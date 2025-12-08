陽明山餐廳推薦！好樣秘境 士林森林系咖啡廳，台北景觀餐廳亮點一次看。

陽明山玻璃屋餐廳推薦「好樣秘境 VVG Hideaway」以森林系玻璃屋與歐風裝潢爆紅，主打景觀視野與精緻料理，成為台北最受歡迎的度假系咖啡廳，適合拍照、約會與放鬆。

想在台北體驗不一樣的咖啡廳就來這！「好樣秘境 VVG Hideaway」位於陽明山菁山路，可是台北最具話題性的森林系景觀餐廳。通透玻璃屋座落於綠意深處，搭配歐風裝潢與精緻料理，吸引大量旅客專程上山造訪。對於喜歡在城市周邊尋找慢步調空間的台灣旅人而言，這裡宛如一處城市綠洲，宛如在台北體驗日本輕井澤般的森系度假氛圍。



▲「好樣秘境 VVG Hideaway」位於陽明山菁山路，可是台北最具話題性的森林系景觀餐廳（攝影：蕭芷琳）



▲陽明山餐廳推薦「好樣秘境」

通透玻璃屋座落於綠意深處，搭配歐風裝潢與精緻料理，吸引大量旅客專程上山造訪

（攝影：蕭芷琳）

陽明山森林系玻璃屋爆紅！台北景觀餐廳成熱門清單

「好樣秘境」的核心魅力，來自那座隱沒在樹林中的全景玻璃屋設計。陽光穿透林葉灑落室內，綠植、乾燥花與復古家具交織出恬靜而迷人的北歐度假感。無論坐在靠窗沙發、戶外白色帳篷區，或庭院步道，都能感受如同日本輕井澤小木屋般的脫俗氛圍。店內每一處都像是精心布置的場景，既適合情侶約會，也非常適合喜愛拍攝自然系美照的旅人。



▲陽明山餐廳推薦「好樣秘境」的核心魅力，來自那座隱沒在樹林中的全景玻璃屋設計（攝影：蕭芷琳）



▲陽明山餐廳推薦「好樣秘境」

陽光穿透林葉灑落室內，綠植、乾燥花與復古家具交織出恬靜而迷人的北歐度假感（

好樣秘境 提供

）

台北景觀餐廳「好樣秘境」推薦菜單：義大利麵、燉飯與甜點

餐點首推「義大利海鮮燉飯」融合了番茄的酸甜與香料，米飯口感通常保留了義大利米特有的米心嚼勁，加入淡菜、蝦子等配料，充分吸收了海味與醬汁精華。而「蘑菇梅花豬附麵包」，則是以義式香料醬汁烹調，豬肉軟嫩多汁，醬汁濃郁滑順。「香辣蒜香鮮蝦」則是將新鮮的鮮蝦以大量的大蒜、辣椒和橄欖油一同快速煸炒或油泡，蝦肉Q彈，微辣的口感非常開胃。



▲陽明山餐廳推薦「好樣秘境」推薦菜單：義大利海鮮燉飯 $470（攝影：蕭芷琳）



▲陽明山餐廳推薦「好樣秘境」推薦菜單：香辣蒜香鮮蝦 $470（攝影：蕭芷琳）





「好樣秘境」

不僅是一家景觀餐廳，更是能讓人暫時抽離城市節奏、沉浸在森林氣息中的療癒空間。若平時喜歡前往日本山林系咖啡廳，例如輕井澤、箱根或長野的森系玻璃屋餐廳，那麼在台北也能找到相似氛圍。

雖然訂位需提前安排，但坐在玻璃屋中、被綠意圍繞的那一刻，便會明白一切值得。對想在台北近郊安排半日或一日放鬆行程的旅人來說，這裡絕對是必列入清單的山林秘境。



▲陽明山餐廳推薦「好樣秘境」推薦菜單：

波特香甜酒搭配季節水果(無酒精) $220

（攝影：蕭芷琳）

陽明山玻璃屋餐廳推薦 台北景觀餐廳 好樣秘境 VVG Hideaway

地址：臺北市士林區菁山路136-1號

營業時間：11:00–20:30；週三日公休

