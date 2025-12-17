> 美食 > 升級豆花吃到飽！六扇門進軍中正紀念堂，170元自助吧吃到飽小火鍋大推。

升級豆花吃到飽！六扇門進軍中正紀念堂，170元自助吧吃到飽小火鍋大推。

2025-12-17
六扇門中正福州店試營運登場，主打170元自助吧吃到飽，滷肉飯、飲料、冰品無限享用，這次更升級豆花吃到飽，紅豆、綠豆隨意加。

台北六扇門小火鍋再升級！被不少火鍋控點名為高CP值小火鍋代表的六扇門，去年底首度進軍台北後持續擴點，近期再插旗中正區福州街試營運。主打平價小火鍋結合自助吧吃到飽，讓忙碌上班族或想簡單吃鍋的人，也能用親民價格獲得完整一餐。從原塊肉火鍋到多款湯底選擇，再加上持續升級的自助吧內容，這次更加碼推出「豆花吃到飽」，只為了在台北小火鍋市場中逐漸站穩腳步，成為不少人日常解壓、下班想吃鍋時的熱門選項。

▲小火鍋霸主「六扇門」最便宜170元就能吃到小火鍋。
▲六扇門於即日起在中正紀念堂商圈試營運。
台北六扇門再加一間！插旗中正區

六扇門最大特色之一，是全面使用原塊肉品入鍋，不走加工肉路線，即使價格親民，口感與品質依舊到位。店內提供超過三十種風味湯底，從清爽系到濃郁系通通有，海陸自由搭配讓點鍋選擇更有彈性。再搭配多款麵食與不同隱藏吃法，每一鍋都能依照喜好客製，讓平價小火鍋不只是填飽肚子，而是能吃得有變化、有記憶點，也成為不少火鍋控願意一訪再訪的關鍵。

▲小火鍋霸主「六扇門」台北店再加一，插旗中正紀念堂周邊。
六扇門自助吧再升級！豆花配料無限吃

中正福州店同樣延續六扇門高CP值自助吧配置，從滷肉飯、咖喱飯到麻婆豆腐通通無限享用，還有蜜香豆奶、涼麵、沙拉吧與冰品飲料一次備齊。這次更升級推出豆花自助吧吃到飽，除了滑嫩豆花本體，還提供紅豆、綠豆等配料自由搭配，讓甜點收尾更有誠意。從開胃到甜點一次滿足，也讓六扇門在中正區平價小火鍋中話題度再升一波。

▲六扇門台北中正福州店自助吧再升級，全新豆花自助吧無限吃。
六扇門 中正福州店

試營運：即日起試營運
地址：台北市中正區福州街 11-2 號
營業時間：11:00–23:00
電話：02-2396-9898


▲六扇門自助吧還有沙拉吧、涼麵等選擇。
▲六扇門挑戰最強小火鍋自助吧吃到飽，有滷肉飯、麻婆豆腐、冰淇淋等。
