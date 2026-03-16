港點吃到飽777元回歸！新葡苑加碼4人同行1人免費，只到4月底快訂位。

東區港點控快衝！新葡苑復興店港點吃到飽限時回歸，每人777元爽吃蒸籠推車點心，首3日更有4人同行1人免費。編輯 鄭雅之表示：要先搶訂位！

台北吃到飽控不要再錯過「新葡苑港點吃到飽」！老字號粵菜「新葡苑」近期不定時推出港點吃到飽，以超平價777元讓台北人每次都要手刀搶訂位，最新公布消息指出終於要在4/7於復興SOGO百貨新葡苑門市中，快閃回歸大家期待已久的港式點心下午茶吃到飽。不僅維持每人只要777元的佛心價格，更在活動開跑的首3日推出4人同行1人免費的超狂優惠，讓大家能在平日午後一次掃空多達28款的道地港點。

▲28款精緻港點搭配飲品無限量供應，超狂優惠挑戰台北港點吃到飽最高的CP值。(攝影：鄭雅之) ▲超萌豬仔流沙包是新葡苑必吃甜點，爆漿口感絕對是台北港點吃到飽的熱門首選。(攝影：鄭雅之)





復古蒸籠推車桌邊服務超有感

新葡苑這次最吸睛的亮點，就是把老香港茶樓那種充滿溫度的蒸籠推車帶回餐桌旁。店員會推著冒出白煙的推車穿梭在桌位間，讓大家不必起身就能挑選現點現蒸的熱騰騰點心。這種充滿儀式感的桌邊服務，不僅讓整場下午茶更有復古情懷，更讓熱騰騰的港味靈魂能在最完美的時刻入口，絕對是親友聚餐或姊妹淘聊天最棒的口袋名單。

▲新葡苑復興店重現傳統蒸籠推車，穿梭桌間提供熱騰騰的道地港式下午茶服務。(攝影：鄭雅之)





鹹甜滋味無限續點超滿足

菜單內容更是誠意十足，除了有經典必吃的叉燒包、紮實的燒賣與鳳爪，還有讓人欲罷不能的牛肚。甜點控絕對不能錯過的則是造型可愛的豬仔流沙包，搭配酥脆蛋塔與冰心綠豆糕，完全就是視覺與味覺的雙重饗宴。此外，現場還有香片、烏龍茶及咖啡果汁無限暢飲，讓大家在90分鐘的用餐時間內，用最平易近人的預算，在東區享受一場極致豐盛的港式旅行。

▲現點現蒸的經典燒賣口感紮實，是新葡苑港式點心中人氣必吃。(攝影：鄭雅之)

新葡苑復興店港點吃到飽 活動資訊

活動期間： 4/7（二）至 4/30（五）平日限定（例假日除外）

用餐時段： 14:30－16:00（用餐時間90分鐘）

限定優惠： 4/7 至 4/9 開幕首三日，享「四人同行，一人免費」

收費標準：

成人：每位 777 元

兒童（90cm－130cm）：每位 577 元

幼兒（90cm以下）：酌收 100 元清潔費

備註：以上價格均需另收 10% 服務費





新葡苑復興店 店家資訊

地點： 遠東SOGO百貨復興店 10樓（台北市大安區忠孝東路三段300號）

訂位方式： (02)8772-0177 或透過 LINE 官方帳號 @424opwmx 預約







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