行李箱被摔壞了先別難過！2026航空賠償理賠申請流程與3大航空規範全攻略。

當我們滿懷期待踏上旅途，行李箱無疑是最親密的夥伴，尤其是熱愛血拚的旅人，總是習慣將戰利品塞滿箱體。然而，在享受旅遊樂趣的同時，最令人崩潰的莫過於在轉盤領取行李時，發現心愛的箱子竟然受損或毀壞。這不僅帶來交通移動的不便，更會瞬間破壞出遊的興致。窩客島編輯特別為大家整理了行李箱損壞的處理指南，讓「快樂出門，平安回家」這句話不只適用於旅人，更要讓行李箱也能完好無缺地回到家。

拆解行李箱受損主因：從氣流碰撞到人為裝卸

行李箱在運送過程中面臨多重挑戰。首先是飛行期間若遭遇強烈氣流導致機身顛簸，托運行李可能在貨艙內相互碰撞。其次，許多旅客為了裝載更多物資導致箱體過重，增加結構負擔。此外，若行李箱長時間未使用，材質可能產生劣化或脆化，使其耐衝擊能力大打折扣。最後，機場工作人員在繁重的裝卸過程中，難免發生碰撞或摔落，這些都是導致托運行李損壞的常見原因。

出發前的行李生存法則：選購與防護的關鍵術語

想要降低損壞機率，從挑選行李箱就得下功夫。建議捨棄華而不實的造型箱，改選堅固性強的實用款式，並確認輪子順暢度與承重力。在防護方面，為行李箱套上保護套或包覆保護膜，能有效達到防爆與防刮效果。最重要的一點是，在櫃檯辦理托運前，務必對行李進行拍照或錄影存證，留下箱體完好無缺的影音紀錄，這將成為日後申訴時最重要的證據。

落地後的求償SOP：沒拿「這份證明」千萬別出關

領取行李時，第一時間檢查外觀是絕對不能省略的步驟。若發現損壞，切記在離開海關前完成以下流程：首先，立即拍照存證並與托運前的照片比對。接著，備妥登機證、護照及行李條存根，前往所屬航空公司櫃檯申報。經航空公司鑑定損壞程度後，務必索取「行李損壞」證明，這份文件是後續協商賠償的核心依據。需注意的是，多數航空公司對於輕微刮痕或自然磨損通常不予賠償，賠償標準會依受損程度而定。

台灣3大航空公司賠償規範：長榮、華航、星宇權益大對決

針對托運行李損壞，長榮、華航與星宇航空均有其處理規範。長榮航空強調若於提領時發現損傷，應立即向服務人員申報，航空公司會視程度安排修復或提供修理以外的處理方式，若損壞極度嚴重，有機會獲得相似款式的全新行李箱賠償。中華航空則在多數場站設有特約廠商，提供到府收送、修繕或提供替代箱的免費服務，若行程涉及多家航司，則向最後搭乘的航空公司申報。星宇航空同樣要求旅客於出關前提出申報，但針對材質老化、輕微擦傷或因TSA安檢導致的損壞則不負賠償責任。

行李損壞處理：長榮航空 (EVA Air)

長榮航空強調行李箱主要功能為保護內容物，對於運送過程中的「非人為控制因素」與「正常磨損」設有明確免責條款。

申報時限：

現場申報： 發現損壞應立即於行李提領區向人員反應。

離場申報： 若離開機場才發現，須於領取行李後 7天內（不含領取當日）提出。

賠償與處理方式：

維修服務： 根據破損程度、使用時間及折舊率，安排修復。

實物賠償： 若損壞嚴重無法修復，可能提供相似大小或款式的全新行李箱。

不受理（免責）範圍：

行李本身材質缺陷或使用久後的自然老化（如脆化）。

輕微凹陷、割傷、擦傷、磨損、污垢或污漬。

附屬品損傷：保護套、束帶、掛勾、扣帶、外掛鎖、姓名牌等。

過度塞滿、過重或包裝不妥導致的損壞。

TSA（美國運輸安全管理局）安檢導致的損壞。

行李損壞處理：中華航空 (China Airlines)

華航在處理機制上較具特色，於多數機場設有特約修繕廠商，提供便民的收送服務。

申報時限：

現場申報： 應於入境區海關前之行李服務櫃檯申報。

離場申報： 離開機場後需備妥證明文件聯絡行李服務部門，建議於 7天內 完成。

賠償與處理方式：

到府修繕： 設有特約廠商負責「到府收送」與「免費維修」。

替代方案： 若無法即時修復，可提供替代行李箱之免費服務。

賠償限額： 依照國際公約（如蒙特婁公約）之權責範圍予以有限責任賠償。

不受理（免責）範圍：

材質老化、本身缺陷、輕微骨架及外殼凹陷。

輪子正常磨損、突出附屬品（把手、拉鍊、鎖頭）損壞。

內裝貴重物品（如珠寶、攝影器材、金錢等）之損壞或遺失，華航明文不負賠償責任。

行李損壞處理：星宇航空 (STARLUX Airlines)

星宇航空規範較為嚴謹，強調行李箱主要功能在於保護內容物，對於微小損傷多列為不予受理範圍。

申報時限：

現場申報： 請至入境區星宇行李服務櫃檯，由地勤人員第一時間處理。

離場申報： 若因故無法當場申報，須於領取行李後 7天內 提交書面證明。

賠償與處理方式：

專業鑑定： 由地勤代理公司鑑定後提供修繕協助。

賠償準則： 依據華沙公約或蒙特婁公約制定之有限賠償規範辦理。

不受理（免責）範圍：

輕微損傷：凹陷（通常需大於拳頭大小才受理）、擦傷、污漬、輪胎皮磨損。

本身老化：因老化導致的輪子脫落或把手斷裂。

附屬物件：杯架、掛勾、行李帶、外掛鎖頭等損毀或遺失。

因未妥善包裝、過重或裝有易碎品而造成的損壞。

