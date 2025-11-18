CAT-8888天價57萬決標！「CAT」車牌標售貓奴瘋搶吉祥數字，標售總額破2千萬。

夢幻貓奴車牌開標啦！基隆監理站首度釋出「CAT」代碼車牌，吸引超過2000面競標，其中CAT-8888以57萬6000元奪冠，掀起熱烈話題。

傳說中被譽為「貓奴」終極身分證的夢幻逸品，交通部公路局台北市區監理所基隆監理站首次推出的「CAT」系列自用小客貨車車牌，於11月12日中午12時正式決標。這場為期2天的激烈競標過程，不僅吸引了全台愛貓人士與車主的熱切關注，更在網路上引發了高度討論。其中，最受矚目的「CAT-8888」車牌，因為「8888」諧音「發發發發」，象徵著財運亨通，最終在歷經高達130次的瘋狂出價後，以新台幣57萬6000元的驚人天價拍板定案，成為本次「CAT」車牌標售的「牌王」，再次展現了民眾對於吉祥數字的極致追求。

▲網友熱議「我一路發」「恁爸有錢」等趣味諧音車牌，讓標售結果充滿話題。



「鐵支」號碼依舊熱門，吉祥車牌決標金額驚人

根據監理服務網站公布的競標結果，「鐵支」車牌，也就是尾數四碼相同的號碼，依舊是車主們心中的夢幻首選。此次「CAT」車牌標售的前五名全由「鐵支」號碼包辦。緊追在「CAT-8888」之後的是「CAT-7777」，同樣以27萬1000元的決標金額展現其不凡身價。其他如「CAT-6666」、「CAT-5555」以及「CAT-9999」等傳統熱門連號，決標金額也都輕鬆突破20萬元大關，顯示出車主們願意為了心儀的幸運號碼一擲千金。

諧音車牌成黑馬，「CAT-3388」異軍突起

基隆監理站副站長余南勇表示，傳統上尾數8和9因其「發」和「久」的吉祥諧音，一直是車牌標售中最受歡迎的數字。例如這次「CAT-5588」就標出了13萬6000元，「CAT-6688」也有8萬1000元的亮眼成績。此外，具備特殊諧音的車牌也成為競標黑馬，例如「CAT-5168」（我一路發）以8萬2000元結標，「CAT-0857」（恁爸有錢）也以6萬7000元標出。令人感到意外的是，「CAT-3388」也飆出了16萬1000元的高價。而象徵「天字第一號」的「CAT-0001」，也以6萬1000元售出，展現了車主們多元且獨特的選號品味。

「CAT」標售創監理站新高，得標車主須按時繳費

基隆監理站表示，此次「CAT」車牌競標的總決標金額高達約2025萬元，總決標車牌數共計2193面，創下了基隆監理站有史以來的新高紀錄。相較於先前標售的「BXB」車牌，決標車牌數更是高達3倍之多，而「CAT-8888」的決標金額也是先前「BXB」同號碼的近2倍，顯示出「CAT」主題的強大吸引力。余南勇副站長也特別提醒，標到理想車牌的車主，務必在11月13日中午12時前完成轉帳繳費，並在決標日起3個月內，親自前往基隆監理站申領牌照，本次標售不接受郵寄領牌，請車主把握時間，以免與夢幻車牌擦身而過。