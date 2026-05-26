7-11日東紅茶整瓶買！7-11瓶裝日東紅茶 日東皇家奶茶要掃貨，24小時摩斯紅茶開喝。

7-11日東紅茶新品開賣，包含經典紅茶、皇家奶茶與水果茶同步登場，還有限時兩件59元優惠。編輯張人尹表示，日東紅茶這波超商開賣消息，讓飲料控夏天又多了新選擇。

衝7-11買爆日東紅茶！日本經典「日東紅茶」系列這次強勢進軍超商，除了先前販售利樂屋造型的奶茶、焙茶之外，這次日東紅茶更以瓶裝規格，正式進軍7-11，讓飲料控24小時都能喝到。這次日東紅茶一次開賣「紅茶、水果茶、奶茶」3種飲品，還有新品優惠，飲料控在小七就能喝。



▲日東紅茶正式進軍7-11瓶裝飲料市場，經典紅茶、奶茶與水果茶同步開賣，飲料控24小時都能在超商買得到。（攝影：張人尹）

日東紅茶3大飲品超商開賣

▲日東紅茶水果茶使用台灣芒果、金鑽鳳梨與蘋果調製，搭配皇家奶茶同步登場，成為7-11夏季飲料新歡。（攝影：張人尹）

日東紅茶季先前在超商推出利樂包包裝的皇家奶茶、焙茶奶茶之後，這次更在7-11搶先開賣3款寶特瓶裝飲品。其中必買經典款「日東紅茶經典紅茶」使用日本茶葉的微甜紅茶，也是速食控熟悉的「摩斯紅茶」風味，在小七24小時都能喝到了。此外，這次也同步開賣「日東紅茶皇家奶茶」，以及使用台灣芒果、台灣金鑽鳳梨、蘋果製成的「日東紅茶水果茶」，更是夏季必喝水果茶。





日東紅茶系列7-11新品優惠

▲日東紅茶系列5/27起於7-11搶先上市，三款瓶裝飲品原價35元，還同步推出單件32元優惠活動。（攝影：張人尹）

7-11日東紅茶系列販售資訊

這次日東紅茶系列3款飲品「日東紅茶經典紅茶、日東紅茶皇家奶茶、日東紅茶水果茶」於5/27起於7-ELEVEN搶先上市，每瓶原價35元。同時，7-11也寄出新品優惠，三款日東紅茶系列指定飲品，可享有單件32元、兩件59元嚐鮮價，讓粉絲們夏天喝飲料又有新歡。

販售品項：日東紅茶經典紅茶、日東紅茶皇家奶茶、日東紅茶水果茶

優惠活動：指定日東系列單件32元、兩件59元（原價35元/件）