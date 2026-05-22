文具控搭捷運衝！小森手紙超過220攤文具市集，日本咖啡 甜點也來快閃劍潭。

台北最美初夏市集在北藝中心免費登場！限時3天集結亞洲220家原創品牌，疊印印章與文青咖啡等你來朝聖。編輯 鄭雅之表示：週末就來去逛市集！

台北文具控要來逛！森之市年度盛典「小森手紙‧森林文具房」於臺北表演藝術中心快閃登場，現場集結了日本、韓國、泰國等海外多國創作者，還有台灣在地的工藝職人，總共超過220個文青品牌共襄盛舉。將現場打造成一座充滿感官體驗的書寫森林，不只販售設計紙品與手作雜貨，更把美味的咖啡與療癒的香氣帶入城市空間中，邀請大家一起放慢日常腳步，好好感受生活細節。連四天快閃的「小森手紙‧森林文具房」免費入場，週末就搭捷運到劍潭站逛起來。



▲海外工藝品牌帶來各式精緻的日本復古招財貓陶器，吸引大批收藏控目光。(攝影：鄭雅之)

▲免門票入場的森之市年度盛典，快閃台北劍潭。(攝影：鄭雅之)





插畫家東駿打造初夏最夢幻的漂浮文具世界

這次「小森手紙‧森林文具房」視覺設計特別邀請知名插畫家「東駿」操刀，用溫柔且充滿童心的筆觸，為大家勾勒出一座充滿奇幻感的漂浮文具世界。在藝術家的畫面裡，平日裡普通的剪刀、鋼筆與信封都好像活了過來，化身為輕盈的小獸在空氣中跳舞，連可愛的松鼠與小鳥也穿梭在紙堆裡送信。讓每位走進市集的民眾，都能一邊散步、一邊沉浸在初夏的溫柔光影中，拍出充滿文青感的風格照片。



▲捷運劍潭站旁的臺北表演藝術中心，限時舉辦小森手紙森林文具房市集。(攝影：鄭雅之)





日韓原創品牌齊聚！文具控買到失心瘋

最讓文具控瘋狂的是，現場齊聚了來自亞洲各地的頂尖原創品牌，像是在地熱烈敲碗的韓國人氣品牌「PMONT」，還有將植物香氣融入紙藝的香港設計品牌「seosi歲時」，甚至連馬來西亞「福滿雜貨店」與新加坡「Raw Market Shop」也都找得到。日本活版印刷職人「OEDA LETTERPRESS」更搬來了古老的印刷機，在厚實的紙張上留下溫暖的時間痕跡，還有多款精緻的日本包裝紙讓人忍不住想全包。



▲日本職人帶來的日系文青質感的精緻貓咪插畫木框畫，現場還有似顏繪。(攝影：鄭雅之)





職人手工陶器與質感皮革配件點綴日常美學

除了精緻的紙製品，市集更將觸角延伸到能融入日常生活的材質與氣味中。來自日本的皮革工匠「Therese」帶來了充滿手作溫度的包包與配件，隨著使用時間變長，會散發出獨特的歲月光澤。現場還有多位陶藝家帶來親手捏製的杯盤器皿，如「YC Object Studio」不完美的自然紋理反而更有家的溫度，配戴在身上的金工飾品也彷彿在低聲訴說故事。更有精油與香水的天然氣味品牌進駐，「老3香室」與花藝的完美結合，讓前來朝聖的文青們不只能滿足視覺，更能透過觸覺與嗅覺好好療癒的心靈。



▲台北小森手紙‧森林文具房 現場，販售插畫家設計的兔子與白鳥圖創明信片周邊。(攝影：鄭雅之)



▲北藝中心一樓戶外場域，集結多間排隊網美咖啡與異國風格輕食攤位。(攝影：鄭雅之)





日泰人氣咖啡、甜點一次滿足

逛累了也不用擔心，現場特別打造一條充滿異國風味下午茶攤位。邀請來自日本德島與北海道等地的自家烘焙咖啡，如「gina coffee」與「canaan」等，每一杯都喝得到產地的獨特風土故事。還有來自泰國清邁的熱帶咖啡「Sook Por Dee」，為現場注入一股輕鬆的度假感。甜點部分則有大阪昭和復古風的可愛餅乾「コバトパン工場」，以及東京主打安心健康的點心。最驚喜的是，現場還能喝到鹿兒島「TOBA TOBA COLA」精釀可樂，清爽口感跟初夏的午後簡集是絕配。



▲日式抹茶拿鐵與烤糰子點心，讓人在逛市集之餘也能滿足下午茶味蕾。(攝影：鄭雅之)

▲日本來台快閃的人氣餅乾，有手工草莓可可雪球餅乾、蘋果燒果子等甜點。(攝影：鄭雅之)





台灣文創原創手帳與療癒插畫似顏繪

台灣在地的文創實力同樣不容小覷，多個本土品牌這次也拿出了看家本領。有來自嘉義的凸版印刷品牌「m o m e n t」，用厚實的紙張保存最真摯的情感。還有台南的設計品牌「無色綻放」把生活中的光影跟紙品結合，顯得格外浪漫。現場甚至有手寫字職人「#bs」提供客製化服務，能為各位在現場寫下一張專屬的明信片，也有「金英果」插畫家幫忙畫可愛的似顏繪，把相遇的瞬間變成最棒的紀念。



▲台灣與海外原創手帳紙品職人，帶來精緻的活版印刷花卉插畫卡片。(攝影：鄭雅之)

▲文具控最愛的原創插畫印章，能搭配各式色彩繽紛的墨水蓋出療癒生活風景。(攝影：鄭雅之)





限定集章、免費周邊這樣領

來到現場絕對不能錯過最有趣的「疊印印章」互動體驗，只要動動手指追蹤官方社群帳號，就能免費領取特製空白明信片，發揮創意層層堆疊蓋出專屬的初夏風景。想要收集更多好禮的朋友，只要完成拍照打卡並上傳限時動態的指定任務，每天中午12:00起還能到服務台免費兌換精緻的限定紀念郵票，每日限量300組。另外還有每天限量500張的風格紀念明信片可以領取，讓大家可以一邊逛市集一邊把美好的夏日記憶打包帶走。



▲文具控必玩免費疊印印章體驗，能親手蓋出色彩豐富的專屬風景明信片。(攝影：鄭雅之)

▲日本陶藝創作者帶來的超萌手捏小精靈陶器花器，逗趣的表情讓人直呼太可愛。(攝影：鄭雅之)





小森手紙‧森林文具房 活動資訊

活動日期： 2026年05月22日至05月24日

活動時間： 12:00至18:00

活動地點： 臺北表演藝術中心一樓戶外場域（臺北捷運劍潭站旁）

門票資訊： 免費入場





小森手紙‧森林文具房 優惠

免費追蹤官方社群（IG），即可至服務台免費領取特規空白明信片1張，並免費參與「限定疊印印章」創作體驗。





追蹤官方社群並於當日拍攝現場畫面上傳IG限時動態並標註官方帳號，每日12:00起可至大會服務台免費兌換「主視覺限定紀念郵票」1款。每日限量300組，每人每組帳號限領1次，送完為止。





現場免費追蹤官方社群，即可至服務台免費領取「限定紀念明信片」1張。每日限量500張，數量有限，發完為止。





小森手紙‧森林文具房 市集特色

免費入場的跨國文具盛典： 5月底限時3天於台北表演藝術中心登場，全區免費入場。

亞洲220家風格品牌進駐： 集結日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、香港等超過120家海外原創品牌，並攜手百間台灣在地工藝與文具職人。

初夏夢幻主視覺空間： 由知名插畫家「東駿」操刀，將剪刀、鋼筆、印泥化身為輕盈小獸，把北藝中心建築打造成漂浮的文創森林風景。

職人手作工藝大集合： 現場販售日本活版印刷、手縫皮革配件、大師級手捏陶器器皿、黃銅金工飾品，以及療癒的天然花藝香氛。

網美系日泰咖啡與復古輕食： 特搜日本德島、北海道、愛知等地的自家烘焙咖啡，還有泰國清邁咖啡、大阪昭和復古風餅乾，以及鹿兒島限量的柑橘精釀可樂。

免費限定「疊印印章」體驗： 現場完成指定任務（追蹤官方社群），即可免費領取特規空白明信片，親手層層堆疊蓋出專屬的初夏明信片。

限量發放「主視覺紀念郵票」： 每日中午12:00起，完成打卡並上傳限時動態任務，即可免費兌換方寸設計的限定郵票，每日限量300組。

免費贈送「限定紀念明信片」： 現場追蹤官方社群即可免費領取，可用於現場拍照取景、書寫紀錄，每日限量500張。





雙北人週末這樣玩！

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▲手紙盛典限定的二手書交換區，以復古木箱與書架打造文青打卡點。(攝影：鄭雅之)

▲職人手作的獨特小人偶線香座與五角星陶瓷胸針，為生活空間增添療癒氛圍。(攝影：鄭雅之)