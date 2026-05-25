GoogleAI方案送YouTube免廣告！台灣個人與家庭方案升級教學、防重扣款看這篇。

付費AI會員有福了，Google全新福利將影音免廣告納入方案。資深編輯李維唐表示，這次策略成功將高階科技與日常娛樂結合，但舊用戶務必手動取消既有訂閱，才能避免荷包重複失血。

許多人每天的生活節奏總離不開YouTube影片的陪伴，無論是下班後的影音放鬆，或是烹飪時的背景音樂，流暢的觀影體驗已經成為現代人生活質感的一部分。近期Google在I/O開發者大會上為科技與生活愛好者帶來重磅消息，宣布調整旗下AI訂閱方案的專屬福利。這項調整讓平常習慣付費使用高階科技服務的消費者，能夠在享受生成式AI便利的同時，順便升級日常的娛樂生活。

▲OL小資女下班後漫步到咖啡廳，享受抹茶蛋糕與咖啡並用手機點選YouTube影音放鬆。 圖／AI生成；窩客島編輯李維唐整理



數位生活再升級，兩大高階AI會員獨享影音免廣告福利

這項全新的福利主要造福了兩大科技消費族群。首先是訂閱Google AI Pro的付費會員，未來將可以直接取得YouTube Premium Lite個人方案，這項福利適用於月繳和年繳的用戶。在台灣，這個Lite版本已經確認列入適用地區，其核心價值在於提供無廣告的觀看體驗，讓使用者在追劇或看新聞時不再受到中斷打擾。如果是家庭方案的訂閱者，這項影音福利目前僅限於方案管理員本人獨享，無法進一步分享給其他家庭成員。



另外一個頂級族群則是Google AI Ultra的會員，在特定的國家與地區中，這類用戶將可以額外獲得完整的YouTube Premium個人方案。這意味著使用者除了能享受基礎的無廣告觀看，還能同時擁有背景播放以及離線下載影片等全方位的功能，讓高階AI科技與頂級影音娛樂在生活中完美結合。

避免荷包重複失血，既有YouTube訂閱者務必手動調整

雖然Google大方送出影音福利，但在實際轉換的過程中，有項細節需要消費者特別留意。若用戶目前原本就已經自行付費訂閱了YouTube Premium或是YouTube Premium Lite，Google AI Pro或Ultra內含的免費福利並不會直接取代既有的訂閱合約，系統也不會主動幫用戶取消原有的扣款。



為了避免每個月被重複扣款，用戶必須親自動手取消舊有的獨立訂閱方案。當原有的舊訂閱週期正式結束之後，Google AI方案裡面所附贈的YouTube福利才會無縫接軌並自動啟用。這項設定需要消費者多花一兩分鐘檢查，才能確保自己的荷包不會在不知不覺中多花冤枉錢。

行動檢查路徑指南，網頁與iOS系統取消步驟全解析

想要確認自己有沒有重複付費，可以透過YouTube網頁版或App進行狀態檢查。一般的檢查與取消路徑非常直覺，只要點選個人的頭像，接著進入購買內容與會員資格，或是付費會員資格的選項，就能清楚看見目前帳戶是否透過Google One或第三方合作方案取得會員。確認之後，點開管理會員資格並選擇取消訂閱即可。



如果當初是透過iPhone或是iPad等Apple裝置進行訂閱的用戶，流程則有些許不同。這類消費者無法直接在YouTube軟體內完成取消，必須回到iOS系統的設定，點擊最上方的個人Apple ID，接著進入訂閱項目管理頁面中，才能找到對應的YouTube項目並手動完成取消扣款的動作。

▲可愛上班族女性下班搭車通勤，開心用手機橫螢幕觀看YouTube熱門影片。 圖／AI生成；窩客島編輯李維唐整理

Google AI訂閱方案用戶回饋活動

活動時間： 隨方案訂閱即時生效，依官方公告之權益調整為準

活動內容：

Google AI Pro會員： 免費贈送YouTube Premium Lite個人方案（台灣適用，享觀影無廣告福利）。

Google AI Ultra會員： 特定地區免費贈送完整YouTube Premium個人方案（含無廣告、背景播放、離線下載）。

本活動無實體店家資訊，相關權益與取消設定請至YouTube官方網站或YouTube App「購買內容與會籍」進行線上操作。



本篇報導內容由大數據分析AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供