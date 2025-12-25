> 美食 > 台北老派約會餐廳首選！波麗路18盎司牛排 烤雞雙人套餐吃超飽，大稻埕約會去。

台北老派約會餐廳首選！波麗路18盎司牛排 烤雞雙人套餐吃超飽，大稻埕約會去。

tiger Walker 玩樂季
2025-12-25 11:00文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

波麗路西餐廳聖誕節雙人饗宴！主打老派約會餐廳氛圍，3600元即可共享18盎司美國帶骨紐約客牛排與爐烤春雞，並延續為明年第一季套餐。

來一場台北老派約會就到波麗路！今年聖誕節，想找一間有故事又有儀式感的餐廳，不少老台北人第一個想到的，就是大稻埕的波麗路西餐廳。這間創立於1934年的近百年西餐廳，推出聖誕節雙人饗宴，售價3600元，並確定延續為明年第一季限定套餐。從餐前包、氣泡酒到主餐與甜點，一次規劃完整節日菜單，在歷史建築裡享受一頓正式又不拘謹的晚餐。對情侶約會、紀念日或想過個不一樣聖誕夜的人來說，這不只是一套套餐，更是一秒回到近百年前的老派約會場景。

▲波麗路西餐廳用幾點台式牛排的加熱鐵板上桌。(攝影：鄭雅之)
▲波麗路西餐廳用幾點台式牛排的加熱鐵板上桌。(攝影：鄭雅之)
▲90年歷史的台灣第一間西餐廳「波麗路西餐廳」超復古。(攝影：鄭雅之)
▲90年歷史的台灣第一間西餐廳「波麗路西餐廳」超復古。(攝影：鄭雅之)

來場老派約會！全台第一間西餐廳波麗路

在老台北人的記憶中，波麗路不只是西餐廳，更是談戀愛與相親的重要舞台。1950年代起，這裡因環境優雅與古典音樂氛圍，成為見家長與媒人安排的首選地點。創辦人為了讓相親更安心，特別設計高背火車座椅，提升座位私密感，也因此留下不少人生故事。店內至今仍保留老式沙發、鐵盤與鐵杯等餐具細節，加上注音符號招牌，成為大稻埕最具代表性的文化風景。2006年被指定為台北市歷史建築後，這裡依舊是懷舊與浪漫並存的存在。

▲「波麗路西餐廳」注音符號招牌，成為大稻埕最具代表性的文化風景。(攝影：鄭雅之)
▲「波麗路西餐廳」注音符號招牌，成為大稻埕最具代表性的文化風景。(攝影：鄭雅之)

全新雙人套餐10道料理

這次推出的聖誕節雙人饗宴，從餐前就能感受到波麗路的用心。每套套餐包含餐前包與氣泡酒各兩份，其中餐前包正是許多老饕念念不忘的奶油餐包。這款麵包源自創辦人的生活巧思，當年為了省去抹奶油的麻煩，乾脆把奶油直接包進麵包裡，也意外成為台式西餐的經典搭配。接著依序端上薩拉米蔬菜沙拉與牛肝菌野菇濃湯，風味溫潤不厚重，替後續主餐鋪好節奏，也讓整頓聖誕晚餐吃得從容又舒服。

▲波麗路奶油餐包是早期台式牛排奶油餐包的先驅者。(攝影：鄭雅之)
▲波麗路奶油餐包是早期台式牛排奶油餐包的先驅者。(攝影：鄭雅之)

18盎司牛排、爐烤春雞份量十足

主餐部分則是能一次吃到18盎司美國帶骨紐約客牛排與爐烤舒肥春雞，份量與儀式感都相當到位。牛排保留經典西餐作法，並結合台式獨有的鐵板牛排文化，特別適合節日聚餐。套餐中還包含義式香煎明蝦佐起司醬，最後以咖啡或茶、季節水果與經典雞蛋布丁，讓整頓晚餐完整收尾。在老派裝潢與柔和燈光下慢慢吃完一套餐，讓這個聖誕夜，不只好吃，也特別值得記住。

▲波麗路聖誕節雙人套餐，主餐有超大份量的18盎司牛排。(攝影：鄭雅之)
▲波麗路聖誕節雙人套餐，主餐有超大份量的18盎司牛排。(攝影：鄭雅之)
▲波麗路雙人套餐「爐烤舒肥春雞」搭配爐烤時蔬飽足感十足。(攝影：鄭雅之)
▲波麗路雙人套餐「爐烤舒肥春雞」搭配爐烤時蔬飽足感十足。(攝影：鄭雅之)


波麗路西餐廳創始本店

餐廳地址： 台北市大同區民生西路314號
訂位專線： 02-2555-0521
線上訂位： lin.ee/1Vr6kkG

波麗路西餐廳創始本店 聖誕節雙人套餐

建議售價：NT$3,600
套餐內容：
餐前包 ×2
氣泡酒 ×2
薩拉米蔬菜沙拉 ×2
牛肝菌野菇濃湯 ×2
義式香煎明蝦・佐起司醬 ×2
主餐美國帶骨紐約客牛排（18盎司）、爐烤舒肥春雞
咖啡或茶 ×2
季節水果 ×2
甜點 ×2


聖誕限定新品、打卡點快看！

推薦閱讀：聖誕節9大速食優惠！聖誕節優惠買一送一，麥當勞買一送一 三商炸雞兩桶333元 摩斯79元套餐開吃。

推薦閱讀：2025台北聖誕甜點地圖！神旺普諾擬真石斑、國賓黑巧莓果乳酪，極致美味對決。

推薦閱讀：任天堂瑪利歐聖誕樹！Nintendo Switch 2冬季同樂會信義區登場，6款遊戲免費玩。


更多波麗路西餐廳照片

▲波麗路西餐廳聖誕雙人套餐共計10道。(攝影：鄭雅之)
▲波麗路西餐廳聖誕雙人套餐共計10道。(攝影：鄭雅之)
▲波麗路西餐廳創始本店保留早期特色餐具。(攝影：鄭雅之)
▲波麗路西餐廳創始本店保留早期特色餐具。(攝影：鄭雅之)
▲波麗路西餐廳雙人套餐前菜「義式香煎明蝦・佐起司醬」。(攝影：鄭雅之)
▲波麗路西餐廳雙人套餐前菜「義式香煎明蝦・佐起司醬」。(攝影：鄭雅之)
▲波麗路西餐廳經典甜點「雞蛋布丁」。(攝影：鄭雅之)
▲波麗路西餐廳經典甜點「雞蛋布丁」。(攝影：鄭雅之)
▲波麗路西餐廳聖誕雙人套餐用復古杯具裝氣泡酒。(攝影：鄭雅之)
▲波麗路西餐廳聖誕雙人套餐用復古杯具裝氣泡酒。(攝影：鄭雅之)






提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
大稻埕百年古蹟展覽！免費逛臺灣新文化運動紀念館展覽，扇形拘留所、水牢必看。
大稻埕百年古蹟展覽！免費逛臺灣新文化運動紀念館展覽，扇形拘留所、水牢必看。
編輯 鄭亦庭
點水樓林口店冠軍小籠包吃到飽！小籠包控必衝3980元四人合餐，原味、九層塔、XO醬小籠包無限續點。
點水樓林口店冠軍小籠包吃到飽！小籠包控必衝3980元四人合餐，原味、九層塔、XO醬小籠包無限續點。
編輯 李維唐
朵頤牛排回歸新莊宏匯！朵頤728元起自助吧吃到飽，Prime肋眼牛排升級開吃。
朵頤牛排回歸新莊宏匯！朵頤728元起自助吧吃到飽，Prime肋眼牛排升級開吃。
編輯 張人尹
新竹人吃到飽新菜單！煙波莫內推出60盎司巧克力和牛戰斧、22道草莓料理，搶攻新竹美食必吃清單。
新竹人吃到飽新菜單！煙波莫內推出60盎司巧克力和牛戰斧、22道草莓料理，搶攻新竹美食必吃清單。
編輯 李維唐
日本螃蟹吃到飽！Washoku SATO 狂嗑松葉蟹趁現在，烤肉火鍋吃到飽、限時1個月開跑。
日本螃蟹吃到飽！Washoku SATO 狂嗑松葉蟹趁現在，烤肉火鍋吃到飽、限時1個月開跑。
記者 蕭芷琳
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

波麗路西餐廳 (本館)

02-2555-0521
台北市大同區民生西路314號
4