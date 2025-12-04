台北101「SPARK101」跨年煙火、光雕秀與聖誕燈飾全攻略！玩具總動員首次登上摩天大樓。

台北101以「SPARK101」串起聖誕節、跨年夜到農曆新年的節慶能量，打造從燈飾、光雕、煙火到公益與藝術展的冬季城市盛典，帶來最具儀式感的年度亮點。

每當歲末年終的冷風吹進台北盆地，所有人的目光總會不自覺地望向信義區那座高聳的地標，台北101不僅是一座建築，更是台灣人共同記憶的載體，今年台北101董事長賈永婕以全新主題SPARK 101為這座城市揭開序幕，企圖打造一場橫跨聖誕節、跨年夜直至農曆新年的雙跨年盛典，這不只是一場單純的節慶活動，更是一次關於光影、音樂與情感的集體創作，今年的活動主軸細分為SPARK the MOMENT、SPARK the NIGHT、SPARK the LOVE以及SPARK the ART四大篇章，透過煙火的綻放與藝術的流動，台北101期盼點亮的不再只是夜空，而是每一位民眾心中對於未來一年的熱情與希望，在這個充滿儀式感的季節裡，整座城市都將因你我的參與而閃耀。



▲台北101跨年活動公布 煙火原創音樂、隱形英雄光雕與節慶燈飾點亮2026





賈永婕力邀小S獻聲敘事 重現20年跨年感動記憶

為了喚醒這座城市沈睡的情感，台北101今年特別釋出品牌年度影片《Together, As Always 因為有你》，這支影片就像是一台時光機，細膩串聯起台北101與台灣人民共同走過的歲月軌跡，影片中那一幕幕萬人倒數的歡呼聲，以及煙火下家人朋友緊緊相擁的畫面，都成為了這座城市最無法被取代的情感印記，最令人驚喜的是，影片邀請到小S徐熙娣擔任旁白，她收起了平日的綜藝鋒芒，改以感性而真摯的語調，娓娓道來那份屬於台灣人的跨年共鳴，透過她極具辨識度的聲音與影像交織，許多人內心深處對於跨年的美好記憶瞬間被喚醒，正如董事長賈永婕所言，SPARK點亮的不只是煙火綻放的瞬間，更是屬於每個人與台北101之間那份獨一無二的記憶火花。



▲SPARK101登場 台北101跨年煙火、信義區燈飾與藝術展一次看懂





首創跨年煙火音樂徵選 五大篇章與隱藏彩蛋搶先看

談及眾人最引頸期盼的跨年煙火，今年有了翻天覆地的創新突破，台北101首度攜手臺北流行音樂中心舉辦跨年煙火音樂徵選計畫，並邀請金曲、金鐘、金馬三金製作人盧律銘親自操刀，擔任音樂計畫總製作人，他帶領著林樺霖、張富隆、詹維全、賴慕恩等四位30歲以下的年輕創作者，共同譜寫出屬於新世代的聲音，這也象徵著台灣原創音樂將隨著煙火登上國際舞台，根據目前釋出的精華版模擬動畫，今年的煙火秀將分為五大段落，從開場那震撼夜空的磅礡綻放，到隨著旋律推進而層層堆疊的視覺張力，每一秒都將緊扣人心，特別的是，今年團隊在設計中埋藏了多個隱藏版小驚喜，這些巧思將在跨年夜當晚揭曉，陪伴所有人一同迎接嶄新的2026年。



▲SPARK101點亮2026，迎向嶄新一年最動人的城市盛典





玩具總動員30週年空降信義區 光雕秀與燈飾打造夢幻場景

對於喜愛打卡拍照的民眾來說，今年的信義商圈絕對不容錯過，適逢迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》歡慶30週年，台北101將整座場域化身為大型夢幻樂園，即日起至2026年3月8日，胡迪、巴斯光年與三眼怪等人氣角色將化身為館外最可愛的燈飾，成為夜歸人最溫暖的陪伴，備受好評的跨年光雕秀也將強勢回歸，自12月27日起至2026年1月1日，每天晚上都將上演不同主題的視覺饗宴，這也是《玩具總動員》角色首度以光雕投影形式登上這座摩天大樓，十多位角色輪番現身，讓整座信義區沈浸在童趣與夢想交織的光海之中。



▲SPARK the ART，藝術展點亮城市文化與台灣創意力量





致敬台灣隱形英雄 3分鐘光雕秀展現科技與體育榮耀

跨年夜的重頭戲不僅止於煙火，更在於那份凝聚人心的力量，台北101將在當晚獻上一段長達3分鐘的台灣隱形英雄主題光雕秀，這段展演將視角投向那些默默付出的日常英雄，無論是深夜堅守崗位的上班族、清晨辛勤工作的清潔員，還是守護社會安全的警消人員，都是點亮台灣力量的關鍵人物，光雕秀也將進一步展現台灣在世界舞台上的榮耀時刻，包括棒球、拔河、拳擊、游泳與電競等體育領域的卓越成就，以及台灣在AI科技時代中的關鍵角色，這段演出不僅充滿未來感，更象徵著台灣人勇於挑戰且堅韌不拔的精神，讓世界看見台灣的驕傲。



▲SPARK the MOMENT，跨年煙火以原創音樂點亮新世代能量





藝術策展與公益傳愛 讓節慶光芒溫暖城市角落

除了視覺上的震撼，台北101更致力於讓這份節慶光芒具有文化的厚度與人性的溫度，SPARK the ART篇章中，策展人胡朝聖領軍推出了《城市心脈動》藝術展，集結黃海欣、陳萬仁等五組藝術團隊，在辦公大樓大廳透過多元媒材探索城市的感知，此外，位於89樓觀景台的《超越偶‧超越巔峰》特展，則巧妙結合布袋戲意象與森林療癒元素，讓國內外旅客能感受台灣傳統文化的創新魅力，在公益方面，台北101持續傳遞愛的力量，《夢想舞台耶誕音樂會》將提供孩子們展現才華的空間，而《聖誕傳情 點燈告白》活動則會將所得的20%捐贈給公益單位，讓民眾在對親友表達愛意與感謝的同時，也能將這份溫暖轉化為實質的幫助，讓愛心在城市的夜空中持續閃耀。



▲SPARK the NIGHT，信義區聖誕燈飾與玩具總動員光雕登場





集結產業力量共創亮點 迎接閃耀2026年

一場完美的盛典背後，往往凝聚了眾多夥伴的支持，今年的SPARK 101雙跨年活動在交通部觀光署、國泰金控、星宇航空、中華電信等單位的熱情參與下，才得以呈現如此豐富的面貌，這不僅是一系列的慶祝活動，更是一段陪伴大家共度的美好時光，無論是被聖誕燈飾感動的瞬間，還是在煙火下許願的片刻，台北101都期盼能在新舊交替之際，為每一個人帶來前行的力量，隨著2026年的腳步將近，讓我們相約在這座城市最高的地方，一同點亮屬於自己的光芒。

SPARK101雙跨年系列活動

聖誕燈飾：即日起至2026年3月8日

跨年光雕秀：2025年12月27日至2026年1月1日

城市心脈動 藝術展：即日起至2026年2月26日

超越偶‧超越巔峰 特展：即日起至2026年3月1日

夢想舞台耶誕音樂會：2025年12月每週末

聖誕傳情 點燈告白：2025年12月活動期間

想讓今年的冬季計畫更完整，還可以從以下延伸內容探索更多城市的節慶風景

推薦閱讀：信義區蒲公英聖誕樹！史努比、歐拉夫免費拍，整晚下雪超夢幻。

推薦閱讀：第三航廈來了！桃園機場第三航廈北登機廊廳試營運，興波咖啡 微熱山丘 星巴克出國前喝。

推薦閱讀：買一送一！麗星郵輪旅展優惠超狂，2026航線直達東京大阪雙城遊。