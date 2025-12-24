聖誕節9大速食優惠！聖誕節優惠買一送一，麥當勞買一送一 三商炸雞兩桶333元 摩斯79元套餐開吃。

聖誕節聚餐優惠話題，9大聖誕節速食優惠整理，聚餐必吃麥當勞買一送一、三商炸雞買一桶送一斤，獨享速食摩斯套餐79元開吃，從聖誕節吃到跨年。聖誕節聚餐吃買一送一！聖誕節就是年末最大聚餐節日，不論是跟同事同學開同樂會，或是跟親朋好友宅在家聚餐聖誕趴，約吃披薩配炸雞就是絕配。這次窩客島整理9間聖誕節速食優惠、速食新品話題，帶你吃炸雞披薩買一送一、薯條買一送一，就算揪不到人也有獨享套餐79元起，速食控先收藏。
麥當勞聖誕節優惠：買一送一
這次麥當勞APP周年慶，每週三在APP更新限定優惠，不用抽獎就能使用超狂優惠，即日起至12/30可享「飲料買一送一、焦糖冰奶茶買一送一、金選那堤買一送一」，還有免費送主餐超狂優惠，點超值全餐送「4塊麥克鷄塊、麥香魚、麥香鷄、吉事漢堡、勁辣香鷄翅」，還有滿額送中薯、玉米湯等優惠，優惠通通吃起來。
漢堡王聖誕節優惠：買一送一
漢堡王同步祭出的法式芥末豬排堡買一送一，也是本次優惠的一大亮點。厚切豬排炸到金黃酥香，搭上酸甜醬汁後層次更明顯，深受豬排迷喜愛。這款期間限定堡款從2025/12/1起開賣，活動一路維持到售完為止，無論是單點還是套餐通通能享優惠。對於習慣揪朋友一起吃的族群來說，用買一送一把澱粉與肉量補滿最過癮。
全文介紹：漢堡王買一送一！勁濃起士加碼回歸，薯球 雞塊沾起士醬超過癮。
肯德基聖誕節優惠：聖誕桶優惠
肯德基2025年聖誕節限定推出「首爾巨大桶」，一桶三層設計，速食控一次吃到新口味「雪花乳酪脆雞」、聯名限定甜點「奇巧可可流心三重奏蛋撻」以及人氣回歸點心「草莓奶油比司吉」等多款必吃美食，最適合聚餐一桶搞定。肯德基首爾巨大桶原價1,099元，這次在12/23起推出優惠價$888元，聖誕節約吃買起來。
達美樂聖誕節優惠：三本柱優惠推薦
速食控三個願望一次滿足！因應聖誕月的聚餐需求，達美樂這次推出期間限定3大新品，集結在「一擲 HIGH 狂歡盒」組合中，海陸披薩、甜點披薩、還有起司點心拼盤，打造最狂「三本柱」，讓粉絲們一次都能吃到，並且加碼推出新品半價優惠。讓速食控一盒就能搞定主餐、附餐跟點心，讓人就算月底聚餐也不會錢包哭哭。
全文介紹：抹茶披薩半價！達美樂三本柱披薩新品，海陸披薩 抹茶紅豆 起司炸物拼盤一次吃。
三商炸雞聖誕節優惠：買1桶送1斤
三商炸雞這次聖誕節推出「買1桶送1斤」炸雞優惠，在12月12日至明年1月5日期間，買 5 隻酷樂雞腿桶，即贈送 1 斤滋汁腿排桶，原價 620 元，特惠價 333 元就能吃到。其中，酷樂雞腿肉量誠意增重 30%，一次滿足肉肉控。此外，還有有三款口味的灑粉酥炸棒腿 6 隻原價 169 元，特惠價 99 元。炸物點心也有優惠，玉米筍原價 89 元，特惠價 39 元。煉乳銀絲卷原價 89 元，特惠價 49 元。