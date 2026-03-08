絕美圖書館新開幕！全台7大閱讀空間，從森林系到設計建築，閱讀控必收藏。

從綠意環繞的校園圖書館，到設計感十足的城市閱讀空間，全台7座特色圖書館療癒又舒心，走進館內感受最獨特的閱讀體驗。

近年全台圖書館大革新，不少地標早已成為國際矚目的建築景點！從「全球8座獨特圖書館」之一的「台東大學圖書館」，到由普立茲克建築獎團隊操刀的「台中綠美圖」，這些建築獨具特色，成為旅人專程到訪的文化地標。不只適合閱讀，更是讓人放慢步調，靜心感受建築魅力的療癒系景點。

▲從森林系校園圖書館到設計感建築，全台7大特色圖書館各具魅力，其中2025年新開幕的「台中綠美圖」，是近期最受矚目的閱讀新地標。（部落客：papa、寶小銘)

▲近年各縣市圖書館紛紛以在地文化、城市地景為靈感打造建築特色，圖書館不再只是單純的閱讀場所，更成為結合文化、建築與生活的城市地標。（部落客：紫色微笑、寶小銘)

森林系校園圖書館：政大達賢圖書館、台東大學圖書館

想在綠意中靜靜閱讀，這兩座結合環境景觀、建築設計的圖書館，絕對能滿足需求。「政大達賢圖書館」位於政大後山，建築本體座落於湖畔，大片落地窗將閱讀空間、湖景、山林融為一體，而館內挑空的中庭與階梯狀的閱讀區，更是形成獨特的視覺效果，堪稱最為夢幻的校園圖書館；而「台東大學圖書館」的外觀看似一座小山丘，巧妙融入周圍的大片綠意、開闊藍天，擁有「最美大學圖書館」的美譽。

政大達賢圖書館

地址：臺北市文山區萬壽路36號

電話：02-82377017

更多介紹可見「大海愛上藍天」文章：台北最美麗的圖書館|達賢圖書館|韓版星空圖書館|湖濱悅讀小屋|入口漢堡政大旗艦店餐廳|政大達賢圖書館內的咖啡館





台東大學圖書館

地址：臺東縣台東市大學路二段369號

電話：089-518135

更多介紹可見「寶小銘」文章：台東大學圖書館~~台東新亮點．彷彿像是山丘的綠建築



▲校園裡竟藏著令人驚艷的閱讀空間！政大達賢圖書館依山而建，湖景與綠意環繞；台東大學圖書館則以山丘造型與大片草地景觀聞名，曾被評選為「全球8座最獨特圖書館」之一。（部落客：大海愛上藍天、寶小銘）

城市地標級圖書館：臺南市立圖書館新總館、國立公共資訊圖書館、屏東縣立圖書館

除森林系的療癒圖書館，以規模著稱的大型公共圖書館同樣不容小覷。「臺南市立圖書館新總館」建築採用由上而下逐層退縮的設計，創造出如大樹遮蔭的效果，化身具有光影層次的閱讀空間，此外，外牆特別融入臺南老屋的窗花圖騰，獨具美學風格。館內結合書店、展覽與兒童閱讀區，是近年台南相當重要的文化場域；「國立公共資訊圖書館」則是中部規模最大的公共圖書館之一，建築以臺中獨有的河川與卵石為靈感，流線型的設計現代感十足。館內提供龐大的電子書、數位資料庫及影音資源，是週末假日放鬆、休閒的好去處；而「屏東縣立圖書館」以純白建築搭配大量木質閱讀空間設計，營造出溫暖舒適的閱讀氛圍，開館後迅速成為南台灣熱門的文化地標。





臺南市立圖書館新總館

地址：臺南市永康區康橋大道255號

電話：06-3035855

更多介紹可見「筑筑の吃喝玩樂記」文章：DYC.COFFEE打咖啡-台南展覽推薦臺南市立圖書館新總館臺南產區咖啡特展~不只可以認識台南在地咖啡還能體驗數位烘焙咖啡豆





國立公共資訊圖書館

地址：臺中市南區五權南路100號

電話：04-22625100

更多介紹可見「寶小銘」文章：融合建築美學與文藝氣息的知識寶庫~~國立公共資訊圖書館





屏東縣立圖書館

地址：屏東縣屏東市大連路69號

電話：08-7360330

更多介紹可見「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」文章：【屏東】免費景點。屏東縣立圖書館。挑高大氣春若咖啡廳+森林系唯美圖書館



▲「台南市立圖書館新總館」採倒立階梯式的外觀，除了予人沈穩的視覺效果，其阻熱效果更能抵擋南部高照的艷陽。（部落客：筑筑の吃喝玩樂記）

▲「國立公共資訊圖書館」以流線造型建築、戶外藝術裝置聞名，是台中具代表性的文化地標；「屏東縣立圖書館」的大片落地窗採光明亮通透，並以木質閱讀空間打造舒適環境，在陽光與綠意中獨享閱讀時光。（部落客：寶小銘、旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣）

設計感建築圖書館：桃園市立圖書館新總館、台中綠美圖

逛膩傳統圖書館，以建築設計聞名的閱讀空間，也讓人眼睛為之一亮。「桃園市立圖書館新總館」由台、日建築團隊聯手打造，整棟建築以「生命樹」為靈感，館內中央設有圓錐狀的通風採光井，將自然光引入各個樓層，名副其實是棟「會呼吸」的綠建築；去年12月份甫開幕的「台中綠美圖」，由日本SANAA建築事務所設計，結合市立圖書館與美術館功能，以流動曲線、大片玻璃打造開放空間，並將閱讀空間與藝術展覽相互融合，成為近期台中話題度極高的文化亮點。





桃園市立圖書館新總館

地址：桃園市桃園區南平路303號

電話：03-3166345

更多介紹可見「紫色微笑」文章：桃園市立圖書館新總館 生命樹綠建築 蔦屋書店、台灣霹靂 、星巴克 隴底加！





台中綠美圖

地址：臺中市西屯區中科路2201號

電話：04-24225101

更多介紹可見「papa」文章：公園中的圖書館！森林中的美術館，台中綠美圖建築七大亮點與開放時間。

▲「桃園市立圖書館新總館」以「生命樹」為設計靈感，走進館內，明亮採光與極簡的奶茶色系空間完美揉合，讓人能沈澱心緒，暢遊書本世界。（部落客：紫色微笑）

▲「台中綠美圖」由普立茲克建築獎團隊 SANAA 操刀設計，以純白極簡建築、通透空間打造未來感，彷若走入藝術館般的圖書館。（部落客：papa）

最美圖書館不只這些！更多特色建築看這裡：

延伸閱讀：【台南市南區-圖書館】搶先看~~台南市鹽埕圖書館(12月19日正式開放)

延伸閱讀：[高雄景點]『高雄市立圖書館總館』館內館外滿滿光合作用！很多讀書位置還有視聽沙發區，千萬別錯過頂樓新灣花園！

延伸閱讀：松菸裡的不只是圖書館 Not Just Library _ 那不然來泡個書浴吧!!