台北車站飯店新地標！PORTRAIT鉑萃酒店2026年開幕，首創西區獨立露臺隱奢房型

台北車站商圈將於2026年夏季迎來首座設計型隱奢地標「PORTRAIT鉑萃酒店」，由江國權與周明璟跨界打造 。資深編輯李維唐分析，該店以精品美學DNA與LEED黃金級綠建築規格，精準捕捉全球ESG旅宿趨勢 ，不僅填補西區高奢市場空缺，更透過獨家露臺房型將標準化服務提升至精品感官層次，轉化為吸引Bleisure客群的質感場域 。

隱身於城市核心的寧靜綠洲即將誕生。深耕精密工程設計的福清營造總經理江國權，與活躍於時尚高奢精品領域的品牌長周明璟跨界合作，正式揭開「PORTRAIT鉑萃酒店」的神祕面紗。這座位於台北市中正區城市核心地段的設計型酒店，不僅是台北車站商圈首間主打設計型隱奢風格的旅宿空間，更以金屬與石材碰撞出的現代美學，重新定義城市旅人的居住溫度。

▲PORTRAIT鉑萃酒店以現代隱奢風格打造台北車站商圈首間設計型酒店。圖／PORTRAIT鉑萃酒店提供；窩客島整理



歐風思維與精品DNA的跨界共融

PORTRAIT鉑萃酒店的靈魂源自於東西方文化的深度交匯。總經理江國權憑藉長期旅居英國的背景，將歐洲多元文化融匯的經營思維導入酒店。品牌長周明璟則將其在時尚精品圈累積的敏銳美感與細膩服務意識，精確植入酒店的DNA之中。兩人攜手合作，讓這座酒店不只是單純的住宿停留點，而是一個能讓心靈沉澱、靈感與能量循環煥發的高質感場域。

台北西區唯一獨立露臺房型

在寸土寸金的台北車站商圈中，PORTRAIT鉑萃酒店創造了極具競爭力的「兩大唯一」優勢。除了身為商圈首間設計型酒店外，更打造了北車商圈唯一擁有獨立專屬露臺的房型。全棟80間客房皆以現代隱奢風格呈現，低調卻不失細膩質感。旅客可以在專屬露臺中悠閒啜飲咖啡，感受繁忙城市中難能可貴的陽光、綠意與微風，完美滿足商務與度假兼具的Bleisure旅人對呼吸感的極致渴望。

綠建築科技與永續奢華新視界

除了感官上的極致享受，PORTRAIT鉑萃酒店更展現對ESG環境永續的承諾。建築設計與環境規劃已符合申請國際LEED、WELL黃金級認證及綠建築銀級認證。透過節能與智慧建築科技的導入，將永續理念轉化為可被感受的舒適度。這座結合美學與綠能的隱奢酒店，預計於2026年夏天正式亮相，屆時將以簡潔而富有層次的五感體驗，與全球旅人建立最深度的連結。

▲PORTRAIT鉑萃酒店擁有台北西區罕見的獨立露臺房型，讓旅人盡享繁華中的靜謐時光。圖／PORTRAIT鉑萃酒店提供；窩客島整理

PORTRAIT 鉑萃酒店品牌發布與預計開幕計畫

開幕： 預計於 2026 年夏天正式亮相

亮點： 打造全棟 80 間現代隱奢風格客房，並符合國際 LEED、WELL 黃金級認證及綠建築銀級認證

