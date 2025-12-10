玲廊滿藝攜手台灣女性藝術協會，推出《孤獨漫遊》展覽。

由統一集團旗下藝文品牌玲廊滿藝主辦之展覽《孤獨漫遊》，於台北時代寓所 The Portal 盛大舉辦。展覽名稱取自英國詩人華茲華斯的名詩〈I Wandered Lonely As a Cloud〉，象徵藝術家在孤獨中尋找心靈自由的旅程。四位女性藝 術家——尹信方、呂月華、林惠玲、蒲宜君——以雕塑與繪畫交織出詩意的視 覺語言，探索自我、自然與存在之間的流動關係。



▲呂月華-彩虹下的夢鄉

▲左 : 蒲宜君-我孤獨地漫步像一朵雲，右 : 尹信方- 城市・仕女-她的兩種凝視