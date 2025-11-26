抹茶披薩半價！達美樂三本柱披薩新品，海陸披薩 抹茶紅豆 起司炸物拼盤一次吃。

達美樂聖誕推「三本柱」新品12/1上市，一次吃頂鮭豪牛雙饗披薩、相思抹茶火山披薩、起司火山口拼盤，主餐炸物甜點通通搞定。

，讓粉絲們一次都能吃到，並且加碼推出新品半價優惠。讓速食控一盒就能搞定主餐、附餐跟點心，讓人就算月底聚餐也不會錢包哭哭。



▲達美樂三本柱出道，相思抹茶火山披薩超滿足。（攝影：張人尹）



▲達美樂新品嘗鮮享半價優惠，聖誕跨年一路嗨。（攝影：張人尹）

速食控三個願望一次滿足！因應聖誕月的聚餐需求，達美樂這次推出期間限定3大新品，集結在「一擲 HIGH 狂歡盒」組合中，海陸披薩、甜點披薩、還有起司點心拼盤，打造最狂「三本柱」





達美樂三本柱 奢華頂鮭豪牛與抹茶火山

達美樂新品「一擲 HIGH 狂歡盒」，以抽屜盒設計，讓粉絲們一次吃到3款新品，其中包含主食新品「頂鮭豪牛雙饗披薩」鋪滿炙烤頂級鮭魚肚與炭燒牛肉，打造奢華海陸美味層層堆疊。同時還有甜點「相思抹茶火山披薩」為火山系列新口味，披薩上點綴著綿密紅豆以及Q彈麻糬，搭配濃郁甘醇的抹茶火山，打造宇治金時的披薩版本。



▲達美樂頂鮭豪牛披薩鋪滿炙烤鮭魚肚與炭燒牛肉，豪奢滿足。（攝影：張人尹）

達美樂火山口拼盤 涮嘴陣容全員到齊

回應廣大火山粉絲敲碗，達美樂推出點心新品「起司火山口拼盤」讓整個火山口都可以拿起來吃掉。其中矣香濃的起司火山口搭配香烤雞條、鱈魚星星、香烤薯球與蝴蝶酥等人氣副食，涮嘴陣容全員到齊，通通都能拿來沾取起司火山品嚐，一整盒「三本柱」集結主餐、甜點、炸物拼盤，讓粉絲們聚餐一組就搞定。



▲起司火山口拼盤搭配四款副食，沾取濃郁起司超涮嘴。（攝影：張人尹）

達美樂狂歡盒 披薩盒變身互動骰子

不只口味上充滿話題，這次達美樂「一擲 High 狂歡盒」在披薩盒上也有設計巧思，外盒結合互動遊戲變身成兩顆骰子，催化派對歡樂氣氛。兩種骰子共可變化36種組合，從上傳鬼臉照、真心話大冒險到跟隨流行歌曲跳舞等超豐富玩法。這次新品「一擲 High 狂歡盒」12/1起全台達美樂門市開放訂購，優惠價1,399元，並且其中披薩單點也可享半價優惠，最低399元開吃。



▲達美樂將創意延伸到披薩盒上，讓年末聚會越吃越HIGH。（攝影：張人尹）



▲「相思抹茶火山披薩」為火山系列新品，披薩上點綴著綿密紅豆以及Q彈麻糬。（攝影：張人尹）









達美樂新品販售資訊

開賣日期：2025/12/01起

推薦組合：



達美樂新品 一擲 HIGH 狂歡盒

售價：歡聚優惠價1,399元（外帶／外送皆可）

頂鮭豪牛雙饗披薩

售價：新品嚐鮮半價459元（僅限外帶）





相思抹茶火山披薩

售價：新品嚐鮮半價399元（僅限外帶）





起司火山口拼盤

售價：優惠價499元（外帶／外送皆可）



年末聚餐優惠必吃新話題

推薦閱讀：聖誕節 跨年吃到飽訂位準備！饗饗升級推出義大利料理系列，起司義大利麵必吃。

推薦閱讀：麻油雞羊肉爐吃到飽！千葉火鍋冬季升級麻油雞 羊肉爐，限店供應麝香葡萄吃起來。

推薦閱讀：整顆章魚燒披薩！必勝客丸勝日式章魚燒比薩升級回歸，50間門市限定開賣。