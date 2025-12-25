台北老派約會餐廳首選！波麗路18盎司牛排 烤雞雙人套餐吃超飽，大稻埕約會去。

波麗路西餐廳聖誕節雙人饗宴！主打老派約會餐廳氛圍，3600元即可共享18盎司美國帶骨紐約客牛排與爐烤春雞，並延續為明年第一季套餐。

來一場台北老派約會就到波麗路！今年聖誕節，想找一間有故事又有儀式感的餐廳，不少老台北人第一個想到的，就是大稻埕的波麗路西餐廳。這間創立於1934年的近百年西餐廳，推出聖誕節雙人饗宴，售價3600元，並確定延續為明年第一季限定套餐。從餐前包、氣泡酒到主餐與甜點，一次規劃完整節日菜單，在歷史建築裡享受一頓正式又不拘謹的晚餐。對情侶約會、紀念日或想過個不一樣聖誕夜的人來說，這不只是一套套餐，更是一秒回到近百年前的老派約會場景。



▲波麗路西餐廳用幾點台式牛排的加熱鐵板上桌。(攝影：鄭雅之)

▲90年歷史的台灣第一間西餐廳「波麗路西餐廳」超復古。(攝影：鄭雅之)





來場老派約會！全台第一間西餐廳波麗路

在老台北人的記憶中，波麗路不只是西餐廳，更是談戀愛與相親的重要舞台。1950年代起，這裡因環境優雅與古典音樂氛圍，成為見家長與媒人安排的首選地點。創辦人為了讓相親更安心，特別設計高背火車座椅，提升座位私密感，也因此留下不少人生故事。店內至今仍保留老式沙發、鐵盤與鐵杯等餐具細節，加上注音符號招牌，成為大稻埕最具代表性的文化風景。2006年被指定為台北市歷史建築後，這裡依舊是懷舊與浪漫並存的存在。



▲「波麗路西餐廳」注音符號招牌，成為大稻埕最具代表性的文化風景。(攝影：鄭雅之)





全新雙人套餐10道料理

這次推出的聖誕節雙人饗宴，從餐前就能感受到波麗路的用心。每套套餐包含餐前包與氣泡酒各兩份，其中餐前包正是許多老饕念念不忘的奶油餐包。這款麵包源自創辦人的生活巧思，當年為了省去抹奶油的麻煩，乾脆把奶油直接包進麵包裡，也意外成為台式西餐的經典搭配。接著依序端上薩拉米蔬菜沙拉與牛肝菌野菇濃湯，風味溫潤不厚重，替後續主餐鋪好節奏，也讓整頓聖誕晚餐吃得從容又舒服。



▲波麗路奶油餐包是早期台式牛排奶油餐包的先驅者。(攝影：鄭雅之)





18盎司牛排、爐烤春雞份量十足

主餐部分則是能一次吃到18盎司美國帶骨紐約客牛排與爐烤舒肥春雞，份量與儀式感都相當到位。牛排保留經典西餐作法，並結合台式獨有的鐵板牛排文化，特別適合節日聚餐。套餐中還包含義式香煎明蝦佐起司醬，最後以咖啡或茶、季節水果與經典雞蛋布丁，讓整頓晚餐完整收尾。在老派裝潢與柔和燈光下慢慢吃完一套餐，讓這個聖誕夜，不只好吃，也特別值得記住。



▲波麗路聖誕節雙人套餐，主餐有超大份量的18盎司牛排。(攝影：鄭雅之)

▲波麗路雙人套餐「爐烤舒肥春雞」搭配爐烤時蔬飽足感十足。(攝影：鄭雅之)





波麗路西餐廳創始本店

餐廳地址： 台北市大同區民生西路314號

訂位專線： 02-2555-0521

線上訂位： lin.ee/1Vr6kkG





波麗路西餐廳創始本店 聖誕節雙人套餐

建議售價：NT$3,600

套餐內容：

餐前包 ×2

氣泡酒 ×2

薩拉米蔬菜沙拉 ×2

牛肝菌野菇濃湯 ×2

義式香煎明蝦・佐起司醬 ×2

主餐美國帶骨紐約客牛排（18盎司）、爐烤舒肥春雞

咖啡或茶 ×2

季節水果 ×2

甜點 ×2







