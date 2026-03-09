2026高雄櫻花季必住推薦！日航酒店「花漾春宴」送3000元餐飲金與音樂節門票。

這次高雄日航酒店找來Google YouTube團隊合作，趁著櫻花季推出超划算的「食宿合一」方案，不但送餐飲金還加碼音樂節門票 。資深編輯李維唐認為：這招成功吸引了追星族與年輕人的目光，利用日系美學結合網路流量，把飯店變成了推廣港都文化的舞台，讓高雄的旅遊質感直接升級。

隨著春意漸濃，港都高雄即將迎來一年一度的文化與藝文巔峰盛事。高雄日航酒店作為南台灣指標性的日系品牌酒店，今年特別響應「2026高雄櫻花季音樂節」，並寫下業界新里程碑，宣布與Google YouTube team展開跨界合作 。這場合作旨在透過強大的數位平台影響力，讓國內外旅客能全方位感受高雄春季的浪漫與魅力 。此次聯名不僅是數位媒體與精品住宿的結合，更是希望能將日系精緻的賞櫻文化與港都的活力深度融合，為旅人打造一場兼具視覺、聽覺與味覺的感官饗宴 。

▲高雄日航酒店於SERENA全日餐廳精心打造櫻花主題布置，營造如置身日本賞櫻勝地的浪漫氛圍。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理



「花漾春宴」深度策劃 食宿合一的尊榮享受

為了讓旅人在春遊期間能徹底放鬆，高雄日航酒店自2026年3月2日起至6月18日止，推出期間限定的「花漾春宴」住房專案，以每晚5,700元起的優惠價格（服務費與稅金另計），提供經典房型的精緻住宿體驗 。此專案的核心亮點在於每房贈送的3,000元餐飲抵用金，旅客能靈活運用於館內的各式餐廳 。無論是想要在SERENA全日餐廳享受豐盛午晚餐，或是到桃泉中餐廳品嚐道地粵菜，甚至是將抵用金用於加購早餐，睡到自然醒後再開啟一天的行程，都能依照個人節奏自由規畫 。

▲高雄日航酒店推「花漾春宴」期間限定住房專案，專案價每房5,700元起，專案含3,000元餐飲抵用金。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理

音樂與櫻花的城市共振 指定日入住加碼限量入場券

高雄的春季不僅有落櫻紛飛，更有精彩絕倫的藝文演出。高雄日航酒店巧妙串聯「2026高雄櫻花季音樂節」，凡於3月13日至3月15日這三天的關鍵檔期預訂此專案入住，每房將額外獲贈兩張「高雄櫻花季」音樂節入場券 。這項誠意十足的加碼，讓賓客能一邊享受日系酒店的「Omotenashi」款待精神，一邊在音樂節現場感受港都的奔放活力 。此舉讓城市旅遊、奢華住宿與戶外慶典完美接軌，真正實現深度體驗的旅行初衷 。

▲SERENA全日餐廳推出櫻花季主題餐點無限量供應，打造春日專屬的味蕾饗宴，平日1,180元、假日1,380元。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理



亞洲新灣區核心地帶 演唱會追星族的絕佳旅宿據點

高雄日航酒店的地理位置極具優勢，位處亞洲新灣區核心，鄰近高雄流行音樂中心、愛河灣、駁二特區以及高雄夢時代購物中心等熱門地標 。春季期間的高雄，國際級藝文活動接連不斷，除了櫻花季音樂節外，還有指標性的「大港開唱」、南韓人氣男團SEVENTEEN小分隊CxM演唱會，以及李昇基與李洪基這組夢幻合體首場海外演唱會 。對於海內外的追星族與樂迷而言，酒店便捷的交通位置與完善的休憩設施，無疑是參與各場活動後的首選落腳處 。

▲高雄日航酒店於SERENA全日餐廳精心打造櫻花主題布置，營造如置身日本賞櫻勝地的浪漫氛圍。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理

櫻花入饌味蕾微醺。舌尖上的春日浪漫風景

在餐飲設計上，酒店團隊將日本賞櫻傳統轉化為精緻料理。SERENA全日餐廳推出多款以櫻花為靈感的限定菜色，包括櫻花海鮮酥派、櫻花什錦散壽司及櫻花鰻魚卷壽司，搭配細膩的櫻花甜點，將淡雅花香與時令食材完美結合 。餐廳現場更有充滿粉色氣息的櫻花布置，讓饕客彷彿置身日本賞櫻名所 。入夜後，則可前往RB22天空酒吧，品嚐由調酒師特製的櫻花系列特調，每杯200元至250元，以鹽漬櫻花琴酒與蘭姆酒為基底，營造層次豐富的視覺與味覺體驗，在港都夜景的陪伴下，為春日旅程畫下完美句點 。

▲高雄日航酒店與Google YouTube team跨界合作，響應「2026高雄櫻花季音樂節」，共同推廣港都春季音樂盛事。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理



高雄日航酒店「花漾春宴」住房專案

活動時間：2026年3月2日至2026年6月18日

活動內容：

入住經典房型每晚5,700元起（另加10%服務費及5%稅金）。

每房含3,000元餐飲抵用金，可自由運用於館內餐廳或加購早餐 。

加碼優惠：凡於2026年3月13日至15日入住，每房加贈「高雄櫻花季」音樂節入場券兩張 。

Hotel Nikko Kaohsiung 高雄日航酒店

地址：806高雄市前鎮區林森四路268號

專線：07-337-7027

餐廳訂位：07-337-7031

線上訂房：https://hotelnikko-kaohsiung.com/spring-getaway

品嚐完春日限定的櫻花料理後，不妨深入探索南台灣更多充滿藝術氣息的文青打卡點

推薦閱讀：海底撈甜點吃到飽199元！5.5小時草莓蛋糕、馬卡龍吃回本，高雄才有。

推薦閱讀：高雄展覽推薦必逛！高美館台灣美術史推手黃才郎個展，150件畫作完整公開。

推薦閱讀：2026高雄走春景點推薦！高美館春節市集16大新春活動，春節開放時間一次看。