絕美圖書館新開幕！全台7大閱讀空間，從森林系到設計建築，閱讀控必收藏。

從綠意環繞的校園圖書館，到設計感十足的城市閱讀空間，全台7座特色圖書館療癒又舒心，走進館內感受最獨特的閱讀體驗。
近年全台圖書館大革新，不少地標早已成為國際矚目的建築景點！從「全球8座獨特圖書館」之一的「台東大學圖書館」，到由普立茲克建築獎團隊操刀的「台中綠美圖」，這些建築獨具特色，成為旅人專程到訪的文化地標。不只適合閱讀，更是讓人放慢步調，靜心感受建築魅力的療癒系景點。
森林系校園圖書館：政大達賢圖書館、台東大學圖書館
想在綠意中靜靜閱讀，這兩座結合環境景觀、建築設計的圖書館，絕對能滿足需求。「政大達賢圖書館」位於政大後山，建築本體座落於湖畔，大片落地窗將閱讀空間、湖景、山林融為一體，而館內挑空的中庭與階梯狀的閱讀區，更是形成獨特的視覺效果，堪稱最為夢幻的校園圖書館；而「台東大學圖書館」的外觀看似一座小山丘，巧妙融入周圍的大片綠意、開闊藍天，擁有「最美大學圖書館」的美譽。
政大達賢圖書館
地址：臺北市文山區萬壽路36號
電話：02-82377017
台東大學圖書館
地址：臺東縣台東市大學路二段369號
電話：089-518135
城市地標級圖書館：臺南市立圖書館新總館、國立公共資訊圖書館、屏東縣立圖書館
除森林系的療癒圖書館，以規模著稱的大型公共圖書館同樣不容小覷。「臺南市立圖書館新總館」建築採用由上而下逐層退縮的設計，創造出如大樹遮蔭的效果，化身具有光影層次的閱讀空間，此外，外牆特別融入臺南老屋的窗花圖騰，獨具美學風格。館內結合書店、展覽與兒童閱讀區，是近年台南相當重要的文化場域；「國立公共資訊圖書館」則是中部規模最大的公共圖書館之一，建築以臺中獨有的河川與卵石為靈感，流線型的設計現代感十足。館內提供龐大的電子書、數位資料庫及影音資源，是週末假日放鬆、休閒的好去處；而「屏東縣立圖書館」以純白建築搭配大量木質閱讀空間設計，營造出溫暖舒適的閱讀氛圍，開館後迅速成為南台灣熱門的文化地標。
臺南市立圖書館新總館
地址：臺南市永康區康橋大道255號
電話：06-3035855
國立公共資訊圖書館
地址：臺中市南區五權南路100號
電話：04-22625100
屏東縣立圖書館
地址：屏東縣屏東市大連路69號
電話：08-7360330
設計感建築圖書館：桃園市立圖書館新總館、台中綠美圖
逛膩傳統圖書館，以建築設計聞名的閱讀空間，也讓人眼睛為之一亮。「桃園市立圖書館新總館」由台、日建築團隊聯手打造，整棟建築以「生命樹」為靈感，館內中央設有圓錐狀的通風採光井，將自然光引入各個樓層，名副其實是棟「會呼吸」的綠建築；去年12月份甫開幕的「台中綠美圖」，由日本SANAA建築事務所設計，結合市立圖書館與美術館功能，以流動曲線、大片玻璃打造開放空間，並將閱讀空間與藝術展覽相互融合，成為近期台中話題度極高的文化亮點。
桃園市立圖書館新總館
地址：桃園市桃園區南平路303號
電話：03-3166345
台中綠美圖
地址：臺中市西屯區中科路2201號
電話：04-24225101
最美圖書館不只這些！更多特色建築看這裡：
