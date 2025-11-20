聖誕節 跨年吃到飽訂位準備！饗饗升級推出義大利料理系列，起司義大利麵必吃。

▲饗饗攜手義大利名廚，推出「世界的饗饗 味旅‧義大利」限定餐點。（攝影：張人尹）



▲饗饗米蘭名廚合作打造義大利南北風味料理，聖誕節跨年先訂位。（攝影：張人尹）





饗饗 經典帕瑪森義麵 義大利限定必吃

吃到飽控搶先訂位！饗饗 INPARADISE這次為了讓人品嚐到更豐富、更多變得世界頂級美食，推出全新企劃「世界的饗饗」讓粉絲們體驗期間限定的異國料理。第一波在11/19起推出「味旅‧義大利」主題，邀請榮獲紅蝦評鑑的米蘭名廚 Enrico Negrini打造4大限定餐點。吃到飽控準備先搶聖誕節、跨年，約衝饗饗打造浪漫約會。

這次饗饗「味旅‧義大利」限定主題新菜，邀請到米蘭名廚 Enrico Negrini推出4款限定餐點，其中最吸睛必吃的就是「帕瑪森起司義大利麵」，選用熟成 18個月的帕瑪森乾酪，以精餾伏特加高溫燒融，並起在其中拌入杜蘭小麥製成的義大利麵條，搭配起司粉、培根。現場料理過程也讓粉絲們視覺、味覺都超享受。



▲饗饗大快地餐區，帕瑪森義麵與溫潤獵人燉雞重現北義風味。（攝影：張人尹）

饗饗 北義獵人燉雞 扇貝佐澄清番茄湯

同時， 其中以北義皮埃蒙特山林氣息為主題，打造在地特色的「獵人燉雞」，以香煎雞腿結合牛肝菌慢火燉煮高湯，溫暖厚實。南義西西里島的陽光氣息被濃縮進「茴香甜橙海鮮沙拉」，呈現酸甜鹹多噌次風味。而前菜「北海道扇貝佐澄清番茄湯」以澄清番茄湯更是經過24小時精煉，襯托北海道扇貝的鮮嫩柔軟，限定平假日午、晚餐供應。



▲饗饗豐大海有北海道扇貝，佐24小時精煉的澄清番茄湯。（攝影：張人尹）





饗饗甜點 提拉米蘇享受浪漫收尾

最後的甜點時刻，由發源於威尼托的經典甜點「提拉米蘇」為一餐下浪漫句點。現場由秀廚依客人需求添加酒精濃度40%的義式白蘭地 Grappa，讓香氣、酒韻與甜度交融，打造大人系義大利甜點。此外，饗饗在「長飲川」餐區也提供義大利經典開胃酒「橙焰落日 Aperol Spritz」，用明亮的調性為這場國際味覺嘉年華收尾。



▲饗饗甜田有經典提拉米蘇，可依需求現場添加義式白蘭地。



▲發源於威尼托的經典甜點「提拉米蘇」依客人需求添加酒精濃度40%的義式白蘭地。（攝影：張人尹）





INPARADISE 饗饗全新企劃 世界的饗饗 | 味旅 義大利

活動日期：2025年11月19日 至 2026年 2月28日

活動地點：

饗饗信義店：台北市信義區忠孝東路五段68號46樓

饗饗新莊店：新北市新莊區思源路555號39樓



訂位方式：饗饗官網





▲義大利經典之最的「帕瑪森起司義大利麵」，選用熟成 18個月的帕瑪森乾酪。（攝影：張人尹）

▲主廚將北義皮埃蒙特山林氣息融入「獵人燉雞」。（攝影：張人尹）

