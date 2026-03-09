發發優格5款新品！焦糖海鹽優格 梅子芭樂優格開喝，飲料控敲碗成功。

發發年度菜單改版登場，焦糖海鹽優格回歸與梅子芭樂優格等新品同步開賣，3月4日至3月15日滿300元享8折優惠，優格手搖與療癒周邊一次整理。

▲發發年度菜單改版3月4日開賣，經典與新品一次到位。



▲發發推出滿300元享8折優惠，優格系列全面升級。





飲料控在Threads狂推飲料「發發」這次帶著滿滿新品回來了！粉絲敲碗的「焦糖海鹽優格」正式回歸、還有全新果香優格加入陣容，通通在3月4日起全新系列正式開賣，同步祭出滿額優惠，讓飲料控喝優格、喝奶茶，這次又有新的口袋名單。

焦糖海鹽系列新品

▲發發推出「焦糖海鹽鮮奶茶」，奶茶融合焦糖與海鹽風味。

經典優格酸甜果香系列新品

▲發發推「梅子芭樂優格」「蜜桃百香優格」酸甜果香清爽登場。

發發迷你公仔吊飾鑰匙圈

▲發發推出迷你公仔吊飾鑰匙圈，奇異鳥與鴨嘴獸造型亮相。

發發新品販售資訊

發發粉絲敲碗成功的「焦糖海鹽優格」在3/4起正式回歸，以發發招牌鮮奶優格為基底，淋上焦糖醬與微鹹海鹽，鹹甜層次在口中慢慢展開，還能喝到焦糖脆餅的脆甜口感，風味濃郁卻不膩口。同系列同步推出「焦糖海鹽鮮奶茶」，將醇厚奶茶揉合焦糖焦香與海鹽點綴，滑順細緻的口感讓奶茶控也能有新選擇。喜歡清爽果香的粉絲，這次也有果香優格新品開賣，主推「梅子芭樂優格」結合芭樂清香與梅子鹹甜微酸，台味酸甜必喝。「蜜桃百香優格」以蜜桃與百香果堆疊酸甜層次，再加入鳳梨果香提亮整體風味。「蜜桃荔香優格」則讓荔枝與蜜桃香氣交織，果韻濃郁卻保有優格的清爽基底。配合新品上市，3月4日至3月15日，來店或使用你訂線上點餐，單筆滿300元享8折優惠。除了飲品改版，發發同步推出「發發迷你公仔吊飾鑰匙圈」，以奇異鳥與鴨嘴獸為主角打造迷你造型，尺寸精緻適合掛在包包或鑰匙上，日常通勤也能多一點陪伴感。上市日期：2026/03/04起品項及價格：焦糖海鹽優格M$95焦糖海鹽鮮奶茶M$65 L$80梅子芭樂優格M$85蜜桃百香優格M$85蜜桃荔香優格M$85

發發迷你公仔吊飾鑰匙圈(奇異鳥/鴨嘴獸) 售價：238元