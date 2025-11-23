899元吃到飽！MJ Kitchen攜手BaganHood打造蔬食×韓風吃到飽新體驗。

歲末氛圍漸濃，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen攜手蔬食餐酒館BaganHood推出聯名菜色，以蔬食結合韓式料理打造味蕾旅行，自11月中至明年2月限時供應。

台北國泰萬怡酒店的MJ Kitchen自助餐廳，近日拋出震撼彈，首度跨界攜手台北知名蔬食餐酒館Bagan Hood，推出全新聯名主題「飛饗～肉蒔之境xBaganHood」。這場為期數月的限定饗宴，不僅呼應了全球對健康飲食與永續理念的追求，更同時以「雙主題」概念，結合濟州航空的韓風美食，為饕客帶來一場宛如「風味旅行」般的味蕾衝擊。這項聯名活動將從即日起供應至2026年2月15日期間，為年末至年初的節慶聚餐，提供一個創新且具深度的選擇。



▲萬豪旅享家必看！台北國泰萬怡酒店推韓風美食與蔬食「飛饗」，享受不用出國的旅行風味。





植物系料理新視野BaganHood翻轉蔬食吃到飽定義

隨著健康與永續風潮興起，蔬食料理已不再是配角。此次MJKitchen與鄰近台北大巨蛋的BaganHood合作，正是要用「蔬食新觀點」理念重新詮釋這股綠色潮流。BaganHood主廚吳榮峰打破傳統素食的框架，將植物系料理巧妙轉化為層次豐富、充滿現代感的美味佳餚，完美滿足食客對健康、口感與創意的多重期待。



在主食區，光芒四射的「印度香料飯」搭配爐烤時蔬作為亮點，運用台式快炒技法，展現出香料奔放的層次感。其中的「孟加拉五香」與「芒果粉」巧妙帶來清晰的果酸香氣，並以「檸檬堅果醬」做出清爽收尾，口感輕盈不膩。至於濃郁系主菜則有「墨西哥辣燉豆佐酸奶腰果醬」，採用植物牛與植物豬雙拼，口感厚實且帶有小辣微酸，層次豐富。此外，採用鷹嘴豆粉替代傳統麵粉的「韓式無麩泡菜煎餅」，外酥內嫩，微酸耐吃，完美展現街邊風味。



▲台北國泰萬怡酒店 MJ Kitchen x BaganHood：蔬食吃到飽遇見濟州航空韓風美食，雙主題打造「飛饗」新潮流。





創意前菜與異國風味泰北、中東一網打盡

沙拉與前菜的設計同樣令人驚喜，旨在讓讀者可以「超蔬壓」的姿態享受美食。經典的凱薩沙拉也被重新解構，成為「酪梨堅果凱薩沙拉」，利用堅果製作素起司粉，並以喜馬拉雅黑鹽調製素凱薩醬，奶滑香濃卻不膩。另一款高蛋白質的「白腰豆泥烤餅」搭配佛卡夏，以白腰豆細緻打製成綿滑豆泥，加入胡麻醬與初榨橄欖油提升香氣與油脂風味，讓口感更加柔順細膩。



亞洲風味的亮點則包括「泰式涼拌植物蛋」，蛋白部分使用大豆製作，帶有柔嫩彈性；蛋黃則以綠豆、南瓜與紅蘿蔔調和而成，煎至雙面金黃酥脆，呈現香氣濃郁的完美質地。此外，高蛋白質的「泰北天貝猴頭菇」，由黃豆發酵而成的天貝為主角，搭配泰北東醃醬特有的酸辣鮮味調和，與口感紮實、飽滿多汁的猴頭菇一同料理，完整呈現濃郁香氣與豐富營養，是蔬食愛好者必點之選。重口味的食客，則可以嘗試以烤茄子為靈魂的「中東茄泥肉腸」，拌入檸檬堅果醬與生大蒜，構築出酸香、煙燻與辛香交織的層次感。



▲韓風美食則與濟州航空合作 ，提供糯米人蔘雞湯、大邱豬肋排、春川辣炒雞等東北亞特色風味。

韓風美食零時差攜手濟州航空開啟味蕾之旅

除了蔬食主題，MJ Kitchen也看準韓風潮流持續席捲全台，更特別與濟州航空合作為概念，推出東北亞特色風味。濟州航空作為韓國第一家低成本航空，目前於台灣經營台北桃園、高雄往返首爾仁川、金浦、釜山等4條直飛航線。饕客不必出國，就能在台北國泰萬怡酒店品嚐到一系列經典韓國街頭飲食。



熱騰騰的韓式主菜，從瞬間讓味蕾沸騰的「春川辣炒雞」，到微辣甜香的「辣味馬鈴薯燉排骨」，都讓人食指大動。下飯的選擇更有甜鹹交織的「蜂蜜洋釀炸雞」，以及「日式唐揚雞」。代表性湯品「糯米人蔘雞湯」與韓式經典「大邱豬肋排」也輪番上陣，讓賓客不用出國也能與韓國零時差體驗美食。



此外，自助餐的海洋風味同樣豐盛，包括「鹽燒鮮海蝦」、「鑽石沙茶小卷」、「明太子燒扇貝」以及多種生魚片。愛吃肉的客人也能享用「美國安格斯紐約客牛排」，另外也限量供應蟹類蝦類等海鮮。甜點區則提供HaagenDazs冰淇淋、台灣在地品牌「春一枝」冰棒，以及每日主廚現做手工豆花與多款精緻甜品，為整場饗宴劃下甜美的句點。

感恩節限定回饋萬豪旅享家會員專屬禮遇

為了回饋廣大賓客，MJ Kitchen也在這場「飛饗」活動中推出了特別的感恩節回饋。在感恩節當日（11月27日）的晚餐時段，只要現場加入「萬豪旅享家」會員，即可獲贈濟州航空行李吊牌乙個。此項好禮數量有限，送完為止。



同時，為增加互動性，凡於活動期間內在MJKitchen用餐的貴賓，現場掃描「人氣聯名菜」票選QRCode，完成票選即可獲得抽獎資格。每月更會抽出BaganHood雙人套餐、雙主餐兌換券、主餐兌換券等獎項，鼓勵民眾深入體驗這次蔬食x韓風雙主題的潮流新體驗。



▲感恩節（11 月 27 日）當日晚餐時段，加入萬豪旅享家會員，即贈濟州航空行李吊牌 。

MJ Kitchen「飛饗～肉蒔之境 x BaganHood」聯名主題餐

活動時間：2025/11/14 至 2026/02/15

活動內容：提供近10道蔬食及韓式風味聯名菜色，包含印度香料飯、墨西哥辣燉豆、泰式涼拌植物蛋、天貝猴頭菇、春川辣炒雞、糯米人蔘雞湯、大邱豬肋排、生魚片、海鮮等吃到飽料理；現場票選「人氣聯名菜」可抽餐券

優惠資訊：

．ITF線上旅展延長至11/30，下午茶最低899元起

．2025/11/27感恩節晚餐時段加入萬豪旅享家會員，贈濟州航空行李吊牌乙個，數量有限



訂位請洽 02-7750-3337

地址：台北市民生東路三段6號 台北國泰萬怡酒店 MJ Kitchen

