台中漢神洲際4/10開幕！島語吃到飽、LOPIA領軍，台中人等不及開逛。

台中百貨漢神洲際台中景點新開店
2026-03-09 14:02文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 張人尹, 編輯 鄭雅之圖片提供:台中漢神洲際購物廣場
台中漢神洲際購物廣場預計 4/10正式開幕！集結島語、屋馬、LOPIA等百家餐飲與影城，打造全台最大的球場購物休閒圈。

台中人敲碗超久的「漢神洲際購物廣場 」台中北屯區即將迎來全新的娛樂天花板，南台灣百貨龍頭漢神百貨首度跨越濁水溪，於台中洲際棒球場旁打造「漢神洲際購物中心」，今日正式公布將在4/10 正式營運，不僅集結精品購物、影城與運動體驗，更邀集島語自助餐廳、屋馬燒肉新型態店、以及精品甜點大師 Pierre Hermé 等頂尖品牌進駐，爆紅的日本超市LOPIA也將插旗台中漢神洲際，串連巨蛋與會展中心打造超強生活圈。

▲台中漢神洲際購物中心座落於寬廣的崇德路上，展現出氣勢磅礡的南霸天百貨龍頭風範。
▲備受矚目的日本超人氣超市「LOPIA」預計插旗台中漢神洲際，讓台中人的日常採購更添精緻化與異國感。

台中漢神洲際確定開幕

這座位於北屯核心地帶的全新地標，不僅地理位置優越，更是台中近年來最具話題性的開發案之一，漢神百貨首度北上插旗，特別挑選在熱血沸騰的洲際棒球場旁，打造一座地上 7 層與地下 4 層的複合式商場，未來將與興建中的美術館、圖書館及台中巨蛋相互呼應，成為市民們假日躲太陽、吹冷氣、享受頂級生活的休閒首選之地。

▲商場緊鄰台中洲際棒球場，不僅能滿足球迷觀賽後的娛樂需求，更將成為熱血賽事與購物休閒結合的多元運動娛樂聚落。

停車免煩惱還有精品專屬位

考慮到台中人習慣開車出門的日常與觀賽人潮，漢神洲際購物廣場在空間規劃上展現了驚人的實力，總共提供多達 2,500 個汽車格與 4,000 個機車位，稱霸台中市區商場的停車規模，更貼心的是，針對追求高品質服務的族群，館內特別設置精品 VIP 專屬停車區，讓貴賓們從下車那刻起，就能感受到尊榮不凡的貼心禮遇與隱密感。

▲台中漢神洲際購物廣場室內圖搶先曝光。

島語吃到飽、LOPIA等排隊名店進駐

美食愛好者最期待的部分莫過於餐飲品牌，漢神洲際購物廣場集結眾多人氣美食，目前已經曝光的包含漢來美食旗下超難訂位的「島語」自助餐廳、頂級「名人坊」與「初魚鐵板燒」，連台中燒肉霸主「屋馬」也將以全新概念店型態現身，日本超市LOPIA也將進駐漢神洲際購物中心，館內集結上百家多元化的品牌，絕對能滿足饕客挑剔的味蕾與各種聚餐需求。

▲台中漢神洲際也將有人氣日本超市LOPIA進駐，將帶來經典浮誇壽司、和牛等生鮮熟食選擇。(攝影：張人尹)
▲超人氣「島語」自助餐廳進駐台中漢神洲際，主打高品質海鮮與各國料理，是台中吃到飽控最期待的餐飲亮點之一。(攝影：鄭雅之)


漢神洲際購物廣場 開幕資訊

地點：台中崇德路三段865號
開幕時間：預計2026年4月10號

台中新開店先來吃、來逛！

