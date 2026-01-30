5000棵櫻花搭纜車任你拍！ 7大絕美櫻花勝地，高山花海、夢幻夜櫻必收藏。

精選中部 7 大賞櫻勝地，無論是高山的壯闊、寺廟的禪意清幽，還是熱鬧的夜櫻祭典，立刻出發享受這場粉紅盛宴！

隨著氣溫逐漸回暖，櫻花季也悄聲開跑！中部地區作為賞櫻的一級戰區，從高山農場到寺廟秘境，選擇多到讓人眼花撩亂，無論是想拍出壯闊美景，還是偏愛古風禪意，都能在這份私藏名單中，找到屬於自己的命定景點！快帶上相機，出發尋找春日最浪漫的粉色美景吧。

▲從稀有的雪白櫻花到層次豐富的粉色漸層，蒐藏屬於自己的春日限定圖鑑！（部落客：靜怡＆大顆呆、省錢旅遊達人）

▲中部賞櫻季夢幻登場，從清境農場的異國風情到武陵農場的浪漫花色，一次搜藏7大必訪絕景！（部落客：靜怡＆大顆呆）

高山農場追粉紅花海：武陵農場、福壽山千櫻園、清境農場

對於攝影迷而言，想拍出滿坑滿谷的櫻花絕景，或是追求視覺震撼的構圖，往高海拔山區走準沒錯！擁有「櫻花博物館」美譽的武陵農場，「紅粉佳人」在道路兩側盛開綻放，將天空全部遮掩的絕美景色讓人永生難忘；海拔更高的「福壽山千櫻園」以視野遼闊著稱，能輕鬆拍下櫻花與遠方山色同框的壯麗畫面；而充滿異國情調的「清境農場」，漫步在櫻花步道下，看著綿羊穿梭花叢格外愜意。

武陵農場

地址：臺中市和平區武陵路3-1號

電話：04-25901259

更多介紹可見「饅頭弟」文章：賞櫻最佳時光！台中武陵農場櫻花祭：探索台灣最美的櫻花秘境與熱鬧盛況

福壽山千櫻園

地址：臺中市和平區福壽路29號

電話：04-25989202

更多介紹可見「靜怡＆大顆呆」文章：2021免費賞櫻秘境 ▶ 千櫻園生態景觀園區 ▶ 滿山坡粉紅櫻花海 最強賞櫻花勝地 福壽山千櫻園花況、交通!

清境農場

地址：南投縣仁愛鄉仁和路186-1號5號

電話：04-92802172

更多介紹可見「靜怡＆大顆呆」文章：清境農場櫻花季，漫步櫻花林與萌呆笑笑羊互動，櫻花海盛開!

▲武陵農場最經典的櫻花步道，盛開時抬頭幾乎看不到天空；清境農場擁有無敵山景，愜意氛圍宛若在異國渡假。（部落客：饅頭弟、靜怡＆大顆呆）

古樸寺廟的禪意秘境：協雲宮、蓮臺山妙音淨苑

若想避開人擠人的熱門景點，或是偏愛古樸氛圍與清幽環境，這兩處賞櫻勝地是絕佳首選！位於獅潭的「協雲宮」，沿著山坡層疊種植的櫻花林別具特色，遇上雲霧繚繞的時刻，仙氣美景讓人驚艷；「蓮臺山妙音淨苑」僅櫻花季期間每日開放，清修場所莊嚴靜謐，園區內松柏與櫻花錯落有致，濃濃禪意宛若一秒飛京都。

協雲宮

地址：苗栗縣獅潭鄉新豐村八角坑34號

電話：03-7931965

更多介紹可見「小詠」文章：苗栗。獅潭》協雲宮山櫻花開(2023.2.6花況)

蓮臺山妙音淨苑

地址： 苗栗縣獅潭鄉竹木村大興窩20之6號

電話：037-221132

更多介紹可見「Pudding's Life」文章：【苗栗旅遊】獅潭粉紅賞櫻秘境《蓮臺山妙音淨苑》2019櫻花開季節限定

▲苗栗協雲宮依山而建，粉紅花海與莊嚴的廟宇建築相互輝映，是中部難得一見的賞櫻秘境。（部落客：小詠）

▲隱身山林的「蓮臺山妙音淨苑」，櫻花與莊嚴淨苑交織出濃濃禪意。（部落客：Pudding's Life）

夜櫻祭典與夢幻隧道：九族文化村、青山坪咖啡農場

若覺得單純賞花過於單調，這兩處結合遊樂設施、在地產業的特色景點，絕對不能錯過！全台唯一主打夜櫻祭典的「九族文化村」，園區內多達5000多棵櫻花，不僅能搭乘纜車俯瞰粉色花海，夜晚燈光投射下的櫻花景色更具迷人魅力，白天在園區盡情玩耍，夜晚沈浸在櫻花夜色的浪漫氛圍，不論情侶約會、親子旅遊都合適；而隱身在古坑幽谷的「青山坪咖啡農場」，同樣以密集遍佈的櫻花著稱，賞花之餘還能品嚐在地香醇咖啡，是許多旅人私藏的必訪秘境。

九族文化村

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

電話：04-92895361

更多介紹可見「省錢旅遊達人」文章：九族文化村櫻花祭｜搭纜車看櫻花,浪漫夜櫻好迷人 - 達人Emily的播報台

青山坪咖啡農場

地址：雲林縣古坑鄉129號

電話：05-5831039

更多介紹可見「珍妮佛的花草呢喃」文章：【雲林縣古坑鄉】2024青山坪咖啡農場櫻花季｜紅白相間的櫻花步道｜台灣白櫻

▲絢麗的夜櫻祭，是九族文化村不可錯過的重頭戲；園區內櫻花品種豐富，從搭纜車看粉紅花海到近距離欣賞白色櫻花，各種賞花視角一次滿足。（部落客：省錢旅遊達人）

▲深藏在古坑幽谷的賞櫻秘境，不僅能拍到密集的櫻花絕景，還能順道品嚐道地的古坑咖啡，同時滿足視覺與味蕾！（部落客：珍妮佛的花草呢喃）

追櫻地圖再擴大！全台賞櫻景點一次搜集：

2025花見櫻花季｜2025淡水天元宮櫻花季，3/27即時現況?｜2025淡水北投子溪櫻花林生態步道，3/27即時現況?。

新竹縣尖石鄉司馬庫斯櫻花季｜最夢幻粉紅櫻花海！數以萬計櫻花齊綻放！最靠近天堂的部落

2020拉拉山櫻花季 ▶ 2020恩愛農場櫻花季 ▶ 桃園復興鄉最大賞櫻盛事 千島櫻、富士櫻滿開 恩愛農場2/23最新花況、免費賞櫻巴士、交通管制資訊!