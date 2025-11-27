台北101煙火最佳視角！台北萬豪高空跨年派對、海陸分享餐與聖誕鐵板燒，約會全攻略。

台北萬豪酒店迎接歲末節慶推出多款餐飲方案，從頂級鐵板燒套餐到跨年吃到飽及高空派對一次規劃，結合美食與景致，打造最完整跨年聚餐體驗。

隨著時序進入凜冬歲末，台北街頭的節慶氛圍日漸濃厚，無論是與摯愛共度溫馨聖誕，或是與好友狂歡倒數迎接新年，一場完美的餐飲體驗總是不可或缺的儀式感來源，座落於大直的台北萬豪酒店早已蓄勢待發，集結館內多間極具指標性的餐廳，推出一系列令人垂涎的餐飲提案，從極致奢華的鐵板燒料理、慵懶微醺的半自助式晚晚餐，到能夠飽覽台北絕美天際線的高空派對，試圖在今年的跨年餐廳激戰中，為饕客們打造一場難忘的感官之旅。



▲台北萬豪INGE’S Bar & Grill戶外露臺遠眺台北101煙火





頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki獻上A3和牛聖誕大餐，演繹海陸食材的味蕾交響

對於追求私密感與頂級食材的饕客而言，位於酒店二樓的Mark's Teppanyaki無疑是聖誕大餐的首選之地，這間備受政商名流青睞的鐵板燒餐廳，特別選在12月24日與25日及跨年夜當晚，推出限定的海陸晚間套餐，主廚嚴選頂級食材入饌，將日本北海道根室海膽的鮮甜、鮑魚的彈牙以及澎湖明蝦的鮮美，透過鐵板的高溫完美封存，再佐以奢華魚子醬點綴，每一口都充滿海洋的精華，而主菜部分更是令人驚艷，採用日本A3和牛與黑松露野菇嫩雞的雙主菜設計，和牛的細緻油花在舌尖化開，搭配松露的濃郁香氣，交織出層次豐富的味覺饗宴，整套饗宴包含了冷前菜、主廚湯品、季節沙拉以及招牌炒飯等共十道料理，每套售價4500元另加一成服務費，讓賓客在鐵板滋滋作響的節奏中，優雅地品味節慶的豐饒滋味。



▲位於酒店二樓的Mark's Teppanyaki無疑是聖誕大餐的首選之地，這間備受政商名流青睞的鐵板燒餐廳

Lobby Lounge跨年夜推出晚晚餐吃到飽，Live Band現場演奏伴隨美酒佳餚倒數

若想在輕鬆愜意的氛圍中迎接2026年，一樓挑高9米9的Lobby Lounge則提供了一個絕佳的跨年提案，這裡將於12月31日晚間9時30分起推出名為「跨年夜 饗樂時光」的特別活動，打破傳統晚餐的框架，以Semi-Buffet半自助餐形式呈現，現場無限量供應德式烤豬腳的酥脆、和風炸雞的多汁以及美式烤牛排的香嫩，同時還搭配了小卷沙拉與冷肉起司盤等精緻的佐酒小食，最吸引人的莫過於精選紅白酒、氣泡酒與啤酒的無限暢飲，讓賓客能在微醺中放鬆身心，現場更邀請了Live Band進行熱力四射的演出，在音樂與美食的交織下，每位賓客僅需2026元另加一成服務費，即可與親朋好友一同在歡笑聲中倒數，迎接嶄新的一年。



▲Lobby Lounge跨年夜推出晚晚餐吃到飽，Live Band現場演奏伴隨美酒佳餚倒數

INGE’S Bar & Grill高空景觀餐廳盡攬百萬夜景，海陸分享餐加碼贈送波士頓龍蝦

將視線移至二十樓，名列世界級餐飲評鑑50 Best Discovery推薦的INGE’S Bar & Grill，向來以擁抱270度台北天際線的百萬夜景著稱，是台北時尚潮人最愛的高空景觀餐廳之一，為了滿足三五好友的年末聚會需求，餐廳特別推出了「豪享聚餐」海陸分享餐，內容極具誠意，包含了炭火燒烤拼盤中的燻烤紐西蘭小羔羊與醬烤牛小排，以及讓人吮指回味的綜合炸物拼盤，更貼心準備了暖胃的麻辣滷味，集結了松阪豬與九孔鮑等頂級食材，這套適合3至4人享用的套餐優惠價為3600元另加一成服務費，約為原價的55折，更令人驚喜的是，即日起至2026年1月31日前點購此分享餐並加點任一牛排主餐，餐廳將大方招待價值2680元的波士頓活龍蝦一隻，讓聚餐的奢華感瞬間升級。



▲台北萬豪INGE’S Bar & Grill「豪享聚餐」適合3至4人分享

直擊台北101煙火最佳視角，高空跨年派對DJ熱力全開嗨翻整夜

當跨年夜的鐘聲即將敲響，INGE’S Bar & Grill將變身為全台北最炙手可熱的派對現場，12月31日晚間10時起舉辦的「高空跨年派對」，不僅邀請知名DJ現場刷碟營造狂歡音浪，更開放戶外高空露臺，讓賓客能以絕佳視野直擊台北101煙火的璀璨瞬間，同時遠眺松山機場的遼闊夜景，入場門票每位2000元另加一成服務費，內含兩杯頂級法國酩悅香檳與精緻小食，在香檳氣泡升騰與煙火綻放的夢幻景致中，為2025年畫下最完美的句點，不過也特別提醒，入場門票僅包含站位，若想要更舒適的座位區則設有低消限制。



▲直擊台北101煙火最佳視角，高空跨年派對DJ熱力全開嗨翻整夜

Mark's Teppanyaki聖誕及跨年限定套餐

活動時間： 12月24日、12月25日、12月31日（晚間）

活動內容： 十道式海陸套餐，含日本海膽、鮑魚、澎湖明蝦、日本A3和牛等頂級食材，每套4,500元+10%，不得併用優惠

訂位資訊： (02)2175-7952

Lobby Lounge「跨年夜 饗樂時光」

活動名稱： 跨年夜 饗樂時光

活動時間： 12月31日21:30–00:30

活動內容： 異國熱食、小點吃到飽，精選紅白酒、氣泡酒、啤酒無限暢飲，Live Band演出，每位2,026元+10%

訂位資訊： (02)2175-7955

INGE’S Bar & Grill「豪享聚餐」海陸分享餐

活動名稱： 豪享聚餐海陸分享餐

活動期間： 即日起至2026年1月31日

活動內容： 原價6,540元+10%，優惠價3,600元+10%（約55折），含海陸燒烤、炸物、麻辣滷味及4杯調飲。加點牛排主餐再招待波士頓活龍蝦乙隻（價值2,680元+10%）

訂位資訊： (02)2175-7997

INGE’S高空跨年派對

活動名稱： 高空跨年派對

活動時間： 12月31日22:00起

活動內容： 每位2,000元+10%，含香檳兩杯及點心，DJ演出，高空露臺直視台北101跨年煙火，站票；座位區最低消費雙人10,000元+10%

訂位資訊： (02)2175-7997／線上購票https://reurl.cc/gnzK9Q







