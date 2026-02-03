桃園最強Buffet進化！和逸飯店「逸市集」8大主題餐區全新菜單，假日加碼雪蟹腳吃到飽。

和逸飯店桃園館逸市集 2 月 3 日全新改版，8 大主題餐區強勢進化。假日加碼雪蟹腳無限吃、紅白酒暢飲，更有季節限定草莓盛宴。

隨著全球旅遊與餐飲型態的快速演進，自助餐已從單純的品項堆疊，進化為結合風味敘事與空間節奏的感官體驗。座落於桃園青埔核心、接軌國際門戶的COZZI Blu 和逸飯店．桃園館，不僅坐擁高鐵桃園站與機場捷運A18站的雙鐵交通優勢，更憑藉與 Xpark、新光影城及華泰名品城的連通共構，成功構築出站即抵達、食宿遊購一站滿足的國際級休閒聚落。飯店旗下人氣自助餐廳「逸．市集」為回應市場期待，宣布於2月3日正式揭開全新餐檯篇章，以「風味入港．味蕾定錨」為概念，讓各國經典風味在此交會靠港，重新定義青埔地區的自助餐體驗。

桃園吃到飽推薦「肉食狂歡」，爐烤牛排與12款特製佐醬的味蕾衝擊

作為全場視覺與風味焦點，「肉食．狂歡」餐區集結了多樣澎湃肉品。由主廚精選的爐烤牛排，外皮焦香並鎖住飽滿肉汁，搭配慢火烘烤的香草羊腿、脆皮燒肉、德國圈腸以及美式 BBQ 豬肋排，呈現層次豐富的歐美肉食文化。特別的是，餐位提供包含阿根廷香辣醬、夏威夷黑鹽、第戎芥末醬在內的12款特色佐醬，讓饕客能依據喜好調配專屬風味，無論是追求重口味的辛香感，或是喜愛襯托原肉鮮甜的細膩礦鹽，都能在此獲得滿足。

逸市集海鮮碼頭假日加碼，雪蟹腳與毛蟹腳無限供應打造頂級饗宴

備受矚目的「集鮮．碼頭」餐區，讓賓客彷彿置身於熱鬧的濱海漁港。這裡提供多款冰鎮海鮮，包含鮮蝦、貝類以及主廚特色料理如佃煮槍烏賊與五香燻魚。為提升用餐規格，假日餐期更特別加碼供應鮮甜飽滿的雪蟹腳及毛蟹腳，全面採取無限量供應模式。職人主廚透過簡約的烹調方式，保留海鮮最純粹的鮮美甘甜，讓每一口都充滿海洋氣息，是海鮮愛好者不可錯過的定錨點。

義式地中海風味漫遊，牛肝菌千層麵與羅馬燉牛肚展現歐陸工藝

在「逸遊．味境」熱食餐區，由擅長西餐宴席的楊博翔主廚親自操刀，引領饕客深入義大利與地中海的風味核心。必吃推薦包含歷史悠久的牛肝菌千層麵，將木質香氣透過烘烤滲入層層麵皮；此外，羅馬經典的「第五區」飲食代表羅馬燉牛肚，以薄荷與帕瑪森起司平衡內臟風味，展現道地的羅馬烹飪工藝。更有利用大量番茄與橄欖烹煮的義大利水煮魚，讓食客在桃園青埔就能完成一趟優雅的歐陸味蕾旅行。

草莓盛宴繽紛登場，蜜境漫遊甜點區交織冬日浪漫儀式感

甜點區「蜜境．漫遊」在本季獻上季節限定特典，以繽紛吸睛的草莓盛宴為主題。主廚利用當季新鮮草莓創作出多款精緻甜點，從視覺到味覺都充滿粉紅泡泡。每一款甜點皆經過精心設計，不僅滿足視覺上的驚艷感，更透過草莓的酸甜與乳酪、鮮奶油的交織，營造出專屬冬日的甜美儀式感。搭配現場咖啡或熱茶，為這場盛大的跨國豐饒饗宴劃下完美的休閒句點。

桃園 Buffet 首選微醺夜，假日免費升級紅白酒暢飲體現餐酒搭藝術

為提升自助餐的精緻度，「逸．市集」引入了「餐酒佐搭 (Wine Pairing)」的飲食藝術。在假日餐期，餐廳特別提供免費升級進口紅白酒暢飲服務，讓賓客在享用爐烤牛排或精緻海鮮時，能透過酒款的果香與單寧，與食材風味達成完美平衡。在充滿海濱碼頭市集氛圍的空間內，微醺的餘韻與豐盛的餐點相互輝映，不僅適合家庭聚餐，更是朋友聚會與情侶約會的首選場域。

「風味入港．味蕾定錨」逸．市集餐檯全新進化

活動時間： 2026年2月3日起正式啟航

活動內容：

假日限定加碼： 假日餐期提供雪蟹腳、毛蟹腳無限量供應。

微醺升級禮遇： 假日餐期免費升級進口紅、白酒暢飲（未成年請勿飲酒）。

季節限定特典： 蜜境漫遊餐區推出冬季限定「草莓盛宴」主題系列甜點。

八大主題餐位： 包含肉食狂歡、集鮮碼頭、逸遊味境、原味匯集等八大世界級風味區。

COZZI Blu和逸飯店．桃園館「逸．市集」

店家地址： 桃園市中壢區春德路101號2樓

訂位專線： 03-273-7698

