WBC中華隊克韓首勝！全台超商手搖買一送一優惠懶人包，麥當勞星巴克限時搶購。

WBC經典賽中華隊成功克韓奪勝，引爆全台應援熱潮。各大餐飲通路如星巴克、麥當勞紛紛祭出限時買1送1，將贏球喜悅轉化為全民小確幸。資深編輯李維唐指出，這類應援經濟精準結合愛國情感與高頻率回饋，成功將賽事流量導向店舖，透過低門檻折扣建立品牌熱血形象，是極具權威性的快閃行銷範式。

隨著世界棒球經典賽WBC傳來捷報，中華隊成功克韓贏得關鍵勝利，全台各地瞬間陷入熱血沸騰的喜悅中。為了慶祝這場振奮人心的勝仗，各大餐飲、超商及民生通路紛紛祭出史上最強大的限時優惠，不僅要讓國人在觀賽之餘填飽肚子，更要透過全方位的應援紅利，將贏球的喜悅轉化為實質的小確幸。這波「抗韓勝利轉單」涵蓋了民眾最愛的咖啡、炸雞與手搖飲，精選攻略一次看。



▲中華隊克韓成功！全台餐飲通路瘋祭優惠，全家7-11買2送2、富邦美術館限時免費





四大超商超市應援！阿里山咖啡與厚乳拿鐵熱銷

這場勝利讓全台超商門市成為慶功的首站。7-11特別鎖定咖啡族群，於3/10前針對CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵、HIS CAFE純黑與醇熟咖啡，以及可口可樂草莓口味推出買2送2活動。全家便利商店則延續應援熱潮，於3/11前祭出大杯阿里山美式買2送2與大杯阿里山拿鐵買2送1，讓上班族也能在咖啡香中回味贏球的感動。萊爾富與家樂福則搶攻點心與民生市場，萊爾富於3/9前針對鮮奶油布蕾、雙響泡及指定洋芋片提供買1送1。家樂福則於3/9前同步祭出16oz大杯濃郁美式買1送1，應援小確幸從早晨第一杯咖啡開始。



▲贏韓國就是爽！全台應援優惠地圖，手搖飲免費送萬杯、必勝客肯德基買1送1攻略。

咖啡與手搖飲狂歡！1萬杯飲品免費領取

手搖飲界也在此次應援活動中展現強大誠意。日出茶太於3/11宣布大手筆提供10,000杯飲品免費送，消費者可於11:00至臉書官方粉絲團領取電子飲品券。而UG則推出勝利組合，於3/9當天針對哈瓜奶茶祭出買1送1，更額外加碼贈送超萌UU限量吊飾，讓球迷在搶飲的同時也能蒐藏好禮。TEA TOP針對特定門市提供巨峰葡萄青及蕎麥粉粿系列買1送1。星巴克同樣不落人後，於3/9當日享有大杯以上同品項買1送1。85度C則將戰線延長至3/17，蜜桃烏龍買1送1成為解膩首選。路易莎則推出點購泡菜風味豬肉磚壓或米堡，即免費贈送美式、紅茶或綠茶，用「吃掉泡菜」寓意克韓成功。



▲棒球熱潮席捲全台！各大品牌祭出史詩級折扣與免費贈品，共同歡慶中華隊在經典賽場上的光榮勝利

速食炸雞大補帖！肯德基麥當勞披薩全面開吃

看棒球最速配的炸雞與披薩，絕對是這波慶祝潮的核心。麥當勞於3/9限時推出麥脆雞腿買1送1，吸引排隊人龍。肯德基則自3/10起推出創意品項應援，楓糖風味鬆餅咔啦雞腿堡與奇巧可可流心三重奏蛋撻均享買1送1。必勝客與達美樂兩大披薩龍頭亦不遑多讓，必勝客外帶大披薩買大送大再送嫩雞球。達美樂則於3/19前外帶大披薩買1送1加碼贈送大瓶可樂。金色三麥更推出內用消費即送350ml啤酒乙杯的豪氣方案，讓球迷能與好友一同舉杯歡慶。

▲麥當勞買一送一！3月9日喊出「一起Team Taiwan」免費吃麥脆鷄腿攻略

文藝氣息續航！富邦美術館全館免費參觀

除了味覺上的饗宴，藝文圈也加入這場勝利嘉年華。富邦美術館為了回饋球迷與國人的支持，特別宣布於3/15前開放全館免費參觀。在激烈的球賽對抗後，民眾能走進美術館感受安靜且具深度的藝術氛圍，平衡賽事的熱情衝擊。

▲富邦美術館資料畫面。(攝影：鄭亦庭)



WBC中華隊克韓首勝 優惠活動與店家資訊完整清單

便利超商與超市

全家WBC慶功活動

活動時間：即日起至2026/03/11

活動內容：大杯阿里山美式買2送2、大杯阿里山拿鐵買2送1。

7-11應援特惠

活動時間：即日起至2026/03/10

活動內容：CITY CAFE厚乳拿鐵（特大）、HIS CAFE咖啡純黑/醇熟、可口可樂草莓口味享買2送2。

萊爾富限時買1送1

活動時間：即日起至2026/03/09

活動內容：HI-L鮮奶油布蕾、雙響泡指定品項、指定卡迪那洋芋片系列享買1送1。

家樂福咖啡應援

活動時間：即日起至2026/03/09

活動內容：大杯濃郁美式咖啡（16oz）買1送1。

咖啡與手搖飲

星巴克分享日

活動時間：2026/03/09當天

活動內容：兩杯大杯（含）以上同品項買1送1。

85度C慶祝折扣

活動時間：即日起至2026/03/17

活動內容：蜜桃烏龍享買1送1。

路易莎勝利特餐

活動時間：即日起至2026/03/10

活動內容：點泡菜風味豬肉磚壓/米堡，送美式/紅茶/綠茶（M）。

日出茶太萬杯免費送

活動時間：2026/03/11當天

活動內容：提供10,000杯飲品免費送，11:00於官方臉書領券。

TEA TOP應援活動

活動時間：即日起至2026/03/11

活動內容：巨峰葡萄青買1送1（限台中北平、中工、東海店）；蕎麥粉粿系列買1送1（限台北西門町、萬隆店）。

UG哈瓜奶茶勝利組

活動時間：2026/03/09當天

活動內容：哈瓜奶茶買1送1，加碼送超萌UU限量吊飾。

速食與餐廳

麥當勞麥脆雞快閃

活動時間：2026/03/09當天

活動內容：麥脆雞腿買1送1。

肯德基新品應援

活動時間：2026/03/10起至售完為止

活動內容：楓糖風味鬆餅咔啦雞腿堡、奇巧可可流心三重奏蛋撻買1送1。

必勝客外帶大特惠

活動時間：即日起至2026/03/10

活動內容：外帶大送大加送嫩雞球；買鱈魚塊送小份薯金幣。

達美樂外帶應援

活動時間：即日起至2026/03/19

活動內容：外帶大披薩買1送1，再送大瓶可樂。

金色三麥內用禮

活動時間：即日起至2026/03/10

活動內容：內用消費送350ml啤酒乙杯。

藝文活動

富邦美術館全館回饋

活動時間：即日起至2026/03/15

活動內容：全館免費參觀。