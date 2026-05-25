超強古早味紅豆冰！紅逗冰室必吃萬丹蜜紅豆冰、蜜鳳梨冰，懷舊風味掀回憶殺。

藏身高雄前金區的「紅逗冰室」，以萬丹蜜紅豆、古早味剉冰與復古柑仔店風格掀起話題，招牌紅豆冰與蜜鳳梨冰成為近期討論度最高的高雄冰店。

前金區冰店推薦！「紅逗冰室」主打蜜紅豆冰、蜜鳳梨冰與季節水果冰，以樸實講究的風味，喚起不少人對古早味冰品的記憶；老闆本身為第四代萬丹紅豆農，從紅豆種植、挑選到熬煮皆親力親為，強調不經他人代工，希望保留萬丹紅豆最原始的香氣與口感。其中》最受歡迎的「古早味紅豆冰」，鋪上綿密飽滿的大顆蜜紅豆，再撒上麵茶粉增添濃郁香氣，是不少熟客推薦必點的人氣品項。



▲「紅逗冰室」主打蜜紅豆冰、蜜鳳梨冰等，以樸實講究的風味，喚起不少人對古早味冰品的記憶。（美食好芃友提供）

「紅逗冰室」主打傳統紅豆冰與古早味冰飲

藏身高雄青年路巷弄內的「紅逗冰室」，裝潢以 60、70 年代台灣古早柑仔店為主題，連座位也特別選用早年小學常見的木製課桌椅，讓不少饕客一踏進店裡，便勾起童年回憶；菜單以紅豆系列刨冰與傳統冰飲為主，包括紅豆冰、水果冰等品項，內用每人低消為30元。

▲「紅逗冰室」裝潢以 60、70 年代台灣古早柑仔店為主題。（美食好芃友提供）

招牌古早味紅豆冰，萬丹紅豆與麵茶香氣擄獲人心

古早味紅豆冰是「紅逗冰室」最具代表性的招牌品項，以清脆細緻的剉冰為基底，淋上濃郁黑糖糖漿，再鋪滿飽滿蜜紅豆與麵茶粉，呈現層次豐富的傳統風味；最令饕客讚不絕口的是特別飽滿的紅豆顆粒，老闆選用的是萬丹 8 號紅豆，並以多年熬煮經驗調整火候與甜度，使紅豆保留完整口感與自然蜜香。



▲古早味紅豆冰選用萬丹 8 號紅豆，以多年熬煮經驗調整火候與甜度，使紅豆保留完整口感與自然蜜香。（美食好芃友提供）

自製蜜鳳梨糖漿成亮點，復刻台灣古早味冰品魅力

除了招牌紅豆冰外，「蜜鳳梨冰」同樣擁有高人氣，使用自製蜜鳳梨糖漿，搭配黑糖糖漿調和，酸甜中帶有淡淡焦香，呈現經典懷舊風味（美食好芃友提供），也讓不少首次造訪的饕客留下深刻印象；「高雄紅逗冰室 」以真材實料與濃厚台灣古早味特色，成為近期人氣高雄冰品店，尤其推薦給喜愛紅豆冰、鳳梨冰等傳統甜品的饕客前往消暑。



▲「蜜鳳梨冰」使用自製蜜鳳梨糖漿搭配黑糖糖漿調和，酸甜中帶有淡淡焦香。（美食好芃友提供）









「紅逗冰室」店家資訊

營業時間：週二～週五：14:00～21:30、週六～週日13:00～21:30

地址：高雄市前金區文武三街 95 號

電話：0977 092 468

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