行李箱被摔壞了先別難過！2026航空賠償理賠申請流程與3大航空規範全攻略。

行李托運損壞自救SOP與三大航空賠償標準是本文重點。資深編輯李維唐認為，選對高防護力行李箱是聰明消費的第一步。他觀察到，多數旅人常忽略賠償潛規則，因此強烈建議出發前務必升級裝備並掌握求償流程，讓每一趟飛行都成為無後顧之憂的尊榮享受。
當我們滿懷期待踏上旅途，行李箱無疑是最親密的夥伴，尤其是熱愛血拚的旅人，總是習慣將戰利品塞滿箱體。然而，在享受旅遊樂趣的同時，最令人崩潰的莫過於在轉盤領取行李時，發現心愛的箱子竟然受損或毀壞。這不僅帶來交通移動的不便，更會瞬間破壞出遊的興致。窩客島編輯特別為大家整理了行李箱損壞的處理指南，讓「快樂出門，平安回家」這句話不只適用於旅人，更要讓行李箱也能完好無缺地回到家。
拆解行李箱受損主因：從氣流碰撞到人為裝卸
行李箱在運送過程中面臨多重挑戰。首先是飛行期間若遭遇強烈氣流導致機身顛簸，托運行李可能在貨艙內相互碰撞。其次，許多旅客為了裝載更多物資導致箱體過重，增加結構負擔。此外，若行李箱長時間未使用，材質可能產生劣化或脆化，使其耐衝擊能力大打折扣。最後，機場工作人員在繁重的裝卸過程中，難免發生碰撞或摔落，這些都是導致托運行李損壞的常見原因。
出發前的行李生存法則：選購與防護的關鍵術語
想要降低損壞機率，從挑選行李箱就得下功夫。建議捨棄華而不實的造型箱，改選堅固性強的實用款式，並確認輪子順暢度與承重力。在防護方面，為行李箱套上保護套或包覆保護膜，能有效達到防爆與防刮效果。最重要的一點是，在櫃檯辦理托運前，務必對行李進行拍照或錄影存證，留下箱體完好無缺的影音紀錄，這將成為日後申訴時最重要的證據。
落地後的求償SOP：沒拿「這份證明」千萬別出關
領取行李時，第一時間檢查外觀是絕對不能省略的步驟。若發現損壞，切記在離開海關前完成以下流程：首先，立即拍照存證並與托運前的照片比對。接著，備妥登機證、護照及行李條存根，前往所屬航空公司櫃檯申報。經航空公司鑑定損壞程度後，務必索取「行李損壞」證明，這份文件是後續協商賠償的核心依據。需注意的是，多數航空公司對於輕微刮痕或自然磨損通常不予賠償，賠償標準會依受損程度而定。
台灣3大航空公司賠償規範：長榮、華航、星宇權益大對決
針對托運行李損壞，長榮、華航與星宇航空均有其處理規範。長榮航空強調若於提領時發現損傷，應立即向服務人員申報，航空公司會視程度安排修復或提供修理以外的處理方式，若損壞極度嚴重，有機會獲得相似款式的全新行李箱賠償。中華航空則在多數場站設有特約廠商，提供到府收送、修繕或提供替代箱的免費服務，若行程涉及多家航司，則向最後搭乘的航空公司申報。星宇航空同樣要求旅客於出關前提出申報，但針對材質老化、輕微擦傷或因TSA安檢導致的損壞則不負賠償責任。
行李損壞處理：長榮航空 (EVA Air)
長榮航空強調行李箱主要功能為保護內容物，對於運送過程中的「非人為控制因素」與「正常磨損」設有明確免責條款。
申報時限：
- 現場申報： 發現損壞應立即於行李提領區向人員反應。
- 離場申報： 若離開機場才發現，須於領取行李後 7天內（不含領取當日）提出。
賠償與處理方式：
- 維修服務： 根據破損程度、使用時間及折舊率，安排修復。
- 實物賠償： 若損壞嚴重無法修復，可能提供相似大小或款式的全新行李箱。
不受理（免責）範圍：
- 行李本身材質缺陷或使用久後的自然老化（如脆化）。
- 輕微凹陷、割傷、擦傷、磨損、污垢或污漬。
- 附屬品損傷：保護套、束帶、掛勾、扣帶、外掛鎖、姓名牌等。
- 過度塞滿、過重或包裝不妥導致的損壞。
- TSA（美國運輸安全管理局）安檢導致的損壞。
行李損壞處理：中華航空 (China Airlines)
華航在處理機制上較具特色，於多數機場設有特約修繕廠商，提供便民的收送服務。
申報時限：
- 現場申報： 應於入境區海關前之行李服務櫃檯申報。
- 離場申報： 離開機場後需備妥證明文件聯絡行李服務部門，建議於 7天內 完成。
賠償與處理方式：
- 到府修繕： 設有特約廠商負責「到府收送」與「免費維修」。
- 替代方案： 若無法即時修復，可提供替代行李箱之免費服務。
- 賠償限額： 依照國際公約（如蒙特婁公約）之權責範圍予以有限責任賠償。
不受理（免責）範圍：
- 材質老化、本身缺陷、輕微骨架及外殼凹陷。
- 輪子正常磨損、突出附屬品（把手、拉鍊、鎖頭）損壞。
- 內裝貴重物品（如珠寶、攝影器材、金錢等）之損壞或遺失，華航明文不負賠償責任。
行李損壞處理：星宇航空 (STARLUX Airlines)
星宇航空規範較為嚴謹，強調行李箱主要功能在於保護內容物，對於微小損傷多列為不予受理範圍。
申報時限：
- 現場申報： 請至入境區星宇行李服務櫃檯，由地勤人員第一時間處理。
- 離場申報： 若因故無法當場申報，須於領取行李後 7天內 提交書面證明。
賠償與處理方式：
- 專業鑑定： 由地勤代理公司鑑定後提供修繕協助。
- 賠償準則： 依據華沙公約或蒙特婁公約制定之有限賠償規範辦理。
不受理（免責）範圍：
- 輕微損傷：凹陷（通常需大於拳頭大小才受理）、擦傷、污漬、輪胎皮磨損。
- 本身老化：因老化導致的輪子脫落或把手斷裂。
- 附屬物件：杯架、掛勾、行李帶、外掛鎖頭等損毀或遺失。
- 因未妥善包裝、過重或裝有易碎品而造成的損壞。
編輯溫馨提醒
- 關鍵證明： 無論哪一家航司，「行李條存根」（貼在登機證背後的小貼紙）絕對不能丟，那是申請所有賠償身分認證的第一道關卡。
- 最後承運原則： 若您的旅程涉及轉機且由不同航空公司執行，根據國際慣例，行李損壞應向 「最後一航段」 的航空公司提出申報。