陽淋雨，雙北也有許多人氣室內景點，窩客島整理9個雙北室內景點，台北室內景點從只要銅板價就暢玩的台北博物館、免費參觀的台北古蹟景點，到適合大小朋友一起去的昆蟲館，新北室內景點則有超好打卡的台灣茶博物館、免門票隱藏版美術館等，週末出遊不想曬太陽，就把雙北室內景點清單先記下來。



▲雙北室內景點推薦9大必去！銅板價衝台北恐龍化石區 隱藏版美術館，待室內吹冷氣。



▲雙北室內景點推薦9大必去！銅板價衝台北恐龍化石區 隱藏版美術館，待室內吹冷氣。





台北室內景點推薦：臺灣博物館、國立臺灣科學教育館

台北室內景點「臺灣博物館」，只要30元門票就能一次逛本館、古生物館2館，從自然生態標本、歷史文物，到超震撼的巨大恐龍化石，以及懸掛空中的鯨豚骨架等，全部都能一次看，在北門站附近的「鐵道部園區」則保留了日治紅磚廳舍，園內設有互動式「蒸氣夢工廠」，可以搭小火車、鐵道積木及數位塗鴉等，讓孩子玩到瘋，士林科教館3至6樓常設展，門票同樣也只要銅板價，跟親友、帶小孩來玩一整天。





臺灣博物館本館與古生物館 位置資訊

地址：台北市中正區襄陽路2號(二二八和平公園內)

電話：02-2382-2566

完整介紹：台北室內景點30元玩2館！臺灣博物館恐龍化石超逼真，雨天遛小孩CP值超高。





臺灣博物館鐵道部園區 位置資訊

地址：臺北市大同區玉泉里延平北路一段2號

電話：02-2558-9790

完整介紹由部落客「旅咖」於窩客島分享：台北市大同區國立臺灣博物館鐵道部｜台北親子景點，捷運必走親子景點





國立臺灣科學教育館 位置資訊

地址：臺北市士林區福佳里士商路189號

電話：02-6610-1234#1000

完整介紹由部落客「Vanessa」於窩客島分享：【台北士林】科教館(國立臺灣科學教育館)-室內親子景點必玩-門票資訊/常設展覽/樓層地圖



▲台北室內景點推薦！臺灣博物館本館、古生物館2館，門票30元一次逛個夠。(攝影：鄭亦庭)

▲台北室內景點推薦！臺灣博物館鐵道部園區保留了日治紅磚廳舍，更有鐵道積木、小火車等設施。(攝影：部落客 旅咖)





免門票台北室內景點推薦：新芳春茶行、臺灣新文化運動紀念館

台北室內景點除了博物館，在大稻埕也有古蹟景點開放免費參觀，像是日治時期洋樓「新芳春茶行」，內部紅磚牆與天井充滿復古美感，可以了解早期製茶廠、參觀完整保留的焙籠間等，而原本是臺北北警察署的「臺灣新文化運動紀念館」，館內除了常設展覽，也完整保存了全台罕見的扇形拘留所，以及高度只有120公分的水牢，兩者都有咖啡館可以在古蹟內喝咖啡、茶飲等，讓你悠閒地喝下午茶。





新芳春茶行 位置資訊

臺灣新文化運動紀念館 位置資訊

▲新芳春茶行常設展完整介紹台灣茶葉史、新芳春茶行建築到發展歷程。(攝影：鄭亦庭)



▲台北大稻埕景點推薦！日治時期北警署化身新文化運動紀念館，重現1920年代大稻埕歷史。(攝影：鄭亦庭)





台北室內景點推薦：袖珍博物館、蟲蟲巴斯

袖珍博物館 位置資訊

蟲蟲巴斯 位置資訊

▲台北室內景點推薦！袖珍博物館珍藏300多件歐美袖珍精品。(攝影：部落客 Vanessa )

▲台北親子室內景點推薦！蟲蟲巴斯是全台首間以竹節蟲為主題的昆蟲館，可以近距離街處鬆獅蜥。(攝影：部落客 兩隻小豬)

新北室內景點推薦：坪林茶業博物館、庶民美術館、瑞三鑛業整煤廠

坪林茶業博物館 位置資訊

庶民美術館 位置資訊

瑞三鑛業整煤廠 位置資訊

▲新北室內景點推薦！坪林茶業博物館館內設置茶多酚實驗室、茶席文化區、DIY手作區。(攝影：部落客 CHANTAL.L 旅攝日嚐)



▲新北室內景點推薦！隱藏版美術館「庶民美術館」在三峽老街中，門票只要30元。(攝影：部落客 兩隻小豬)

2026必逛台北展覽待室內開逛

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更多 雙北室內景點 照片：

▲台北室內景點推薦！士林科教館3至6樓常設展，多個互動裝置可以玩。(攝影：部落客 Vanessa)



▲台北室內景點推薦！士林科教館3至6樓常設展，多個互動裝置可以玩。(攝影：部落客 Vanessa)