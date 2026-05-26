茶控別錯過！天仁神級「茶王」變身三角茶包，夏日冷泡超消暑，衝家樂福爆買再抽iPhone 17 Pro！

▲天仁茗茶全新推出「三角茶包」系列，包含經典茶王、綠茶、阿薩姆紅茶與高山烏龍茶，目前已於全台家樂福量販實體門市與天仁熟客圈線上同步販售 。



▲長銷經典的「茶王」也推出三角茶包型態，特別選用經檢驗認證、無塑膠微粒的PLA材質，讓茶葉有更多空間釋放風味，品好茶的同時也讓消費者喝得安心 。



愛喝茶的人一定都喝過天仁茗茶經典的「茶王」，那獨特烏龍茶帶有回甘的香氣，總是讓人印象深刻！現在，這款長銷神級茶品以更便利的面貌登場了，天仁茗茶全新推出「三角茶包」系列，包含廣受好評的茶王在內，一共有4款好茶。為了慶祝新品上市，即日起到家樂福量販店購買，登錄發票竟然還能抽最新的 iPhone 17 Pro ！炎炎夏日想喝口好茶消暑，絕對要手刀囤起來！天仁茗茶三角茶包除了品牌經典的「茶王」，這次也同時推出了清新鮮爽的「綠茶」、濃郁醇厚的「阿薩姆紅茶」，以及廣受很多人喜愛，清新高雅的「高山烏龍茶」等不同風味的茶品，秉持品牌一貫「安心高品質」，天仁茗茶特別選用經檢驗認證無塑膠微粒，100%植物基底材質的PLA材質茶包，泡出來的茶湯絕對是純淨好茶；此外，每一包三角茶包所使用的茶葉，都是嚴格落實「逐批檢驗」機制，確保農藥殘留等各項指標，完全符合安全標準，讓消費者喝進去的每一口都是純粹與健康。

▲炎熱夏季最適合用一杯冷泡純茶來消暑。天仁三角茶包不僅完美適用冷泡，更能讓茶葉於冷水中盡情釋放純淨茶香，帶來沁涼又療癒的夏日享受。



生活中的各種場景，都少不了好茶相伴，不管是工作疲勞的空檔，想來杯茶片刻休息，或是露營野餐、踏青沉浸自然環境茗享好茶相伴，亦或是炙熱夏季冷泡一杯冰涼的消暑純茶，甚至是為私房料理增添清新茶香層次等，天仁茗茶的各款「三角茶包」風味，都是恣意豐富日常好茶伴，不僅喝好茶品質不將就，也讓品好茶更Easy！

▲想要輕鬆豐富日常的好茶時光，快把握機會至家樂福實體通路選購，或透過「天仁熟客圈」線上訂購，讓純淨好茶直接送到家 。



現在喝好茶還有機會抱得好禮！即日起至6/20，到全台家樂福購買天仁茗茶三角茶包系列任一商品，並加入天仁熟客圈LINE@好友，於活動網頁成功登錄發票，就可以參加 iPhone 17 Pro 與多項好茶禮的抽獎活動，想要豐富茗享日常好茶時光，還得手刀把握！



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