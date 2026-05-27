中山站Cinnabon肉桂捲！菜單 售價 限購一次看，衝赤峰街吃神級肉桂捲。

中山站甜點排行榜刷新！肉桂捲期待已久的美國超人氣肉桂捲「Cinnabon」，終於在上週末正式在赤峰街對外試營運，吸引無數肉桂捲控前往朝聖，一開幕就掀起排隊熱潮。在全球擁有超高知名度的肉桂捲專賣店Cinnabon，首次插旗台灣帶來最經典的濃郁香氣與濕潤口感的現烤肉桂捲，為台北的甜點地圖再添一抹邪惡的甜蜜誘惑。

▲超人氣Cinnabon經典原味肉桂捲，淋上邪惡奶油起司白糖霜，外酥內軟是台北排隊必吃甜點。(攝影：鄭雅之)





獨家香氣與豐富尺寸選擇障礙

Cinnabon秘訣就在於嚴選的優質肉桂，搭配剛出爐的溫熱麵包本體，讓人走在巷弄裡就能聞到撲鼻香氣。品牌更貼心提供多種不同的規格尺寸，不管是想要大口咬下肥美厚實的大顆經典款，還是打算自己一個人獨享精緻可愛的mini版本，一次打包多種口味徹底治好大家的選擇障礙症。

▲美國最強Cinnabon肉桂捲進駐台北中山區，大顆經典捲與可愛迷你捲，治好甜點控的選擇障礙。(攝影：鄭雅之)





三種肉桂捲口味一次看

現場目前僅專注販售Cinnabon經典原味、香濃可可、焦糖胡桃3種口味，不管是淋上邪惡奶油起司白糖霜的招牌，還是充滿焦糖漿與爽脆核桃碎粒的組合，全都各有一票擁護者。現烤出爐的外皮帶點微微酥度，內層卻依舊保持著濕潤柔軟，極致的豐富層次感讓人欲罷不能。

▲中山站赤峰街迎來美國Cinnabon肉桂捲，不論經典原味或焦糖胡桃，濕潤口感都讓人欲罷不能。(攝影：鄭雅之)





限購辦法必看

目前試營運期間一人能買1盒mini版4入禮盒與1顆現烤肉桂捲，若禮盒不幸提早售完則會改成現烤肉桂捲2顆限購，此外現場還有隨享肉桂杯與肉桂捲脆脆可以選擇。由於每天一開門就吸引大批人潮瘋搶，不到打烊時間就會提前全數售完，想吃的人一定要早點前往現場排隊。

▲Cinnabon台北首店試營運限購1盒迷你捲與1顆現烤捲，若禮盒完售則改成現烤肉桂捲限購2顆。(攝影：鄭雅之)

Cinnabon肉桂捲 中山站台灣首店 店家資訊

試營運營業時間：12:00-19:00

地址：台北市大同區赤峰街49巷20號





Cinnabon肉桂捲 中山店 販售口味

Cinnabon肉桂捲 中山店菜單、售價

販售口味：目前僅販售經典原味、香濃可可、焦糖胡桃3種口味

招牌肉桂捲

Classic 經典捲：招牌原味 130 元、巧克力 145 元、焦糖胡桃 160 元

MiniBon 迷你捲：招牌原味 95 元、巧克力110 元、焦糖胡桃125 元





歡聚分享盒

Classic 經典捲系列（2入）：

250 元：招牌原味 1 入、巧克力 1 入)

260 元：招牌原味 1 入、焦糖胡桃 1 入

510 元：招牌原味 2 入、巧克力 1 入、焦糖胡桃 1 入





MiniBon 迷你捲系列

4入 385 元：招牌原味 2 入、巧克力 1 入、焦糖胡桃 1 入

9入 850 元：招牌原味 3 入、巧克力 3 入、焦糖胡桃 3 入





特色點心

隨享肉桂杯 120 元

肉桂捲脆脆 90 元

甜點控要吃的新品！

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