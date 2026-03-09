> 美食 > 文青最愛大稻埕咖啡廳！菸花Op.118.2 老屋氛圍結合黑膠音樂，春季限定櫻花維也納必嘗。

文青最愛大稻埕咖啡廳！菸花Op.118.2 老屋氛圍結合黑膠音樂，春季限定櫻花維也納必嘗。

菸花Op.118.2台北咖啡廳台北美食大稻埕咖啡廳
2026-03-09 14:10文字：記者 楊婷雅 
「菸花Op.118.2」結合復古老屋氛圍、黑膠音樂與精緻咖啡，提供舒適自在的用餐與閱讀空間，期間限定櫻花維也納更是春季必嘗特調。

咖啡迷一致好評的「菸花Op.118.2」進駐迪化街的老屋，保留建築的歷史風貌，同時營造舒適而自在的用餐環境。此外，音樂也是「菸花Op.118.2」的重要元素，店內陳列多張黑膠唱片，讓咖啡廳成為品味咖啡與享受音樂的理想去處，因此也深受樂迷喜愛。

▲「菸花Op.118.2」是大稻埕深受咖啡迷與樂迷喜愛的特色咖啡廳。（攝影：楊婷雅）
▲音樂也是「菸花Op.118.2」的重要元素之一。（攝影：楊婷雅）
昏暗卻迷人、氛圍宛如酒吧的大稻埕咖啡廳「菸花Op.118.2」

為高人氣大稻埕復古老宅咖啡廳「菸花Op.118.2」，略帶昏暗卻迷人的氛圍宛如酒吧。二樓以桌上檯燈為主光源，搭配百葉窗灑落的柔和自然光，使老屋歷史感更為鮮明；三樓則規劃為專注閱讀與電腦使用的區域，這裡禁止聊天，特別適合尋求獨處或沉澱心情的咖啡迷。

▲「菸花Op.118.2」略帶昏暗卻迷人的氛圍宛如酒吧。（攝影：楊婷雅）
「菸花Op.118.2」春季限定特調「櫻花維也納」

「菸花Op.118.2」提供多款手沖咖啡與創意特調，包含阿芙加朵冰淇淋咖啡、無花果維也納咖啡、草莓維也納、玉蘭花咖啡等特調飲品。咖啡師以細膩手法呈現風味層次，吸引咖啡愛好者特地前來；櫻花維也納特調為春季限定特調，以粉紅色櫻花鮮奶油覆蓋在咖啡上，當鮮奶油逐漸融入咖啡時，柔和的粉色慢慢暈開，與咖啡深色形成對比，營造出春日暖意般的細膩層次感。

▲「櫻花維也納」為「菸花Op.118.2」春季限定特調。（攝影：楊婷雅）
「菸花Op.118.2」

整體而言，「菸花 Op118.2 」將復古老屋氛圍、音樂與精緻咖啡完美結合，無論是咖啡迷，還是想專注閱讀或沉澱心情的人都是絕佳去處。春季限定的櫻花維也納特調及各式創意飲品，更讓每一次造訪都有新鮮感。對想在大稻埕享受悠閒時光的咖啡迷來說，「菸花Op.118.2」絕對是數一數二的好選擇。

▲二樓以檯燈搭配百葉窗灑落的柔和自然光，使老屋歷史感更為鮮明。（攝影：楊婷雅）
▲三樓空間禁止聊天，特別適合想閱讀、尋求獨處或沉澱心情的咖啡迷。（攝影：楊婷雅）
「菸花Op.118.2」店家資訊

營業時間：10:30～20:00（週四公休）
地址：臺北市大同區迪化街一段14巷37號
電話： 02 2555 6700


大稻埕美食情報

