2026行李箱推薦！Samsonite柔霧新色與CROWN前開箱優惠，賞櫻必備打包術省50%空間。

作為觀察箱包產業多年的資深編輯李維唐，我認為2026年的消費核心已不再只是購買工具，而是提升生活品質的「感官投資」。今年春季，Samsonite與CROWN同步轉向低飽和色系與高機能設計，精準對準賞櫻旅遊潮。Samsonite以柔霧美學展現視覺質感，CROWN則透過壓縮技術與百貨回饋強化實用性與價值感。若正計畫春日旅行，此刻入手不僅是裝備，更是一種旅人風格的展現。

隨著2026年春季氣溫回暖，全球色彩趨勢正式由張揚的亮色系轉向「有力量的柔軟」 。在旅行愛好者引頸期盼的賞櫻季與清明連假到來之際，指標性旅箱品牌Samsonite與CROWN同步發表年度新作 。Samsonite將明星系列MINTER注入如軟糖般粉嫩的大人系柔霧色，而CROWN則以DOPPIO系列雙動線設計結合全新壓縮袋技術，重新定義春日出遊的優雅新高度 。

▲2026春日美學！Samsonite、CROWN質感旅箱新色與壓縮打包術全攻略。圖：Samsonite、CROWN提供



軟糖美學席捲時裝界，Samsonite MINTER以大人系粉彩詮釋寧靜優雅

2026年的春日美學強調療癒與寧靜的氛圍 。Samsonite看準這股低飽和度的時尚風潮，將旗下極具高人氣的MINTER系列作為畫布，推出「櫻花粉」、「鼠尾草綠」與「薰衣草紫」三款全新柔霧箱款 。MINTER系列最標誌性的設計在於其垂直冷冽的箱面紋理，並巧妙地將鋁合金LOGO標誌條內嵌於箱身，呈現極具現代感的簡約氣質 。然而，當這份理性結構遇上低飽和的粉彩，霧面質地在春日暖陽下散發出的細緻微光，成功平衡了金屬的冷淡感，為春日旅行穿搭增添一份知性與舒適 。

▲浪漫美學復興！Samsonite MINTER全新大人系柔霧色

賞櫻季專屬造型指南，同色系疊穿打造行走間的時裝大片

正值3月賞櫻盛事，行李箱已不再只是裝載物品的工具，而是整體造型的延伸 。全新推出的「櫻花粉」箱款完美契合2026年大熱的同色疊穿趨勢 。當旅人身穿輕盈的絲緞長裙或透視感蕾絲，手拉霧面質感的MINTER箱，鋁合金飾條在陽光下閃爍微光，與漫天飛舞的櫻花交織成如時裝大片般的流動畫面 。對於追求「智性穿搭」的旅人，「鼠尾草綠」能輕易融入盛行的亞麻工裝或卡其色系，展現不費力的慵懶感；而「薰衣草紫」則為科技感的都會風格注入溫柔暖意，巧妙地緩解了都會旅行的緊湊節奏 。

▲軟糖美學席捲時裝界，Samsonite MINTER以大人系粉彩詮釋寧靜優雅



頂級工藝結合永續理念，AERO-TRAC II系統讓移動更輕盈

Samsonite對於品質的苛求在MINTER系列中展露無遺 。該系列搭載先進的AERO-TRAC II減震懸架輪系統，確保行李箱在崎嶇路面或忙碌的機場轉角都能維持平穩順暢，幾乎不產生震動與噪音 。安全設計上，配置了防盜拉鍊、磁吸式拉鍊頭與TSA008內嵌式海關鎖，給予旅人最體貼的隱私守護 。值得一提的是，MINTER不僅追求外在美學，更實踐永續時尚，內裡選用由再生材質製成的RECYCLEX環保面料，其中櫻花粉箱款更在內裡妝點細膩的櫻花圖紋，讓開箱打包也能成為一種享受 。

CROWN DOPPIO雙動線結構，前開設計讓城市漫遊更有效率

與Samsonite的極致美學呼應，輕奢品牌CROWN則在功能效率上精益求精 。明星系列DOPPIO以輕量化PC材質打造，兼顧亮度與硬度，大幅降低拖行負擔 。該系列最大的特色在於前開與中開式的雙動線結構，前開收納層方便旅人隨時取用筆電、平板或薄外套，特別適合在交通工具頻繁轉乘或商務差旅的需求 。箱體搭載日本Hinomoto靜音雙輪，讓長距離移動變得滑順省力且從容 。

▲CROWN AIRSTRIDE 入門款好入手，親民價格讓春季短途旅行輕鬆出發。

神奇壓縮袋術大公開，釋放50%空間打造旅行大容量

面對春季多變的氣候與溫差，如何在有限箱體空間內塞入厚薄不一的衣物是一大挑戰 。CROWN全新推出的手壓式壓縮袋，無需額外工具即可排出空氣，協助節省約20%至50%的收納空間，讓換季行李釋出更多容量 。此外，AIRSTRIDE系列也同步登場，以前方、中段、底部的三段式收納結構，讓行李依使用頻率清楚分區，即使是打包新手也能迅速整理就緒，輕鬆應對兩天一夜的小旅行 。

品牌歷史深耕百年，以高品質與創新引領箱包新潮流

Samsonite自1910年創立以來，便以製造最堅固耐用的旅行箱為志，其名稱源自聖經中強而有力的聖者Samson，象徵產品的堅固可靠 。而台灣本土品牌CROWN則擁有逾60年的製箱工藝，從小型工作坊起家，憑藉高品質與優異設計帶領MIT走向國際 。兩大品牌在2026年春季的精彩呈獻，不僅為消費者提供豐富的視覺饗宴，更透過多樣化的優惠與實用的收納方案，讓每一位旅人都能在春暖花開之際，換上理想新箱，開啟優雅的輕裝旅行 。

▲CROWN 春日輕裝上陣，DOPPIO 系列以輕量化設計與聰明收納，讓旅行更從容。



Samsonite 品牌活動資訊

活動內容：推出高人氣 MINTER 系列春日全新大人系柔霧色，包含「櫻花粉」、「鼠尾草綠」與「薰衣草紫」 。

商品定價：

20吋：NT$13,500 。

25吋：NT$15,500 。

28吋：NT$17,500 。

產品亮點：搭載 AERO-TRACT™ II 減震懸架輪系統、防盜拉鍊及可拆式分隔層 。







CROWN 春日輕裝出行優惠活動 。

活動時間：2026年2月25日至3月31日（依通路而異） 。

活動內容：

百貨專櫃優惠：

單筆正價消費滿 8,000 元現抵 800 元 。

滿 10,000 元送 CROWN 行李箱束帶或阻隔旅行腰包（二擇一） 。

BOXY 指定組合（29吋+21吋）特價 13,388 元；（26吋+21吋）特價 12,288 元 。

購買 BOXY 或悍馬系列 26/28 吋，贈 CROWN 壓縮袋三入組 。

MOMO/PCHOME 購物網：

DOPPIO 前開箱系列特價 6,438 元起 。

全品牌指定款買就送 CROWN 壓縮袋組合 。

家樂福通路：

線上獨家：購買 AIRSTRIDE 系列贈 HAPITAS 摺疊肩背包 。

實體店：AIRSTRIDE 20 吋特價 3,580 元、24 吋特價 4,580 元、28 吋特價 5,080 元 。



