台南第二間Costco來了！台南Costco東區新店開幕時間曝光，加碼好市多南高雄亞灣店暑假開幕。

Costco台南東區新店確定推動，預計117年完工營運，南台灣首座Costco加油站也成焦點。編輯張人尹表示，停車與交通規劃更是許多台南粉絲最關注話題。

台南第二間Costco要開了！臺南市政府推動的「臺南市東區商四商業設施促參案」，近期正式與好市多公司簽約，消息曝光後立刻引發不少在地人討論。這次新店除了規模更大，也同步規劃停車場、散步空間與公益空間，甚至還有南台灣首座Costco加油站，讓不少粉絲開始期待未來採買、加油一次完成的新生活模式，東區商圈也被看好有望再掀起一波新人氣。



▲台南第二間Costco正式完成簽約，東區新店消息曝光後，立刻成為不少粉絲關注話題。圖片來源：臺南市政府財政稅務局

簽約完成後最快116年動工

賣場空間升級還有Costco加油站

停車與車流問題成關注焦點

▲Costco台南東區新店預計2026年底至2027年初動工，目標2028年正式完工營運。圖片來源：臺南市政府財政稅務局

高雄好市多亞灣店即將登場

▲高雄好市多亞灣店預計2026年7月開幕，成為不少高雄粉絲近期關注焦點。

台南第二間Costco資訊

好市多南高雄亞灣店資訊

更多新開商場話題

這次Costco東區新店已經正式完成簽約，接下來也進入粉絲最關心的施工時程階段。根據目前規劃，預計2026年底到2027年初開始動工，目標2028年完工營運。由於周邊住宅人口持續增加，許多人平日採買需求越來越高，因此大型量販店進駐也成為不少家庭期待已久的生活機能補強。尤其對住在東區、仁德與南區附近的粉絲來說，未來採買動線更方便。這次新店最大亮點之一，就是整體空間規模比現有台南店更寬敞。規劃中的Costco東區新店將設置約3700坪商場空間，以及超過1000席停車位，對常假日採買的粉絲來說，逛街體驗有望更舒服。除了購物空間之外，現場也預計規劃超過500坪開放空間與公益區域，未來可能提供親子活動、市集或地方活動使用。同時最受討論的，還有南台灣首座Costco加油站也將同步登場，讓粉絲們開車購物更輕鬆。不過對不少台南粉絲來說，比起開幕消息，更關心的其實還是交通問題，擔心Costco假日塞車情況影響附近交通，因此這次新店也特別強化停車與車流規劃。目前規劃將出入口設置於基地北側，同時透過基地退縮方式，預留約70米車道空間，希望減少排隊車流影響主要道路。停車部分，賣場規畫汽車停車位1,005席，設於地上2-4層及頂樓，機車停車位則有434席設於地面層，裝卸車位4席設於地面層，總計出入口有6處，未來也將持續依照實際情形調整應變作法。不只台南要開第二間好市多，高雄人期待的「好市多南高雄亞灣店」，由美國好市多官網公告，預計在2026年7月正式開幕。這是「台灣第一間好市多」的搬遷重新開幕，受到許多高雄在地人的關注。好市多南高雄亞灣店地點位在前鎮區復興路，是亞洲新灣區第80期市地重劃區，佔地1.4萬坪，是全台灣最大間好市多。一旁鄰近東南米樂PLAZA，預計也再掀起高雄人朝聖話題。預計開幕時間：預計2028年完工地點：臺南市東區新都心段預計開幕時間：預計2026年7月地點：高雄市前鎮區復興路（亞灣80期重劃區）

推薦閱讀：台中新商場加一！豐原Mini G Mall曝光，火鍋 燒肉吃到飽5大美食。

推薦閱讀：愛河海景新商場！FOCUS 13珊瑚廣場輕軌出站就到，高雄約會新選擇。

推薦閱讀：日本atre開到台北車站！日系車站商場atre回歸，打造全新台北車站地下街。