士林特色餐廳推薦5間！超粗炸醬麵、滷肉飯吃到飽，絕美森林系咖啡廳超好拍。

士林美食推薦！精選5間特色餐廳，從滷肉飯與拉麵吃到飽、超粗炸醬麵，到陽明山絕美森林系玻璃屋與不限時文青咖啡廳，高CP值美味與打卡景點全收錄。

台北士林美食不只夜市！本文精選 5 間必吃士林特色餐廳：有內用滷肉飯與飲料吃到飽的「食來運轉」；免費加湯加麵的平價「百八龍拉麵」；主打Q彈超粗寬麵的眷村風味「王艇長酢醬麵」。還有陽明山絕美玻璃屋「好樣秘境」森林系景觀餐廳，以及捷運站旁不限時的文青風格「凹屋珈琲」。從高CP值平民小吃、濃厚拉麵到網美下午茶，超實用士林美食懶人包帶你一次解鎖。



▲「百八龍拉麵」不僅價格親民、份量實在，更以北海道製麵與日式湯頭展現職人精神（攝影：蕭芷琳）



士林美食推薦「食來運轉」滷肉飯、飲料吃到飽免費

▲大家只要來這邊內用便當，就能免費享有滷肉飯、飲料吃到飽（攝影：蕭芷琳）

滷肉飯、飲料吃到飽免費！身為在地超過10年的老店，士林夜市便當店「食來運轉」以高CP值的價錢，成為了不少在地人的口袋名單，也是不少周遭學生、上班族午餐時間的選擇，完整菜單共有12款便當，只要內用皆可享有滷肉飯免費續、飲料喝到飽，其中網友最推這款，現在就趕緊一起筆記。



完整文章：滷肉飯、飲料吃到飽免費！士林夜市便當老店「食來運轉」完整菜單要筆記，網友最推這款。



▲士林夜市便當店「食來運轉」以高CP值的價錢，成為了不少在地人的口袋名單（攝影：蕭芷琳）



士林美食推薦「百八龍拉麵」免費加麵加湯

▲除了滷肉飯之外，店內包含紅茶、無糖綠茶、奶茶與綠奶茶四種飲品，也通通都是無限暢喝（攝影：蕭芷琳）

台北士林除了夜市美食林立，巷弄中也藏著許多超值餐廳。其中位於士林捷運站、大東路上的「百八龍拉麵」，以親民價格與濃郁豚骨湯頭深受在地人喜愛。最吸引人的是，這裡提供免費加麵、免費加湯服務，最低200元就能吃得飽足又滿足，成為不少小資族與學生族群的愛店。



完整文章：士林平價拉麵店推薦！百八龍拉麵 可以免費加麵加湯，靠近士林捷運站。



▲士林平價拉麵店推薦「百八龍拉麵」不僅價格親民、份量實在（攝影：蕭芷琳）



士林美食推薦「王艇長酢醬麵」超粗麵條好過癮

▲「百八龍拉麵」店家採用北海道麵粉手工製麵，搭配以豚骨長時間熬煮的濃郁湯頭（攝影：蕭芷琳）

台北捷運劍潭站周邊，除了士林夜市外，隱藏在附近社區巷弄內的美食更讓在地老饕與上班族趨之若鶩。位於士林區前港街的「王艇長酢醬麵」，最受矚目的特色莫過於寬度驚人、嚼勁十足的特粗山東寬麵，搭配濃郁鹹香的眷村炸醬與香氣四溢的特製滷味，每逢用餐尖峰時段總是高朋滿座，成為台北捷運美食地圖中不可忽視的實力派麵食館。



完整文章：劍潭站美食推薦！王艇長酢醬麵 老饕狂推、山東炸醬麵超彈牙，不要只會去士林夜市。

▲士林美食推薦「王艇長酢醬麵」店外觀與顯眼招牌（攝影：蕭芷琳）



▲士林美食推薦「王艇長酢醬麵」推薦菜單：山東炸醬麵（攝影：蕭芷琳）

士林美食推薦「好樣秘境」陽明山森林系咖啡廳

想在台北體驗不一樣的咖啡廳就來這！「好樣秘境 VVG Hideaway」位於陽明山菁山路，可是台北最具話題性的森林系景觀餐廳。通透玻璃屋座落於綠意深處，搭配歐風裝潢與精緻料理，吸引大量旅客專程上山造訪。對於喜歡在城市周邊尋找慢步調空間的台灣旅人而言，這裡宛如一處城市綠洲，宛如在台北體驗日本輕井澤般的森系度假氛圍。



完整文章：陽明山餐廳推薦！好樣秘境 士林森林系咖啡廳，台北景觀餐廳亮點一次看。



士林美食推薦「凹屋珈琲」不限時咖啡廳推薦

▲「好樣秘境 VVG Hideaway」位於陽明山菁山路，可是台北最具話題性的森林系景觀餐廳（攝影：蕭芷琳）▲陽明山餐廳推薦「好樣秘境」通透玻璃屋座落於綠意深處，搭配歐風裝潢與精緻料理，吸引大量旅客專程上山造訪（攝影：蕭芷琳）

位於捷運士林站巷弄間的「凹屋珈琲」，是一間主打不限時、早上就開門營業的文青系咖啡廳。純白外牆搭配手繪插畫，木質桌椅與柔和燈光營造溫馨氣氛，無論是一人獨享靜謐時光，或與好友聊心事，都能在此度過悠閒時光。店內不僅提供咖啡、甜點，也有早午餐盤，從清晨8點半起就能享用美味餐點。菜單上，甜點最推薦「熱烤蘋果派佐冰淇淋」，酸甜蘋果內餡與酥脆塔皮完美融合，搭配香草冰淇淋一口咬下，溫熱與冰涼的交錯令人難忘。



完整文章：士林不限時咖啡廳！凹屋珈琲 菜單烤蘋果派必點，近捷運士林站、早上也有營業。



更多士林人氣美食咖啡廳推薦一次看

▲士林美食推薦「凹屋珈琲」甜點最推薦「熱烤蘋果派佐冰淇淋」（攝影：蕭芷琳）▲早上也有營業！士林不限時咖啡廳「凹屋珈琲」近捷運站（攝影：蕭芷琳）

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