> 美食 > 桃園大溪威斯汀港味食堂開張！集結香港3大星級酒店主廚必吃避風塘炒蟹、車仔麵再抽星宇航空機票。

桃園大溪威斯汀港味食堂開張！集結香港3大星級酒店主廚必吃避風塘炒蟹、車仔麵再抽星宇航空機票。

大溪威斯汀港味食堂桃園港式吃到飽推薦知味西餐廳評價
2026-03-08 07:00文字：編輯 李維唐 圖片提供:大溪笠復威斯汀
編輯 李維唐

編輯 李維唐

本次報導聚焦大溪威斯汀與香港萬麗海景、天際萬豪及東涌福朋喜來登三家酒店主廚跨海聯手，於知味西餐廳重現正宗香江滋味 。資深編輯李維唐指出，此盛事透過萬豪集團資源整合，將具「鑊氣」與歷史底蘊的避風塘炒蟹、碗仔翅等經典移植來台 ，不僅展現高度權威性，更結合星宇航空機票抽獎，為台灣餐飲市場打造具深度敘事力的飲食新標竿 。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店自2026年3月6日起至6月30日止，於知味西餐廳隆重推出「港都旬味．威斯汀港味食堂」主題盛宴 。本次活動特別跨海邀約香港萬麗海景酒店、香港天際萬豪酒店及香港東涌福朋喜來登酒店等3家萬豪集團旗下星級酒店廚藝團隊來台客座 。透過專業港廚的職人匠心，將香港街頭的大排檔、懷舊冰室、庶民小食與精緻點心完美復刻，讓饕客無需出國，即可在大溪品嚐最道地的港味靈魂 。

▲大溪笠復威斯汀「港都旬味．威斯汀港味食堂」盛大登場，集結3大星級酒店招牌菜色，於知味西餐廳呈現最正宗的港式風味吃到飽。圖／大溪笠復威斯汀提供；窩客島整理
▲大溪笠復威斯汀「港都旬味．威斯汀港味食堂」盛大登場，集結3大星級酒店招牌菜色，於知味西餐廳呈現最正宗的港式風味吃到飽。圖／大溪笠復威斯汀提供；窩客島整理

星級主廚強強聯手還原大排檔靈魂鑊氣

本次盛宴由3位重量級主廚坐鎮，分別為「香港萬麗海景酒店」Food Studio李志明主廚、「香港天際萬豪酒店」天翔吧楊浩賢主廚，以及「香港東涌福朋喜來登酒店」御廚李嘉誠主廚 。首波亮點由李志明主廚帶來經典大排檔菜色「避風塘炒蟹」，主廚選用鮮美活蟹，在極度高溫中與大量蒜酥、辣椒及豆豉快炒，將「鑊氣」掌握得淋漓盡致 。此外，「港式羊腩煲」更是冬季圍爐的經典，透過柱侯醬、南乳、腐乳的「三醬」黃金比例，將羊腩炆至質地軟嫩，呈現香港文化中和諧共存的味覺深度 。

▲香港3大星級酒店廚藝團隊受邀來台獻藝，左起「香港東涌福朋喜來登酒店」主廚李嘉誠、「香港萬麗海景酒店」主廚李志明、及「香港天際萬豪酒店」主廚楊浩賢。圖／大溪笠復威斯汀提供；窩客島整理
▲香港3大星級酒店廚藝團隊受邀來台獻藝，左起「香港東涌福朋喜來登酒店」主廚李嘉誠、「香港萬麗海景酒店」主廚李志明、及「香港天際萬豪酒店」主廚楊浩賢。圖／大溪笠復威斯汀提供；窩客島整理

舌尖上的懷舊日常從車仔麵到碗仔翅的平民傳奇

香港街頭小食承載著豐富的人文記憶，香港東涌福朋喜來登酒店李嘉誠主廚獻上最具代表性的「車仔麵」，從湯底到配料皆可高度客製化，體現港式靈活變通的處世哲學 。另一道必嚐佳餚為「碗仔翅」，這道誕生於物資匱乏年代的「平民燕窩」，以粉絲與雞絲取代真翅，並利用精熬高湯勾芡出濃郁質地，不僅是智慧的結晶，更是極具韌性的文化符號 。餐檯更同步供應風靡昔日校園的「街頭撈撈冷麵」，以蒜泥與香油拌出八、九零年代港人的課後青春回憶 。

▲最具庶民代表的車仔麵，由賓客依喜好自選麵條與豐富配料，還原最隨性溫暖的香港日常滋味。圖／大溪笠復威斯汀提供；窩客島整理
▲最具庶民代表的車仔麵，由賓客依喜好自選麵條與豐富配料，還原最隨性溫暖的香港日常滋味。圖／大溪笠復威斯汀提供；窩客島整理

冰火五重天與酥脆蛋塔交織的港式午後浪漫

甜點則是香港飲食文化中不可或缺的句點，香港天際萬豪酒店楊浩賢主廚帶來中西合璧的「港式蛋塔」，透過百次摺疊的層層酥皮，營造出咬下時卡滋作響的酥脆感與滑順蛋芯的極致對比 。深受大小朋友喜愛的「雞蛋仔」則重現了濃郁蛋香與外酥內軟的口感 。此外，更有經典的「西多士」與「菠蘿油」，現烤菠蘿包夾入冰鎮鹹牛油，在舌尖上演熱騰騰與冰涼鹹香的交鋒，完整拼湊出香港冰室最迷人的療癒時光 。

▲港式椰撻、雞蛋仔、菠蘿油與西多士等港式甜品，深受大小朋友喜愛。圖／大溪笠復威斯汀提供；窩客島整理
▲港式椰撻、雞蛋仔、菠蘿油與西多士等港式甜品，深受大小朋友喜愛。圖／大溪笠復威斯汀提供；窩客島整理

饗食抽星宇航空機票引領味蕾直達香港街頭

除了豐富的味蕾饗宴，「威斯汀港味食堂」更祭出驚喜抽獎活動回饋賓客 。自3月6日至6月30日活動期間，凡於館內指定餐廳單筆消費滿3000元，即可獲得抽獎券乙張，大獎包括星宇航空台北-香港經濟艙來回機票 。星宇航空每日提供2班往返航班，僅需100分鐘航程即可抵達，讓美食愛好者有機會直飛香港實地走訪 。獎項還包含威斯汀套房住宿券、自助餐券及天夢芳療體驗等，為這趟港式美食之旅增添更多期待感 。

港都旬味・威斯汀港味食堂 

活動時間：2026年3月6日至6月30日，於晚餐時段供應 

活動內容：

  • 由香港萬麗海景酒店、香港天際萬豪酒店及香港東涌福朋喜來登酒店三家星級酒店廚藝團隊客座獻藝 。
  • 呈現大排檔經典、港式燒味、庶民小食、港式甜品與茶餐廳飲品等五大特色料理 。
  • 提供避風塘炒蟹、港式羊腩煲、車仔麵、碗仔翅、港式蛋塔及砵仔糕等指標拿手菜 。
  • 餐檯加碼供應撈撈冷麵、豬腳薑、南乳炸雞髀、雞蛋仔及西多士等經典美味 。

優惠活動：

  • 單筆消費滿3000元即可獲得抽獎券乙張 。
  • 有機會抽中星宇航空台北-香港經濟艙來回機票 。
  • 獎項另包含套房住宿券、自助餐券及天夢芳療體驗等大獎 。

除了精緻的港味餐飲，桃園地區近期還有哪些必訪的美食打卡點？緊接著為您整理相關深度報導

推薦閱讀：桃園大溪排隊美食！老地方客家菜 內行必點蔥油餅、薑絲大腸，白飯免費CP值高

推薦閱讀：桃園最強Buffet進化！和逸飯店「逸市集」8大主題餐區全新菜單，假日加碼雪蟹腳吃到飽。

推薦閱讀：桃園景觀餐廳爆紅！龍潭美食推薦 The畔 湖景第一排超美，純白系建築超好拍。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
桃園景觀餐廳爆紅！龍潭美食推薦 The畔 湖景第一排超美，純白系建築超好拍。
桃園景觀餐廳爆紅！龍潭美食推薦 The畔 湖景第一排超美，純白系建築超好拍。
記者 蕭芷琳
花蓮美食「田村壽司」在地人狂推的平價老店! 菜單必點鮭魚手握，交通位置全攻略!
花蓮美食「田村壽司」在地人狂推的平價老店! 菜單必點鮭魚手握，交通位置全攻略!
靜怡＆大顆呆
台中大里新開幕！喜辰茶餐廳30年港點功力，必點爆漿珍奶西多士。
台中大里新開幕！喜辰茶餐廳30年港點功力，必點爆漿珍奶西多士。
貪食瑞秋a口袋名單
【米米瘋】Macau Travel 澳門旅遊2018米其林一星 必吃餐廳 麗軒 環境
【米米瘋】Macau Travel 澳門旅遊2018米其林一星 必吃餐廳 麗軒 環境
李筱維 米米瘋
2026台灣燈會攻略｜嘉義太保太子商圈 4 大必吃美食！手切滷肉飯、在地人私藏麵店｜袁彬的美食旅遊筆記
2026台灣燈會攻略｜嘉義太保太子商圈 4 大必吃美食！手切滷肉飯、在地人私藏麵店｜袁彬的美食旅遊筆記
袁彬的美食旅遊筆記
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊