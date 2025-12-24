聖誕節9大速食優惠！聖誕節優惠買一送一，麥當勞買一送一 三商炸雞兩桶333元 摩斯79元套餐開吃。

聖誕節聚餐優惠話題，9大聖誕節速食優惠整理，聚餐必吃麥當勞買一送一、三商炸雞買一桶送一斤，獨享速食摩斯套餐79元開吃，從聖誕節吃到跨年。

▲聖誕節9大速食優惠！聖誕節優惠買一送一，麥當勞買一送一 三商炸雞兩桶333元 摩斯79元套餐必吃。

麥當勞聖誕節優惠：買一送一

聖誕節聚餐吃買一送一！聖誕節就是年末最大聚餐節日，不論是跟同事同學開同樂會，或是跟親朋好友宅在家聚餐聖誕趴，約吃披薩配炸雞就是絕配。這次窩客島整理9間聖誕節速食優惠、速食新品話題，帶你吃炸雞披薩買一送一、薯條買一送一，就算揪不到人也有獨享套餐79元起，速食控先收藏。

這次麥當勞APP周年慶，每週三在APP更新限定優惠，不用抽獎就能使用超狂優惠，即日起至12/30可享「飲料買一送一、焦糖冰奶茶買一送一、金選那堤買一送一」，還有免費送主餐超狂優惠，點超值全餐送「4塊麥克鷄塊、麥香魚、麥香鷄、吉事漢堡、勁辣香鷄翅」，還有滿額送中薯、玉米湯等優惠，優惠通通吃起來。



▲麥當勞年末推出多項買一送一優惠，從早餐到點心時段，粉絲用APP就能輕鬆領取指定品項折扣。（攝影：張人尹）





漢堡王聖誕節優惠：買一送一

漢堡王同步祭出的法式芥末豬排堡買一送一，也是本次優惠的一大亮點。厚切豬排炸到金黃酥香，搭上酸甜醬汁後層次更明顯，深受豬排迷喜愛。這款期間限定堡款從2025/12/1起開賣，活動一路維持到售完為止，無論是單點還是套餐通通能享優惠。對於習慣揪朋友一起吃的族群來說，用買一送一把澱粉與肉量補滿最過癮。



全文介紹：漢堡王買一送一！勁濃起士加碼回歸，薯球 雞塊沾起士醬超過癮。



▲漢堡王新品「法式芥末豬排堡」買一送一。

肯德基聖誕節優惠：聖誕桶優惠

肯德基2025年聖誕節限定推出「首爾巨大桶」，一桶三層設計，速食控一次吃到新口味「雪花乳酪脆雞」、聯名限定甜點「奇巧可可流心三重奏蛋撻」以及人氣回歸點心「草莓奶油比司吉」等多款必吃美食，最適合聚餐一桶搞定。肯德基首爾巨大桶原價1,099元，這次在12/23起推出優惠價$888元，聖誕節約吃買起來。



▲肯德基推出聖誕限定「首爾巨大桶」，三層桶吃得到雪花乳酪脆雞、流心蛋撻與草莓奶油比司吉，12/23起優惠價888元（攝影：張人尹）

達美樂聖誕節優惠：三本柱優惠推薦

速食控三個願望一次滿足！因應聖誕月的聚餐需求，達美樂這次推出期間限定3大新品，集結在「一擲 HIGH 狂歡盒」組合中，海陸披薩、甜點披薩、還有起司點心拼盤，打造最狂「三本柱」，讓粉絲們一次都能吃到，並且加碼推出新品半價優惠。讓速食控一盒就能搞定主餐、附餐跟點心，讓人就算月底聚餐也不會錢包哭哭。



全文介紹：抹茶披薩半價！達美樂三本柱披薩新品，海陸披薩 抹茶紅豆 起司炸物拼盤一次吃。



▲達美樂新品嘗鮮享半價優惠，聖誕跨年一路嗨。（攝影：張人尹）

三商炸雞聖誕節優惠：買1桶送1斤

三商炸雞這次聖誕節推出「買1桶送1斤」炸雞優惠，在12月12日至明年1月5日期間，買 5 隻酷樂雞腿桶，即贈送 1 斤滋汁腿排桶，原價 620 元，特惠價 333 元就能吃到。其中，酷樂雞腿肉量誠意增重 30%，一次滿足肉肉控。此外，還有有三款口味的灑粉酥炸棒腿 6 隻原價 169 元，特惠價 99 元。炸物點心也有優惠，玉米筍原價 89 元，特惠價 39 元。煉乳銀絲卷原價 89 元，特惠價 49 元。



▲三商炸雞聖誕檔期祭出買1桶送1斤，5隻酷樂雞腿桶加送滋汁腿排桶，特惠333元起。





拿坡里聖誕節優惠：披薩買大送大



▲拿坡里聖誕檔期主打3款新品披薩買大送大，490元吃兩大披薩，烏魚子、牛丼與五重起司口味一次滿足。 拿坡里自即日起至2026年1月7日主打3款新品披薩「買大送大」優惠，490元吃兩塊披薩很可以。優惠品項包含「金賞烏魚子披薩」結合海味與起司，還有「招牌牛丼披薩」以特調牛丼醬汁搭配牛肉片展現經典日式風味，以及「五重起司派對披薩」使用五款起司堆疊出香濃牽絲口感。此外，拿坡里也配合《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》電影上映，點購指定套餐加碼贈送限量木漿海綿一個，數量有限送完為止。



摩斯漢堡聖誕節優惠：買一送一、79元套餐



▲摩斯漢堡聖誕至跨年推出線上優惠券，飲品買一送一、79元早餐套餐與百元內漢堡餐陸續登場。

Popeyes聖誕節優惠：Jack Daniel’s聯名新品 摩斯漢堡在2025年12月15日到2026年1月19日期間，推出「MOS超值省」線上優惠券，到門市出示就可以享優惠，其中包含「飲品買一送一」，還有79元早餐漢堡飲料套餐、189元超值獨享餐，摩斯鱈魚堡搭配月亮薯條、圈圈蝦餅、及大杯冰紅茶，一次吃到。在1/4前摩斯漢堡再加碼，「超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」享優惠價89元，購買「黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶」享優惠價79元，百元套餐吃起來超省。



▲Popeyes聖誕聯名Jack Daniel’s推出限定氣泡特調，搭配多款派對炸雞套餐，都是腿炸雞聚餐超有感。

看準耶誕、跨年聚餐話題，Popeyes這次聯手Jack Daniel’s傑克丹尼，推出限定飲品 「JD into Popeyes Spark」威士忌氣泡特調。此外Popeyes推出3款派對套餐，包含「都是腿炸雞2入餐」$408元、「鬆脆小鮮肉9入雞塊餐」$418元，以及聚餐必吃「都是腿炸雞6入分享餐」$1088元，套餐都搭配限定飲品 「JD into Popeyes Spark」，讓速食控嗨翻。



繼光香香雞聖誕節優惠：聖誕派對桶餐