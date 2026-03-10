新店吃到飽先衝！養心沙龍688元蔬食吃到飽，吃到飽升級券免費領。

新店蔬食控開吃！養心沙龍3月限時祭出688元上海菜吃到飽，超夯酸菜魚與熔岩蛋糕通通無限量供應。

新店蔬食吃到飽期間限定，衝誠品裕隆城！養心餐飲集團旗下的人氣品牌「養心沙龍」，於今年3月隆重推出超值的688元吃到飽快閃活動。只要你是品牌會員，就能在周一至周四的晚間時段，以每人688元的親民價格，無限量品嚐精緻的上海蔬食料理。無論是想要大啖鮮香濃郁的熱騰騰新菜，或是想把店內著名的手工精緻甜點通通點過一輪，這次的加碼優惠都能讓你徹底滿足，是近期在地聚餐最亮眼的指標。



▲酥脆到底的生煎包香氣四溢，絕對是養心沙龍蔬食吃到飽清單裡的人氣王。(攝影：鄭雅之)

▲現蒸的小籠包顆顆飽滿剔透，在養心沙龍蔬食吃到飽就是要趁熱入口才過癮。





台北蔬食吃到飽首選養心沙龍

大家印象中的蔬食可能比較清淡，但養心沙龍的料理絕對會顛覆你的想像。這次3月的上海蔬食吃到飽活動，讓原本單點式的質感餐點，變成隨你點、隨你吃的豪華饗宴。店內環境走的是精緻優雅的沙龍風格，非常適合情侶約會或姊妹淘下班後來放鬆。每道菜色都強調現點現做，讓你吃得到食材的鮮甜與廚師的用心，快趁優惠期間來體驗這場蔬食派對。



▲鹹甜適中的京醬若絲包進餅皮裡超對味，在養心沙龍蔬食吃到飽一定要多點幾份。





必吃酸菜魚與京醬若絲新滋味

來到這裡如果不知道怎麼點，跟著內行人的名單準沒錯。近期討論度最高的酸菜魚，濃郁酸爽的湯底配上滑嫩食材，讓人忍不住一碗接一碗。另外還有新登場的京醬若絲，鹹甜適中的醬香包裹著扎實口感，包裹在餅皮裡吃起來層次感十足。這些平常單點可能要考慮再三的高單價料理，現在只要入座就能享受無限次續點的快樂，記得空出肚子來挑戰這些美味。



▲香辣帶勁的酸菜魚和熱炒通通隨你點，養心沙龍蔬食吃到飽的菜色很有誠意。





甜點控尖叫的熔岩蛋糕與奶酪

除了熱騰騰的鹹食表現亮眼，養心沙龍的甜點更是隱藏版的大明星。許多常客都私心推薦必點熔岩蛋糕，切開後濃郁的內餡流出，視覺與味覺都是雙重享受。另外還有醇香的芝麻奶酪，入口即化的口感帶著濃濃芝麻香，絕對會讓你吃到上癮。在90分鐘的用餐時間內，建議大家留點胃給這些甜品，為這頓高CP值的晚餐劃下完美句點，晚來真的會搶不到位子。



▲會流沙的熔岩蛋糕是必點，來養心沙龍蔬食吃到飽記得留第二個胃給甜點。

▲超美的新店景觀窗座位，光是在這裡享受養心沙龍蔬食吃到飽超療癒。

養心沙龍 店家資訊

地址： 新北市新店區中興路三段 70 號 2 樓，新店裕隆城

電話： 02 8665 5188





養心沙龍 3月會員專屬優惠資訊

活動時間： 2026年3月，每周一至周四晚間時段。

活動內容： 憑會員「上海蔬食 688元吃到飽體驗券」即享用餐優惠。



收費標準：

成人：688元 / 人。

兒童（6至12歲）：344元 / 人（需出示健保卡）。

幼兒（6歲以下）：免費（需出示健保卡）。



注意事項：

1、需另加10%服務費。用餐時間限制90分鐘。

2、僅限內用，無提供打包外帶服務，請珍惜食物。

3、供應品項以點餐系統內標示之吃到飽品項為主。





